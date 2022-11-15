Росіяни не збираються залишати решту окупованої України. Будуть важкі бої, - Пентагон
Звільнення Херсона стало значним досягненням для України, але росіяни, схоже, не збираються залишати решту окупованих територій, і за них триватимуть важкі бої.
Про це на брифінгу заявив високопоставлений представник Пентагону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Хоча ми продовжуємо спостереження, за нашими оцінками, російські війська перемістилися на східний берег річки і встановили свої оборонні лінії, поступившись у такий спосіб українцям значною частиною території, включно з містом Херсон", - сказав він.
За словами чиновника, українські сили продовжують закріплювати досягнуті успіхи і зараз зайняті розчищенням перешкод і мін, залишених росіянами. Українці також оцінюють збитки, завдані російськими окупантами перед їхнім відходом; за словами чиновника, є підстави вважати, що росіяни завдали значної шкоди цивільній інфраструктурі Херсона, зокрема водопостачанню та іншим комунальним системам.
"Росіяни, схоже, не збираються залишати іншу частину окупованої України, і там, безсумнівно, ще чекають важкі бої. Але звільнення міста Херсона - це значне досягнення і свідчення стійкості, рішучості та наполегливості українського народу і його збройних сил у боротьбі за захист своєї країни", - сказав він.
У Пентагоні вважають, що з наближенням зими можливо, що бойові дії в Україні можуть сповільнитися. Однак, за словами чиновника, не прогнозується уповільнення темпів зростання підтримки з боку США, оскільки ця підтримка залежить не від погоди, а від того, чого, за словами українців, вони потребують.
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«Моя хата скраю, першим ворога зустрічаю».
респект. справедливi слова.
по лозицi тих, хто говорить що Будпештський меморандум нiчого не вартий,
це лише намiри, цим самим дають пiдтвердження словам, що гарантii та слово президента США
нiчого не вартi.
Ось тобі те, чого ти не осягнеш: https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%A3%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E Укладання меморандуму про співпрацю
А не впізнав посилання з котрого копіпастив, винні кроти із дятлами, зебільне.
Коли це кацапи добровільно залишали захвачені території?
Ви може ще очікуєте що вони унітази повернуть?
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/jaki_litaki_potribni_ukrajini_dlja_strimuvnnja_rosiji_zakordonni_otsinki_nashih_pragnen-3521.html
В командовании ВСУ объяснили, какие самолеты необходимы для деоккупации украинских территорий
https://ru.slovoidilo.ua/2022/08/07/novost/bezopasnost/komandovanii-vsu-obyasnili-kakie-samolety-neobxodimy-deokkupacii-ukrainskix-territorij
Если бы запад (болеемвсего США) хотели бы действительно помочь победить рашку, то дали бы то и сколько Украина просит....
Щодо лівого берега то він впаде після того як звільнять Запорізьку область
Залишили нас на поталу кацапам.. Тішилися і укріплювали кацапію..
Не треба нас дурити, як з Будапештом.. Слава ЗСУ!!