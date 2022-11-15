При Херсонській ОВА створено гуманітарний штаб для координації волонтерів та міжнародних організацій
На Херсонщині створили гуманітарний штаб для координації волонтерів та міжнародних організацій.
Про це повідомив у телеграмі начальник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, передає Цензор.НЕТ.
"Створено гуманітарний штаб при ХОВА. Ми це робимо для координації волонтерів та міжнародних організацій у питаннях допомоги жителям деокупованої Херсонщини. Разом із місцевою владою ми складаємо перелік потреб жителів звільнених територій", - йдеться в повідомленні.
Як наголошується, це потрібно, аби люди отримували допомогу, якої вони дійсно потребують.
Зазначається, що ще триває розмінування звільнених територій Херсонщини, тому гуманітарний штаб напрацьовує альтернативні логістичні шляхи доставки гуманітарної допомоги. Роблять це спільно з правоохоронцями та органами держвлади. Головне – аби допомога доїхала до місця призначення безпечно.
Як зазначив Янушевич, життєдіяльність області має бути повноцінно забезпечена і для цього команда ХОВА приділяє максимум уваги безпековій, логістичній та гуманітарній складовій.
Він закликав усіх охочих долучитися до допомоги мешканцям визволених територій Херсонщини.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль