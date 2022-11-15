Найкращий спосіб відновлення світової економіки - припинення війни РФ проти України, - Шольц на G20
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив на засіданні лідерів країн "Великої двадцятки", що найкращим способом домогтися відновлення світової економіки буде припинення війни Росії в Україні.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.
"Передусім, я хотів би ще раз чітко заявити, що найефективніший спосіб домогтися відновлення світової економіки - це припинити війну Росії проти України", - заявив Шольц на засіданні з продковольчої та енергетичної безпеки на зустрічі на Балі.
Топ коментарі
+4 Роман с камнем
показати весь коментар15.11.2022 11:28 Посилання
+2 Bob Fayn
показати весь коментар15.11.2022 11:34 Посилання
+2 Leonidas 4503 #341111
показати весь коментар15.11.2022 11:38 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Немного помог ЕС утвердив 22 ярда Евров финансов...,трошки даст МВФ со Всемирным банком...,с Мира по нитке голодную тушонку Рузвельта..
Шутка юмора...
Украинцы тушонку Рузвельта не жрали миллионами тонн 😛