Розвідка та "Повернись живим" купили секретне обладнання на 40 млн грн, - Буданов

Обладнання під кодовою назвою "Black box" завдало РФ збитки на мільйони доларів. Деталей не розкривають з огляду на секретність.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

"З огляду на секретність, ми не можемо розкрити деталей цієї співпраці, але її результати точно відобразяться на полі бою. За нашими підрахунками, лише за жовтень проєкт, який ми між собою називаємо "Black box", завдав Росії збитків на мільйони доларів. Спільно з благодійниками та усіма небайдужими українцями ми й надалі будемо впливати на бойову спроможність ворога", - пояснив Буданов.

В ГУР нагадали, що "Black box" - не єдиний спільний проект Головного управління розвідки та Фонду "Повернись живим". Влітку благодійники передали ГУР комплекс Bayraktar TB2 загальною вартістю 16 502 450 доларів. Комплекс, серед іншого, складається з трьох ударних безпілотників, системи повітряного зв’язку та мобільного комплексу наземного управління.

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