Зеленський на саміті G20 закликав змусити РФ відмовитися від погроз ядерною зброєю
Росія може вже завтра розпочати демілітаризацію Запорізької АЕС, якщо справді готова відновити порушену нею радіаційну безпеку.
Про це глава держави Володимир Зеленський повідомив у зверненні до учасників саміту G20 на Балі, інформує Цензор.НЕТ.
"Те саме стосується божевільних погроз ядерною зброєю, до яких вдаються російські посадовці. Немає й не може бути жодних виправдань ядерному шантажу. І я дякую вам, шановні G19, за те, що ви це чітко підтверджуєте. Але, будь ласка, застосуйте всю вашу міць, щоб змусити Росію відмовитися від будь-яких погроз ядерною зброєю.
Підставою для таких зусиль може бути Будапештський меморандум і відповідні можливості держав-підписантів", - зазначив президент.
За словами Зеленського, радіаційна і ядерна безпека, продовольча безпека, енергетична безпека, звільнення всіх полонених і депортованих, виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку, виведення російських військ і припинення бойових дій, повернення справедливості, протидія екоциду, недопущення ескалації та останнє – фіксація закінчення війни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
АЛЛАХУ-АК-БАР
ви б споглядали тестікули, але не зеленського,
а свої власні, відрізані, в руках якогось бурята.
Дякуйте ЗСУ і заходу, а не тим хто розмінував чонгар.
Украіні треба в НАТО!😡