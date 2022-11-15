Росіяни обстрілювали з авіації та артилерії Донеччину, постраждалих та загиблих немає, - ОВА

Російські загарбники продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області.

Про це повідомив глава ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч на Донеччині минула відносно спокійно, однак росіяни продовжили стріляти по цивільних на окремих ділянках фронту.



На Волноваському напрямку зафіксовано авіаудар та інтенсивні артобстріли по Вугледару. Також на території громади під вогонь потрапили Павлівка і Пречистівка – без жертв.



На Донецькому напрямку вночі були поодинокі прильоти по старій та центральній частинах Авдіївки, а на ранок місто зазнало масованого артобстрілу по центру. Інформація про постраждалих не надходила. На Горлівському напрямку гучно було в околицях Торецької, Світлодарської та Соледарської громад. За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільних немає", - йдеться в повідомленні.

Читайте: За добу росіяни вбили одного цивільного мешканця Донеччини. Виявлено тіла 3 убитих рашистами під час окупації. ІНФОГРАФІКА