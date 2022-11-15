УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12784 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 836 3

Росія має піти з України та припинити цю варварську війну, - прем’єр Британії Сунак

сунак

Російська армія має забратися з України та припинити варварську війну проти нашої держави.

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак на саміті G20, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Зазначається, що Сунак, виступаючи на першому засіданні, яке було закритим для ЗМІ, розкритикував відсутність на саміті президента Росії Володимира Путіна.

"Примітно, що Путін не відчував можливості приєднатися до нас тут. Можливо, якби він це зробив, ми б продовжили розбиратися", - сказав він.

Прем'єр-міністр Британії назвав найважливішу річ, яку зараз може зробити РФ.

"Тому що найбільша різниця, яку хтось може зробити, це те, щоб Росія пішла з України та припинила цю варварську війну", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Несправедливо говорити українцям вести переговори, коли їхня країна безперервно бомбардується, - прем’єр Британії Сунак

Автор: 

G20 (323) росія (65856) Сунак Ріші (183)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапи кажуть що то всьо було наше, тільки здавали татарам на пашу. Та полякам.
показати весь коментар
15.11.2022 09:46 Відповісти
Двойники боятся приезжать, потому что будет взята ДНК,
и её сравнят с ДНК молодого Путина начала 2000-х.
показати весь коментар
15.11.2022 09:55 Відповісти
Кацапи не підуть з Украіни самотужки - їх ми всіх запакуємо в чорні мішки і вивеземо 😠
показати весь коментар
15.11.2022 09:59 Відповісти
 
 