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При Херсонській ОВА створено гуманітарний штаб для координації волонтерів та міжнародних організацій

херсон

На Херсонщині створили гуманітарний штаб для координації волонтерів та міжнародних організацій.

Про це повідомив у телеграмі начальник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, передає Цензор.НЕТ.

"Створено гуманітарний штаб при ХОВА. Ми це робимо для координації волонтерів та міжнародних організацій у питаннях допомоги жителям деокупованої Херсонщини. Разом із місцевою владою ми складаємо перелік потреб жителів звільнених територій", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, це потрібно, аби люди отримували допомогу, якої вони дійсно потребують.

Зазначається, що ще триває розмінування звільнених територій Херсонщини, тому гуманітарний штаб напрацьовує альтернативні логістичні шляхи доставки гуманітарної допомоги. Роблять це спільно з правоохоронцями та органами держвлади. Головне – аби допомога доїхала до місця призначення безпечно.

Як зазначив Янушевич, життєдіяльність області має бути повноцінно забезпечена і для цього команда ХОВА приділяє максимум уваги безпековій, логістичній та гуманітарній складовій.

Він закликав усіх охочих долучитися до допомоги мешканцям визволених територій Херсонщини.

Також дивіться: До визволеного Херсону прибув гуманітарний конвой ООН. ФОТО

Автор: 

гуманітарна допомога (1002) деокупація (950) Херсонська область (5847)


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Топ коментарі
+5
Ви, головне, гуманітарочку надсилайте. ООН, МКЧХ, іноземні партнери всякі... А ми, слуги народа з Херсонської ОВА, будемо її красти і продавати в АТБ і Епіцентрі. І не самі, а зі своїми губатими і жопатими секретутками-фітоняшками, які і кохве зварять, і коли треба, під стіл залізуть... А люди якось переб'ються...
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15.11.2022 11:19
+3
Як оприходувати гуманітарку знають толк у Запоріжжі. Побачим, скільки в Херсоні составів і морських контейнерів "оприходують"
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15.11.2022 11:23
+2
створити штаб-наше ФСЬО ,,, і запхати в цей штаб кумів братів сватів
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15.11.2022 11:24
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Ви, головне, гуманітарочку надсилайте. ООН, МКЧХ, іноземні партнери всякі... А ми, слуги народа з Херсонської ОВА, будемо її красти і продавати в АТБ і Епіцентрі. І не самі, а зі своїми губатими і жопатими секретутками-фітоняшками, які і кохве зварять, і коли треба, під стіл залізуть... А люди якось переб'ються...
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15.11.2022 11:19 Відповісти
Там слуг майже немає. В основному ригі. Цей Янушевич з них.
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15.11.2022 11:48 Відповісти
Учора понаїхали, мабуть "почуяли дармовщинку" (Дерьмак, Тимошонка...)
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15.11.2022 12:06 Відповісти
Щоб зеленим було зручніше красти з одного місця...
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15.11.2022 11:23 Відповісти
Як оприходувати гуманітарку знають толк у Запоріжжі. Побачим, скільки в Херсоні составів і морських контейнерів "оприходують"
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15.11.2022 11:23 Відповісти
створити штаб-наше ФСЬО ,,, і запхати в цей штаб кумів братів сватів
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15.11.2022 11:24 Відповісти
Треба запросити Старуха, Куртєва і Некрасову, для консультацій. У них вже є неабиякий досвід в питаннях розподілу гуманітарки.
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15.11.2022 11:44 Відповісти
Мастер-клас!
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15.11.2022 14:35 Відповісти
"Ми це робимо для координації волонтерів та міжнародних організацій у питаннях допомоги жителям". Ой, ой, ой. Для розкрадання гуманітарки створюєте. Штабісті хренові.
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15.11.2022 11:46 Відповісти
Враховуючи минуле голови ХОВА, нас чекає дерібан...
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15.11.2022 12:15 Відповісти
 
 