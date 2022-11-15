Моравецький: 24 лютого доля України здавалася вже вирішеною, а сталося інакше
Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький провів паралелі історії України та Польщі у своїй колонці на честь річниці відновлення польської незалежності.
Голова уряду написав колонку для Wszystko co najważniejsze, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Він нагадав, як Річ Посполита припинила існування внаслідок угоди між Росією, Пруссією та Австрією, і після цього Польщі не було на картах 123 рік, а "в полон потрапив не лише польський народ, а й литовський та український". Коли 11 листопада 1918 року закінчилася Перша світова війна, "для Польщі це був лише початок боротьби".
"Протягом наступних двох років молодій країні доводилося стикатися із загрозами як зі сходу, так і з заходу. Ні революційна Росія, ні Німеччина не погодилися на незалежність Польщі. Вже 1920 року Червона Армія стояла біля воріт Варшави. В той самий час німецька пропаганда писала, що Польща була лише тимчасовою державою. Доля Другої Польської республіки здавалася наперед вирішеною. Але сталося інакше", - розповів прем'єр країни.
Він нагадав, що армія Пілсудського відбила навалу більшовиків "і врятувала не тільки Польщу, а й усю Європу". Виходячи з цього, зазначив Моравецький, в історії боротьби Польщі за незалежність "є разюча схожість із боротьбою, яку сьогодні веде Україна з Росією".
"Путінська пропаганда також намагається довести, що Україна як незалежна держава не має існувати, а самої української нації не існує", - нагадав він.
Також, ще нагадав прем'єр Польщі, 24 лютого 2022 року "ніхто не давав Україні шансів на перемогу, її доля здавалася наперед вирішеною" - "але сталося інакше".
"Долі Польщі та України доводить, що історія - не пастка, з якої неможливо вирватися, і навіть найсильніша держава має враховувати силу нації, яка хоче свободи", - пише Моравецький.
Він підсумував тим, що запевнив: влада Польщі дбає про незалежність Польщі "не лише з почуття відповідальності за майбутні покоління поляків": "Як лідер східного флангу НАТО ми захищаємо весь Альянс. Як і сто років тому, сьогодні Захід може розраховувати на Польщу".
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Друге-я тут писав,що навіть, якшо паде Київ,то це не вся Україна, і Україна буде боротись.
а 5-й колоні в Україні давали "якісь мілйони" , тому і вілкули з трухановими так швиденько "перевзулися".... .... .... ... .... ...
А рашу потрібно розвалити як колись австро угорську імперію
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