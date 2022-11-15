У Кремлі заявили, що слова Зеленського про неможливість "Мінська-3" підтверджують позицію Києва про небажання вести переговори

У Кремлі вважають заяву президента Володимира Зеленського про те, що Україна не погодиться на нові "мінські домовленості" з РФ, небажанням вести переговори з Москвою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, якого цитує "РІА Новини".

"Заява (президента України. - Ред.) Володимира Зеленського на саміті G20 про те, що жодного "Мінська-3" не буде, підтверджує позицію Києва про небажання вести переговори", - сказав Пєсков.

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