При Херсонській ОВА створено гуманітарний штаб для координації волонтерів та міжнародних організацій

На Херсонщині створили гуманітарний штаб для координації волонтерів та міжнародних організацій.

Про це повідомив у телеграмі начальник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, передає Цензор.НЕТ.

"Створено гуманітарний штаб при ХОВА. Ми це робимо для координації волонтерів та міжнародних організацій у питаннях допомоги жителям деокупованої Херсонщини. Разом із місцевою владою ми складаємо перелік потреб жителів звільнених територій", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, це потрібно, аби люди отримували допомогу, якої вони дійсно потребують.

Зазначається, що ще триває розмінування звільнених територій Херсонщини, тому гуманітарний штаб напрацьовує альтернативні логістичні шляхи доставки гуманітарної допомоги. Роблять це спільно з правоохоронцями та органами держвлади. Головне – аби допомога доїхала до місця призначення безпечно.

Як зазначив Янушевич, життєдіяльність області має бути повноцінно забезпечена і для цього команда ХОВА приділяє максимум уваги безпековій, логістичній та гуманітарній складовій.

Він закликав усіх охочих долучитися до допомоги мешканцям визволених територій Херсонщини.

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