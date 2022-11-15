Зеленський закликав країни G20 долучатися до подолання викликів, створених війною РФ в Україні

Президент України Володимир Зеленський закликав країни "великої двадцятки" приєднатися до подолання викликів, створених війною.

Про це він повідомив під час виступу на саміті G-20, інформує Цензор.НЕТ.

"Радіаційна і ядерна безпека; продовольча безпека; енергетична безпека; звільнення всіх полонених і депортованих; виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку; виведення російських військ і припинення бойових дій, повернення справедливості; протидія екоциду; недопущення ескалації; і останнє – фіксація закінчення війни. Я окреслив напрями, за якими кожен із вас може обрати для себе, як стати співтворцем миру. Будь ласка, оберіть свій напрям для лідерства, і разом ми точно реалізуємо формулу миру", - сказав він.

За його словами, при цьому можна використовувати механізм, подібний до "зернової угоди". "Є ООН і дві сторони домовленостей: з одного боку - Україна, Туреччина та ООН, а з іншого - Росія, Туреччина та ООН. Подібно до цього може спрацювати виконання кожного з озвучених мною зараз пунктів, де сторонами можуть бути різні держави, які готові взяти на себе лідерство в тому чи іншому рішенні", - сказав він.

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"І якщо Росія буде пручатися нашій формулі миру, ви побачите, що вона хоче лише війни", - заявив він.