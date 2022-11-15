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Росіяни не збираються залишати решту окупованої України. Будуть важкі бої, - Пентагон

херсон,херсонщина,ворог,кацап,русня,орк

Звільнення Херсона стало значним досягненням для України, але росіяни, схоже, не збираються залишати решту окупованих територій, і за них триватимуть важкі бої.

Про це на брифінгу заявив високопоставлений представник Пентагону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Хоча ми продовжуємо спостереження, за нашими оцінками, російські війська перемістилися на східний берег річки і встановили свої оборонні лінії, поступившись у такий спосіб українцям значною частиною території, включно з містом Херсон", - сказав він.

Читайте: Генерал Міллі виступає за переговори з РФ найближчим часом. Байден проти, - NYT

За словами чиновника, українські сили продовжують закріплювати досягнуті успіхи і зараз зайняті розчищенням перешкод і мін, залишених росіянами. Українці також оцінюють збитки, завдані російськими окупантами перед їхнім відходом; за словами чиновника, є підстави вважати, що росіяни завдали значної шкоди цивільній інфраструктурі Херсона, зокрема водопостачанню та іншим комунальним системам.

"Росіяни, схоже, не збираються залишати іншу частину окупованої України, і там, безсумнівно, ще чекають важкі бої. Але звільнення міста Херсона - це значне досягнення і свідчення стійкості, рішучості та наполегливості українського народу і його збройних сил у боротьбі за захист своєї країни", - сказав він.

Також читайте: РФ перекидає війська з херсонського на донецький напрямок, - ISW

У Пентагоні вважають, що з наближенням зими можливо, що бойові дії в Україні можуть сповільнитися. Однак, за словами чиновника, не прогнозується уповільнення темпів зростання підтримки з боку США, оскільки ця підтримка залежить не від погоди, а від того, чого, за словами українців, вони потребують.

Автор: 

Пентагон (1435) прогноз (1395) Херсонська область (5847)


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Топ коментарі
+22
Давайте ракеты на 300 км и бои не будут такими долгими и важкими
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15.11.2022 10:06
+12
Это не их нарид выбрал во время войны на должность верховного тупого вора и манкурта, который похерил подготовку к войне и ослабил армию, пиля бабло на большом воровстве. Какие теперь претензии к американцам? Себя научитесь вначале спрашивать.
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15.11.2022 10:49
+9
Еще раз - нам никто ничего не должен, абсолютно. Себя научитесь спрашивать. Это не американцы нам три года гробили оборонку и армию.

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15.11.2022 11:35
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Давайте ракеты на 300 км и бои не будут такими долгими и важкими
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15.11.2022 10:06 Відповісти
Сказали важкі, так важкі. Тому і не дадуть. А будете просити, то і того, що дають, не дадуть. З них станеться. Не їх громадяни гинуть.
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15.11.2022 10:11 Відповісти
Это не их нарид выбрал во время войны на должность верховного тупого вора и манкурта, который похерил подготовку к войне и ослабил армию, пиля бабло на большом воровстве. Какие теперь претензии к американцам? Себя научитесь вначале спрашивать.
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15.11.2022 10:49 Відповісти
Не треба по собі судити. Не дивилися той 95 українофобний квартал, не то що за них голосувати. А в США наша діаспора волає, що мало зброї дали Україні, а майже всі громадяни США кажуть, та ні, от кажуть, що дають навіть більше ніж треба. І дійсно риторика на каналах така, що в Україні так багато зброї, що дівати просто нема куди. А реальність що дали кілька десятків Хаймерсів при наявних 2000 і все. А на днях Байден гордо заявив: танків, літаків, ракет Україні не дамо. Це при тому на консервації тих танків зі старими літаками повно, а арти то взагалі на кілометри ряди в пустелі. Гугл мапс в допомогу.
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15.11.2022 11:16 Відповісти
Еще раз - нам никто ничего не должен, абсолютно. Себя научитесь спрашивать. Это не американцы нам три года гробили оборонку и армию.

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15.11.2022 11:35 Відповісти
Ще раз для тих, хто тут сраку за іншу країну рве. Це саме США є основним гарантом нашої безпеки, бо саме вони тиснули та погрожували, щоб ми позбулися ядерної зброї, і саме вони вивезли її до нашого ворога, який зараз на нас напав. І якщо тільки ядерну, а ще і літаки стратегічні, бо вони можуть нести ядерну зброю. Хоча тими стратегічними бомбардувальниками ще СРСР моджахедів бомбив не ядерними бомбами. І так далі тиснули вже по обмеженню звичайних озброєнь. Так дійшли і до ПЗРК і навіть автоматів.
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15.11.2022 12:03 Відповісти
Вранье - они не есть гарантом нашей безопасности. Меморандум - это не договор, а бумажка о гипотетических намерениях без всякой ответственности. Почему так - это к Кравчуку и Кучме. Вы бы почитали что, перед тем, как тут так позориться. И даже в меморандуме идет речь только о неприменении ядерного оружия и одним из "гарантов" там записана Раша. Не хотите с неё спросить?
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15.11.2022 12:33 Відповісти
знаєте, я вже не розумію наскільки треба бути розумово обмеженими, щоб десятиліттями повторювати завчену тезу і не сприймати її заперечення... Але зверху, щойно вилуплений кугут ОПи... Заперечуй чи ні, а воно заробляє на лайні, жре лайно та іншим його впихає. І кінця краю цьому не має.
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15.11.2022 12:54 Відповісти
Тиснули они, а купился -сдался Кучмо , за долю не малую ! В другой стране НАРОД не позволил -бы, почти всем было -моя хата скраю ! кучму под трибунал ,с полной конфискацией в пользу ЗСУ !Все партии ************ не думали СТРАТЕГИЧЕСКИ , только о своих офшорах
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15.11.2022 12:33 Відповісти
Віка, можливо досить цитувати обрізану версію прислів'я на потіху україноненависникам?
«Моя хата скраю, першим ворога зустрічаю».
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15.11.2022 13:24 Відповісти
Честно говоря - Кучма только формализировал уже все решенное до него еще Кравчуком. Он, конечно, мог упереться, но тогда это было бы нарушением данных Украиной обещаний, да и слаб еще был Кучма в международных делах сразу после выборов.
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16.11.2022 00:14 Відповісти
Та українці з діаспори в США розповідали, що навіть там наймають ботів щоб вони формували громадську думку в Україні, про те, що США нічого Україні не вині, і що хоч вони ніби не вині, а допомагають нереально багато. Дивно чого це їм так важливо, що вони наймають кацапів та невдах, які не змогли себе знайти в країні можливостей, тому і дискус такий примітивний. Звичайно наймають по всьому світі отаких нездар. Кочують вони по всім ресурсам та українським групам в соцмережах, тулять одну і теж дебільну картинку, переходять на особистості, ліплять ярлики, звинувачують українців як народ, коли не справляються, то набігає ціла їх зміна і лайкають один одного, і взагалі ведуть себе як стая гієн. Але цим тільки добиваються протилежного ефекту, стає зрозуміло, чого вони так бояться, а це вже відбувається, що ми українці чітко розуміємо, що нас зрадили так звані гаранти, один напав, а інші чи вмили руки, а деякі роблять вигляд що допомагають. І героя з неголеного роблять саме в США. Тут таке не проходить навіть серед старих людей з промитими мізками лайномарафоном, бо балачки одне, а реальність перед кожним постійно.
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15.11.2022 13:31 Відповісти
.

респект. справедливi слова.

по лозицi тих, хто говорить що Будпештський меморандум нiчого не вартий,

це лише намiри, цим самим дають пiдтвердження словам, що гарантii та слово президента США

нiчого не вартi.
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15.11.2022 15:14 Відповісти
Мемора́ндум - дипломатичний документ, у якому докладно викладається факт, та юридичний бік будь-якого питання і наводяться відповідні аргументи.
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15.11.2022 13:47 Відповісти
Не шановний із вродженою придуркуватістю, тебе врятували дятли та навчили використовувати голову по призначенню??? Чи й кроти потім викрали?
Ось тобі те, чого ти не осягнеш: https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%A3%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E Укладання меморандуму про співпрацю
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15.11.2022 15:18 Відповісти
Свиня, тобі перлів від мене не буде. А спровокувати мене треба більше розуму мати, а не примітивні підліткові образи.
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15.11.2022 16:11 Відповісти
побачив хрюшку в моніторі- це ж віддзеркалення твого інтелекту?
А не впізнав посилання з котрого копіпастив, винні кроти із дятлами, зебільне.
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15.11.2022 16:34 Відповісти
капітан очевидність?
Коли це кацапи добровільно залишали захвачені території?
Ви може ще очікуєте що вони унітази повернуть?
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15.11.2022 10:09 Відповісти
Плюс трошки абрамсів, бородавочників та купку ф 16
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15.11.2022 10:10 Відповісти
Тому менше стурбованості а більше ракет!
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15.11.2022 10:26 Відповісти
Більшість з тих з ким могли бути "важкі бої" вже лежать в землі. Чмобіки-це не про важкі бої. Обстріли ракетами та дронами-це так.
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15.11.2022 10:26 Відповісти
Нема чого на американців нарікати, свого нічого не зробили і не запустили. Якщо б не вони таких як сьогодні не було б результатів. Ми на когось нарікаємо а тут зрадник на зраднику і населення дибільне все життя голосвало то за комуняк то за ригів то за попуулістів так до чого тут американці ?
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15.11.2022 10:33 Відповісти
Тоді можете поцілувати піндосів в дупу. Вони бізнесмени, а ви наївний дурень.
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15.11.2022 10:44 Відповісти
Судя по комменту - абсолютный дурень тут как-раз вы.

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15.11.2022 10:52 Відповісти
Намалювався номерний бот і руснявою мені тут пише. Йди в дупу їх поцьомай придурок. Сша та ЕС закрило очі на анексію криму та донбасу, а тепер ти з них святош робиш? багато платять за те, щоб вибілювати їх?
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15.11.2022 11:03 Відповісти
Чувак, а ты зря срач устроил. Ты не прав. Это правда, что Запад проспал отжатие Крым. Но еще большая правда - то, что зеля занимался заглядыванием ***** в жопу, отвежением войск, договорами посередине, а за пару дней до вторжения - шашлыками. Это, знаешь ли, немного раздражает даже терпеливых амеров.
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15.11.2022 11:27 Відповісти
Коли, я такий срач влаштовую, збирається чимало помийників, особливо руснявих. В тебе теж задача зеленого прославляти? Так ти собі знай, як би сша не був потрібен ринок для збуту газу, цього всього нічого б не було. Терплячі амери - бізнесмени, їм до сраки моє і твоє життя. Любити та підносити треба своє, і тільки своє!
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15.11.2022 11:39 Відповісти
який войовничий кугут тут співає із щирим вукраїнським прізвищем та броньованим черепком із середини.
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15.11.2022 11:47 Відповісти
Слушай, дебил, буквенный. Следи за базаром, хамло. Не в пивнушке с корешами трешь. Еще раз - нам никто ничего не должен. И Украина выстояла первые полгода и даёт оркам просраться только благодаря безвозмездной помощи именно этих "бизнесменов". И за это нужно научиться быть благодарным.
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15.11.2022 11:48 Відповісти
Прикуси свого віника в роті, ти не на базарі і не в 90их браток. Вивчи українську тоді звертайся і вічливо, на ви! І вистояла Україна лише завдяки тим хто не всрався і не зрадив, завдяки мужності наших воїнів! А вдячний, я маю бути по твоєму за що? "Ось вам зброя, але туди не стріляйте" за це? Я тобі про кінцеву вигоду амерів, а ти провдячність. Наївний ти.
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15.11.2022 13:24 Відповісти
Как аукнулось - точно так и откликнулось. Чем теперь недоволен? За собой следи сначала.
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16.11.2022 00:10 Відповісти
Те, що мені виписують номерні боти з 73% які наголосували це лайно мені на голову. І питають чи, я не задоволений.
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16.11.2022 14:59 Відповісти
Мне очень важно мнение какого-то свежего буквенного бота с регистрацией в сентябре. Прямо очень-очень.
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17.11.2022 23:11 Відповісти
Це ти про себе? Красиво сказав
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18.11.2022 11:30 Відповісти
рекламуєш, бо тобі вже не тисне?
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15.11.2022 13:28 Відповісти
Повернись на бутилку і не злазь.
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16.11.2022 15:05 Відповісти
Що мантелепа, подолала 3-х літрову банку й не скіглиш?
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16.11.2022 19:25 Відповісти
ти уроки зробив замориш?
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17.11.2022 11:22 Відповісти
А ты , поцелуй РУССОФАШИСТОВ В ДУПУ , подкацапник 🤮Кто истязает Украину кацапы или США?
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15.11.2022 12:36 Відповісти
ланшину совкодрочеру кацапскому , а Крым кто у тебя оттяпал ?
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15.11.2022 12:39 Відповісти
Совкодрочер тут лише ти! Досі української мови не вивчила! Далі за свого носа нічого не бачиш. І не побачиш.
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15.11.2022 13:16 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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15.11.2022 10:49 Відповісти
Щоб не було важких боїв , США і союзники України дайте багато важкої зброї Україні в тому числі з 5 літаків невидимок ,сотню F- 16.пару десятків F-15 і ще там всяких підвісних до них "добавок" .
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15.11.2022 10:52 Відповісти
Без проблем. И где вы будете их базировать и как проводить предполетную подготовку и обслуживание? И главное - у вас есть столько пилотов, подготовленных на эти типы самолётов?
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15.11.2022 12:26 Відповісти
У них есть самолеты типа бородавочника, которые могут взлетать с чего угодно, было бы желание.
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15.11.2022 13:05 Відповісти
с чего угодно ???? зелений експерд?
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15.11.2022 13:29 Відповісти
Ну по ходу бОльший эксперт чем некоторые - я хоть педивикию смог открыть, чего и вам желаю. И да, может взлетать даже с коротких ВПП.
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15.11.2022 19:44 Відповісти
И да, там же напИсано - простое устройство штурмовика обеспечивает возможность обслуживания с минимальными средствами. Ну теперь чего скажешь, икспэрд? Какую причину придумаешь?
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15.11.2022 19:48 Відповісти
як же тебе назвати коректніше??? Дупоголовий експердище, ти хоча б свій ізік кацапський вивчи, щоб розуміти різницю між: с чего угодно ТА с коротких ВПП...
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15.11.2022 20:35 Відповісти
а ты, видимо, еще тупее, чем хочешь казаться)) Вторую пост уже не смог осилить, да?))
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15.11.2022 22:25 Відповісти
валянок, можеш не продовжувати, бо з кацапом дуже лаконічно: Йди на *****!
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15.11.2022 22:39 Відповісти
Які бойові літаки потрібні Україні для стримування Росії: закордонні оцінки наших прагнень
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/jaki_litaki_potribni_ukrajini_dlja_strimuvnnja_rosiji_zakordonni_otsinki_nashih_pragnen-3521.html

В командовании ВСУ объяснили, какие самолеты необходимы для деоккупации украинских территорий
https://ru.slovoidilo.ua/2022/08/07/novost/bezopasnost/komandovanii-vsu-obyasnili-kakie-samolety-neobxodimy-deokkupacii-ukrainskix-territorij
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16.11.2022 00:21 Відповісти
И где вы будете их базировать и как проводить предполетную подготовку и обслуживание? И главное - у вас есть столько пилотов, подготовленных на эти типы самолётов?- все це вже давно є.Чи може Ви чули анекдот з часів вьєтнамської війни, коли американці проводили допит вьєтнамського пілота,котрий літав на вьтнамському МІГ -19,чи то МІГ-15 і запитали в нього фамілію-відповідь була "ЛІ-СІ-ЦІН" з трьохповерховим рашистським матюком.
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15.11.2022 15:24 Відповісти
Нет. Даже для F16 нужно перестраивать наши аэродромы до года. А про последние F15 или F35 можно и не спрашивать.
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16.11.2022 00:07 Відповісти
для чого "перестраивать" наши аэродромы , якщо все це вже базується на "перестроеных" аэродромах????
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16.11.2022 00:30 Відповісти
И взлетать оно и садиться должно где, на аэродромах НАТО? И как вы это себе представляете?
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16.11.2022 01:02 Відповісти
Якщо Ви не можете собі уявити , як взлітають і сідають літаки НАТО, тоді дальніша розмова без сенсу.
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16.11.2022 13:22 Відповісти
С РФ нужно конкретно разбираться. 1500 Томагавков, выпущенных по скоплениям орков по программе Rapid Dragon по нескольку сотен в день сберегут жизни наших воинов и ускорят разгром РуГИЛ
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15.11.2022 11:04 Відповісти
оркам, желающим сдаться в плен , ведь чего таить, у многих родственники и друзья в орколенде, нужно предоставить такую возможность, потом разнести всю их группировку в пыль
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15.11.2022 11:07 Відповісти
США до февраляактивно делало вид союзников и крыши....а перед путлером театрально постоянно чертили красные линии, которые он то и дело нарушал и ему ничего небыло....
Если бы запад (болеемвсего США) хотели бы действительно помочь победить рашку, то дали бы то и сколько Украина просит....
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15.11.2022 13:02 Відповісти
Зрозуміло що орки не збираються виходити вони із Херсону не виходили але через багато місяців вийшли тобто силою їх примусили вийти бо самі ніколи не вийшли б.
Щодо лівого берега то він впаде після того як звільнять Запорізьку область
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15.11.2022 14:59 Відповісти
Чому забрали ядерну зброю з України??!!
Залишили нас на поталу кацапам.. Тішилися і укріплювали кацапію..
Не треба нас дурити, як з Будапештом.. Слава ЗСУ!!
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15.11.2022 15:43 Відповісти
КАЦАПИ СЛІЗНО ПРОСЯТЬ КИТАЙ СБЕРЕГТИ ЇХ НЕДОІМПЕРІЮ ЯКА ВОНА БУЛА ДО 24 ЛЮТОГО 22
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15.11.2022 15:49 Відповісти
 
 