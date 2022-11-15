Найкращий спосіб відновлення світової економіки - припинення війни РФ проти України, - Шольц на G20

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив на засіданні лідерів країн "Великої двадцятки", що найкращим способом домогтися відновлення світової економіки буде припинення війни Росії в Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

"Передусім, я хотів би ще раз чітко заявити, що найефективніший спосіб домогтися відновлення світової економіки - це припинити війну Росії проти України", - заявив Шольц на засіданні з продковольчої та енергетичної безпеки на зустрічі на Балі.

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