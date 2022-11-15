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Новини Війна
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Найкращий спосіб відновлення світової економіки - припинення війни РФ проти України, - Шольц на G20

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив на засіданні лідерів країн "Великої двадцятки", що найкращим способом домогтися відновлення світової економіки буде припинення війни Росії в Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

"Передусім, я хотів би ще раз чітко заявити, що найефективніший спосіб домогтися відновлення світової економіки - це припинити війну Росії проти України", - заявив Шольц на засіданні з продковольчої та енергетичної безпеки на зустрічі на Балі.

Також читайте: Відсутність Путіна на саміті G20 не завадить обговорити ситуацію довкола України, - Шольц

Автор: 

G20 (323) економіка (932) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+4
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15.11.2022 11:28
+2
Припинити? Якшо б хотіли то б припинили.Всі б країни зібрались дали рашці з )(уйлом по морді і війна б закінчилась./звичайно фантазую/
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15.11.2022 11:34
+2
не приостановка, победа Украины
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15.11.2022 11:38
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15.11.2022 11:28 Відповісти
Там был еще человек в черной рубашке, тоже курва готовился
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15.11.2022 11:30 Відповісти
Припинити? Якшо б хотіли то б припинили.Всі б країни зібрались дали рашці з )(уйлом по морді і війна б закінчилась./звичайно фантазую/
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15.11.2022 11:34 Відповісти
Уже снова торговать с ********* хотят. И санкции снимут. А Украине восстанавливать экономика за счёт повышения цен на всё, кроме повышения зарплат. Потому что в карманы в первую очередь ложиться, а ************ в бюджет. Не справедливо! Нам в марте обещали что из-за санкций экономика парашки развалится.
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15.11.2022 11:36 Відповісти
Экономика ******** не развалится. По определению не может развалиться ягельная экономика.
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15.11.2022 12:15 Відповісти
Вже розвалилась. З листопада кацапи повертаються до "планової економіки" і втратили статус країни з ринковою економікою. Памятаєте в СРСР було три "Г" (говна) - Госплан, Госснаб і Госзаказ? От ці три "Г" і доконали свого часу СРСР. Доконають і *********. Не так швидко як нам хотілось би, але надійно і остаточно. А нас чекають 10-20 років неоколоніалізму, тобто, дешева робоча сила і дорогі кредити. Нас будуть експлуатувати іноземні інвестори бо власних коштів на модернізацію виробництва після війни і відбудову ми не маємо. Репарації лише частково вирішують проблему. Далі все буде добре і ми станемо звичайною європейською країною.
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15.11.2022 12:39 Відповісти
не приостановка, победа Украины
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15.11.2022 11:38 Відповісти
треба рашку *********, всі пускають ракети по рашкє - конвенційні і все готово, ватні бабуїни починають жити у 18ту сторіччі
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15.11.2022 11:45 Відповісти
Минфин США каже шо инфляция 8%...это для США нормик...,к примеру в Турции инфляция зашкаливает 86%...на рабZee инфляции нет...доллар стоит ноль копеек...😆🤣
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15.11.2022 11:50 Відповісти
Эрдоган пообещал путлеру заплатить за газ летом 2024 года...ну дайет Эрдоганыч..типа денех сейчас нет,но держусь...типа Ведмедев в Крыму...😆🤣
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15.11.2022 11:54 Відповісти
Украину по факту содержат США.. за счет американских налогоплательщиков содержатся все пособия,зарплаты чинушам,пенсионерам,бюджетникам и войскам всего нужно в месяц 5 ярдов доляров с копейками
Немного помог ЕС утвердив 22 ярда Евров финансов...,трошки даст МВФ со Всемирным банком...,с Мира по нитке голодную тушонку Рузвельта..
Шутка юмора...
Украинцы тушонку Рузвельта не жрали миллионами тонн 😛
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15.11.2022 12:05 Відповісти
Агент КДБ "Меркель" теж так вважає?
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15.11.2022 12:45 Відповісти
 
 