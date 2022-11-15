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Новини Війна
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Розвідка та "Повернись живим" купили секретне обладнання на 40 млн грн, - Буданов

буданов

Обладнання під кодовою назвою "Black box" завдало РФ збитки на мільйони доларів. Деталей не розкривають з огляду на секретність.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

"З огляду на секретність, ми не можемо розкрити деталей цієї співпраці, але її результати точно відобразяться на полі бою. За нашими підрахунками, лише за жовтень проєкт, який ми між собою називаємо "Black box", завдав Росії збитків на мільйони доларів. Спільно з благодійниками та усіма небайдужими українцями ми й надалі будемо впливати на бойову спроможність ворога", - пояснив Буданов.

В ГУР нагадали, що "Black box" - не єдиний спільний проект Головного управління розвідки та Фонду "Повернись живим". Влітку благодійники передали ГУР комплекс Bayraktar TB2 загальною вартістю 16 502 450 доларів. Комплекс, серед іншого, складається з трьох ударних безпілотників, системи повітряного зв’язку та мобільного комплексу наземного управління.

Також читайте: Настає вирішальний період війни, - Буданов

Автор: 

Буданов Кирило (494) розвідка (3878) фонд (255)


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Топ коментарі
+12
буданов забагато патякає.Працювати встигає?
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15.11.2022 11:36
+7
То есть, это вариант Свинарчуки, теперь уже это ЗЕСвинарчуки, а так значит можно. Где все борцуны с коррупцией.
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15.11.2022 11:57
+7
БУДАНОВ!

А де тисячі передягнутих у цивільне орків у Херсоні?
Вчора 1 (одного) спіймали!!!
Це все, чи ще будуть?

Гуменючка 6-9 листопада пінділа про "пастку" в Херсоні.
Із-за цього ЗСУ не починали активний наступ.
Із-за цього орки війшли стройними колонами із всією технікою.

БУДАНОВ, займись справою!!! Чи ти зовсім профнездібний?
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15.11.2022 12:30
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буданов забагато патякає.Працювати встигає?
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15.11.2022 11:36 Відповісти
Ще й на макіяж час залишається
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15.11.2022 11:50 Відповісти
А за для чого,зараз чя інформація прозвучала?
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15.11.2022 11:39 Відповісти
ІПСО
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15.11.2022 12:13 Відповісти
Глядите, как бы вас не оштрафовали за нерастоможку. Контрабанда ведь небось...
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15.11.2022 11:42 Відповісти
Буданов в деяких речах молодец, але занадто багато його на екранах.
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15.11.2022 11:43 Відповісти
От нафіга це казати?

Розробка росії "п'ята колона в Україні" нанесла втрати мільярди доларів !!!
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15.11.2022 11:45 Відповісти
Вундервафля якась, цiкаво.
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15.11.2022 11:47 Відповісти
Это оборудование кто купил? Гогилашвили ? В подарок своему сожителю?
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15.11.2022 11:54 Відповісти
То есть, это вариант Свинарчуки, теперь уже это ЗЕСвинарчуки, а так значит можно. Где все борцуны с коррупцией.
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15.11.2022 11:57 Відповісти
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15.11.2022 14:02 Відповісти
БУДАНОВ!

А де тисячі передягнутих у цивільне орків у Херсоні?
Вчора 1 (одного) спіймали!!!
Це все, чи ще будуть?

Гуменючка 6-9 листопада пінділа про "пастку" в Херсоні.
Із-за цього ЗСУ не починали активний наступ.
Із-за цього орки війшли стройними колонами із всією технікою.

БУДАНОВ, займись справою!!! Чи ти зовсім профнездібний?
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15.11.2022 12:30 Відповісти
Находка для шпионов
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15.11.2022 13:16 Відповісти
хрень какую то купили за1 лям, 39 распиляли.
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15.11.2022 13:37 Відповісти
Действительно, в чём смысл обнародования сейчас подобной информации?
У Буданова язык чешется? Соответствует ли он своей должности?
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15.11.2022 14:26 Відповісти
Буданов кристально моральна людина 😆, йому можна вірити, особливо після близького спілкування з кацапом на пості заступника міністра МВС Гогілашвілі
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15.11.2022 15:39 Відповісти
Главный разведчик есть фигура скрытая и малоприметная,а у нас он присутствует во всех ракурсах,даже в скандале с гоги засветился..В том,что россиякам удалось улизнуть с под Херсона с техникой есть вина и генерала Буданова..Теперь пусть реабилитируется со своим секретным оборудованием в поисках сбежавших орков по всем направлениям
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15.11.2022 16:50 Відповісти
 
 