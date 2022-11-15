УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12513 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
11 197 53

У Кремлі заявили, що слова Зеленського про неможливість "Мінська-3" підтверджують позицію Києва про небажання вести переговори

пєсков

У Кремлі вважають заяву президента Володимира Зеленського про те, що Україна не погодиться на нові "мінські домовленості" з РФ, небажанням вести переговори з Москвою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, якого цитує "РІА Новини".

"Заява (президента України. - Ред.) Володимира Зеленського на саміті G20 про те, що жодного "Мінська-3" не буде, підтверджує позицію Києва про небажання вести переговори", - сказав Пєсков.

Також читайте: Саме зараз треба і можна зупинити війну. "Мінська-3" не буде, - Зеленський

Автор: 

G20 (323) Зеленський Володимир (24222) Пєсков Дмитро (1676)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+32
які блеать переговори?! впійманий вокзальний злодій, який вкрав три чемодани наполягатиме, щоб йому не били морду і дозволили один залишити?
показати весь коментар
15.11.2022 10:07
+32
с террористами не договариваются, их уничтожают
Слава ЗСУ
показати весь коментар
15.11.2022 10:12
+29
Мінськ-1, Мінськ-2 давали час для зміцнення армії не тільки рашистам, але і Україні.
Але ДЕХТО закінчив війну в своїй голові і забив на армію, влаштувавши Великий асфальтний дерибан.
показати весь коментар
15.11.2022 10:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пабройся.
показати весь коментар
15.11.2022 10:06 Відповісти
Ершик иди нах за руцким кораблем !!! Забирайте свое гавновойска и хоть частично будут живые - кто останеться мы всех убьем
показати весь коментар
15.11.2022 10:48 Відповісти
Значить Петя їх влаштовуав?
показати весь коментар
15.11.2022 10:06 Відповісти
да, томи разом с клоуном хрюкали про ліпецьку фабріку та зароботок на крові
показати весь коментар
15.11.2022 10:08 Відповісти
Сам ***** казав у 2019:
-Нас устроит любой президент, кроме Порошенко.
Петя їх не влаштовував...
показати весь коментар
15.11.2022 10:10 Відповісти
Походу, ***** ошибся.
показати весь коментар
15.11.2022 11:59 Відповісти
це у вас, складнощі перекладу, а дослівно звучало так: "нас влаштує будь-який дебіл, тільки б не Порошенко."
показати весь коментар
15.11.2022 12:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wFNZRc-CeoI "***** устроит любой, кроме Порошенко, потому что ***** нужен хаос в Украине", - заявил главный редактор "Эхо Москвы" Венедиктов еще в феврале 2019г.
показати весь коментар
15.11.2022 10:22 Відповісти
*Петя* - твой бойфренд в теплотрассе Чебоксар
показати весь коментар
15.11.2022 11:29 Відповісти
які блеать переговори?! впійманий вокзальний злодій, який вкрав три чемодани наполягатиме, щоб йому не били морду і дозволили один залишити?
показати весь коментар
15.11.2022 10:07 Відповісти
Поголися і обтікай
показати весь коментар
15.11.2022 10:07 Відповісти
Все перевернулось. Тепер Україна не бажає перемовин.
показати весь коментар
15.11.2022 10:09 Відповісти
Як жеш туго до п*дарасів доходить...
показати весь коментар
15.11.2022 10:09 Відповісти
Вам же чітко пояснили, забирайтеся геть з України і тоді можливі перемовини. А от заморожування війни та надання вам передихнути - ні, не буде.
показати весь коментар
15.11.2022 10:10 Відповісти
Почему именно Минск - можно поговорить в Оттаве.
показати весь коментар
15.11.2022 10:10 Відповісти
як завжди перекрутили -що чорне то біле.
показати весь коментар
15.11.2022 10:11 Відповісти
с террористами не договариваются, их уничтожают
Слава ЗСУ
показати весь коментар
15.11.2022 10:12 Відповісти
Я от так і здогадувався, що їх ця фраза найбільше зачепить.
показати весь коментар
15.11.2022 10:13 Відповісти
Бедный Песков , живёт с Навкой- Мавкой - существо украинской https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F мифологии , близкое к https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0 русалке , в образе красивой обнаженной девушки с длинными распущенными волосами. Согласно народным поверьям, в молчание превращаются души https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F утопленниц и девочек, умерших без крещения. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0 В латышском языке , видимо древнее слово , Mauka - б.ядь.
показати весь коментар
15.11.2022 10:16 Відповісти
Кстати, в эстонском тоже есть это слово. А вообще, мавка - это покойница, в русском языке есть слово того же происхождения - навь, т. е. мертвец. Это к вопросу о Навке
показати весь коментар
15.11.2022 11:25 Відповісти
Все правильно. Мінськ-1, Мінськ-2 не привели до миру, а лише до ще більш жорстокішої війни. Тому Мінськ-3 - така ж профанація.
показати весь коментар
15.11.2022 10:22 Відповісти
Мінськ-1, Мінськ-2 давали час для зміцнення армії не тільки рашистам, але і Україні.
Але ДЕХТО закінчив війну в своїй голові і забив на армію, влаштувавши Великий асфальтний дерибан.
показати весь коментар
15.11.2022 10:27 Відповісти
Аллочка, так Вы за минск-3?
показати весь коментар
15.11.2022 12:02 Відповісти
Ні. Я за програму Залужного.
Але потрібно адекватно оцінювати минуле, враховуючи реалі того часу та стан армії 2014-2015 років, об'єм військової допомоги союзників тоді і зараз.
показати весь коментар
15.11.2022 12:13 Відповісти
Але самі займались своєю армією і зброєю.
Кремль та його поплічники в Україні вбивали в голови вкраїнчіків, що армія, мова, віра це смішно. І реготали " А то путін нападьот!".

Нареготались з лютого 2022 ?
показати весь коментар
15.11.2022 13:47 Відповісти
Україна почала відстоювати свою незалежність зі зброєю в руках, ціною смертей тисяч її синів та дочок, ще у 2014.

Інформація для тих, хто в тумані-дурмані :

https://memorybook.org.ua/ Книга пам'яті загиблих за Україну

https://memorybook.org.ua/
показати весь коментар
15.11.2022 14:22 Відповісти
рашисти, тим більше кремля.ські воші завжди брешуть! Завжди! Щезніть геть!
показати весь коментар
15.11.2022 10:23 Відповісти
Країна викривлених дзеркал і такими ж покрученими істотами. Таке вже не лікується!
показати весь коментар
15.11.2022 10:24 Відповісти
письков,кремлевский ***********,картофельный феерический ********** идите ***** паразиты *** со соим минском.............................................
показати весь коментар
15.11.2022 10:25 Відповісти
Чи їм повилазило? Переговори вже йдуть, голова делегації Залужний. Як піськов чи (уйло чи кінь лаврський хочуть приєднатися - в чергу в воєнкомат
показати весь коментар
15.11.2022 10:28 Відповісти
ершик унитазный пошел и не только пошел а бегом
показати весь коментар
15.11.2022 10:28 Відповісти
а от рядові кацапи вже все зрозуміли та гарно скиглять
показати весь коментар
15.11.2022 10:29 Відповісти
...гарно скиглять, однако. уже поздно пить "Боржоми"... ЗЫ... можно бы было согласиться, если бы таких спiванок запели до 2014-го года. а ща получи , фашист, гранату. Вплоть до взятия кремлядского рейхстага.
показати весь коментар
15.11.2022 10:54 Відповісти
Мабуть часто головою об косяки дверей лупалася.
показати весь коментар
15.11.2022 11:37 Відповісти
Эффект Даннинга-Крюгера.
показати весь коментар
15.11.2022 14:42 Відповісти
Яка ще "позиція Києва"? Кличка хтось звав на переговори,а він відмовився?
показати весь коментар
15.11.2022 10:30 Відповісти
+++ Люто плюсую. Позиція Києва дуже жорстка, Кличко не хоче домовлятися .
Хоча і позицію України м'якою не назвеш .
показати весь коментар
15.11.2022 11:44 Відповісти
заявите в ***********-*********** исдох как плешивая ***********!впредь минск и картофельного ******** не упоминать..................
показати весь коментар
15.11.2022 10:30 Відповісти
Вони хитрожопі переговори хочуть але наша умова вииведеня рос війск неможлива,і враховуючи реаліїї тобто договорится і закрпіть єто наше
показати весь коментар
15.11.2022 10:35 Відповісти
показати весь коментар
15.11.2022 13:17 Відповісти
Ну так , ми не бажаємо вести перемовини .. От не бажаєм і все .! А чому ми повинні їх бажати ..!? Вони нам не вигідні , вони не в наших інтересах , бо ви кацапня срана , не хочете добровільно повернути нам - наші території ,, то ж наше небажання цілком логічне . Шо тобі не так , піськов ??
показати весь коментар
15.11.2022 10:40 Відповісти
рашистські окупанти і вбивці українського народу , пора виконати те, що підписали 5 грудня 1994 року в Будапешті .
показати весь коментар
15.11.2022 10:45 Відповісти
Иди нах. со своим минском
показати весь коментар
15.11.2022 10:48 Відповісти
Нам потрібно перенесення війни вглиб території агресора. Ракет у нас нема, але є диверсанти. Пересічні кацапи таки мають відчути війну! Інакше ніякого прозріння у них не наступить! Кацапи мають величезні відстані між містами та промисловими регіонами. І це завжди було їх слабким місцем. Порушення логістики доб'є ********* значно швидше.
показати весь коментар
15.11.2022 10:52 Відповісти
Та нам вже глибоко похер, що там гавкають кремлівські шавки. Переговори тепер будуть тільки про умови капітуляції мордора.
показати весь коментар
15.11.2022 10:57 Відповісти
домовлятися із тим хто тебе вбиває? краще знищимо вбивцю.
показати весь коментар
15.11.2022 11:36 Відповісти
Хай засуне оті домовленості собі у д.пу і добренько там їх прокрутить. Може випорожниться.
показати весь коментар
15.11.2022 11:38 Відповісти
Україна не проти переговорів, навпаки! Але після повного очищення наших територій від фашистської наволочі!
показати весь коментар
15.11.2022 11:45 Відповісти
Ми згідні на переговори щодо виведення російських військ з України - отак треба Україні заявити.
показати весь коментар
15.11.2022 12:22 Відповісти
Як завжди, хотів обісрати Петра - обісрав підставив всю країну.
показати весь коментар
15.11.2022 13:37 Відповісти
 
 