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Новини Війна
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МЗС про студента із Замбії, який загинув на війні проти України: "Африканці не повинні помирати за хворі імперські амбіції Путіна"

мид

У Міністерстві закордонних справ України закликають всі африканські держави вимагати, щоб Росія припинила тиск на їхніх громадян.

Про це у Twitter повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін відправляє ув'язнених у Росії африканських громадян на війну в Україні. Вбито колишнього замбійського студента. Ми закликаємо Африканський союз і всі африканські держави вимагати, щоб Росія припинила тиск на їхніх громадян. Африканці не повинні помирати за хворі імперські амбіції Путіна", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні загинув студент із Замбії, який відбував строк у російській в’язниці.

Читайте: Росія має піти з України та припинити цю варварську війну, - прем’єр Британії Сунак

Автор: 

Замбія (10) МЗС (4159) росія (65856) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+5
Наркоту продавав десь у кацапії. А коли за п'яту точку взяли, то попросився на війну
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15.11.2022 10:51
+3
а чого ж вони в расеюшку вчитися пруться? от навчили-здохнути за путлера...
а він міг стати другим пушкіним..от горе!!
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15.11.2022 10:51
+3
Москалі кажуть, що проти них воюють негри на Абрамсах, а, насправді, проти нас воюють негри на Т-72.
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15.11.2022 11:15
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Наркоту продавав десь у кацапії. А коли за п'яту точку взяли, то попросився на війну
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15.11.2022 10:51 Відповісти
Нужно было прятать закладку в жопе, там бы не нашли у меня так однокласник поехал в город орел закладчиком. дали шото около пятнахи.
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15.11.2022 10:57 Відповісти
а чого ж вони в расеюшку вчитися пруться? от навчили-здохнути за путлера...
а він міг стати другим пушкіним..от горе!!
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15.11.2022 10:51 Відповісти
Він двічі переступив через моральні,етичні,правові норми цивілізованого суспільства.Подох-хер з ним.І те,що він африканець,не робе з нього "великомученика",щоб про це давало коментарі МЗС великої Європейської країни.
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15.11.2022 10:56 Відповісти
Пригадав анекдот.Там ще в кінці було "А Мамба вас всєх нєнавідіт".Не витримала тендітна ж...душа сусідства з кращими представниками параши,навіть смерть не лякала.
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15.11.2022 10:59 Відповісти
Буде відповідь на ноту, як в тому анекдоті про кацапську дипломатію.

Випускний іспит у МГІМО. У студента задача.

"Российский ракетный крейсер проводил учебные стрельбы у берегов дружественного африканского государства. Одна ракета упала случайно на территории государства и мы получили ноту протеста. Написать ответ."

Студент написав, професор: "да, весьма неплохо. но тут две ошибки, поэтому - 4."

"Какие ошибки, профессор?"

"Во-первых, "на ***" пишется раздельно. Во-вторых - "черножопая обезьяна" надо писать с большой буквы, вы все-таки к главе государства обращаетесь."
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15.11.2022 11:00 Відповісти
а що ти зробив, щоб чорний континент не кланявся кремлю, заткнувся б вже і не бризкав слиною.
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15.11.2022 11:11 Відповісти
Москалі кажуть, що проти них воюють негри на Абрамсах, а, насправді, проти нас воюють негри на Т-72.
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15.11.2022 11:15 Відповісти
думаю більшості африканских вождів глибоко пох** не тільки на цей факт, а й на ті що можливі у майбутньому
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15.11.2022 11:16 Відповісти
Ну и мудаки вы все!
Прекрасная история для информационной войны!
Нужно ещё его родственников отыскать - рыдающая негритянка-мать в окружении толпы плачущих братиков и сестричек, и подпись:
"Вот так кровавая путинская война постучалаь в далёкий африканский дом!"
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15.11.2022 12:30 Відповісти
 
 