МЗС про студента із Замбії, який загинув на війні проти України: "Африканці не повинні помирати за хворі імперські амбіції Путіна"

У Міністерстві закордонних справ України закликають всі африканські держави вимагати, щоб Росія припинила тиск на їхніх громадян.

Про це у Twitter повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін відправляє ув'язнених у Росії африканських громадян на війну в Україні. Вбито колишнього замбійського студента. Ми закликаємо Африканський союз і всі африканські держави вимагати, щоб Росія припинила тиск на їхніх громадян. Африканці не повинні помирати за хворі імперські амбіції Путіна", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні загинув студент із Замбії, який відбував строк у російській в’язниці.

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