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У Кремлі заявили, що слова Зеленського про неможливість "Мінська-3" підтверджують позицію Києва про небажання вести переговори
У Кремлі вважають заяву президента Володимира Зеленського про те, що Україна не погодиться на нові "мінські домовленості" з РФ, небажанням вести переговори з Москвою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, якого цитує "РІА Новини".
"Заява (президента України. - Ред.) Володимира Зеленського на саміті G20 про те, що жодного "Мінська-3" не буде, підтверджує позицію Києва про небажання вести переговори", - сказав Пєсков.
Топ коментарі
+32 ьля
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+32 Véra Batsekalo
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+29 Алла Новосад #194524
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-Нас устроит любой президент, кроме Порошенко.
Петя їх не влаштовував...
Слава ЗСУ
Але ДЕХТО закінчив війну в своїй голові і забив на армію, влаштувавши Великий асфальтний дерибан.
Але потрібно адекватно оцінювати минуле, враховуючи реалі того часу та стан армії 2014-2015 років, об'єм військової допомоги союзників тоді і зараз.
Кремль та його поплічники в Україні вбивали в голови вкраїнчіків, що армія, мова, віра це смішно. І реготали " А то путін нападьот!".
Нареготались з лютого 2022 ?
Інформація для тих, хто в тумані-дурмані :
https://memorybook.org.ua/ Книга пам'яті загиблих за Україну
https://memorybook.org.ua/
Хоча і позицію України м'якою не назвеш .
обісравпідставив всю країну.