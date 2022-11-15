Росія має піти з України та припинити цю варварську війну, - прем’єр Британії Сунак

Російська армія має забратися з України та припинити варварську війну проти нашої держави.

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак на саміті G20, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Зазначається, що Сунак, виступаючи на першому засіданні, яке було закритим для ЗМІ, розкритикував відсутність на саміті президента Росії Володимира Путіна.

"Примітно, що Путін не відчував можливості приєднатися до нас тут. Можливо, якби він це зробив, ми б продовжили розбиратися", - сказав він.

Прем'єр-міністр Британії назвав найважливішу річ, яку зараз може зробити РФ.

"Тому що найбільша різниця, яку хтось може зробити, це те, щоб Росія пішла з України та припинила цю варварську війну", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Несправедливо говорити українцям вести переговори, коли їхня країна безперервно бомбардується, - прем’єр Британії Сунак