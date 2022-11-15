МЗС про студента із Замбії, який загинув на війні проти України: "Африканці не повинні помирати за хворі імперські амбіції Путіна"
У Міністерстві закордонних справ України закликають всі африканські держави вимагати, щоб Росія припинила тиск на їхніх громадян.
Про це у Twitter повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Путін відправляє ув'язнених у Росії африканських громадян на війну в Україні. Вбито колишнього замбійського студента. Ми закликаємо Африканський союз і всі африканські держави вимагати, щоб Росія припинила тиск на їхніх громадян. Африканці не повинні помирати за хворі імперські амбіції Путіна", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні загинув студент із Замбії, який відбував строк у російській в’язниці.
Топ коментарі
+5 Randall Flag #387882
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+3 Alex Sav #513490
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+3 Роман Дузинкевич
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а він міг стати другим пушкіним..от горе!!
Випускний іспит у МГІМО. У студента задача.
"Российский ракетный крейсер проводил учебные стрельбы у берегов дружественного африканского государства. Одна ракета упала случайно на территории государства и мы получили ноту протеста. Написать ответ."
Студент написав, професор: "да, весьма неплохо. но тут две ошибки, поэтому - 4."
"Какие ошибки, профессор?"
"Во-первых, "на ***" пишется раздельно. Во-вторых - "черножопая обезьяна" надо писать с большой буквы, вы все-таки к главе государства обращаетесь."
Прекрасная история для информационной войны!
Нужно ещё его родственников отыскать - рыдающая негритянка-мать в окружении толпы плачущих братиков и сестричек, и подпись:
"Вот так кровавая путинская война постучалаь в далёкий африканский дом!"