Упродовж 15-23 листопада у всіх районах Київщини проводитимуться навчання з цивільного захисту населення та взаємодії екстрених служб, - ОВА

У всіх районах Київщини 15-23 листопада триватимуть навчання з питань цивільного захисту населення та взаємодії екстрених служб під час надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Київської обласної військової адміністрації.

Як зазначається, протягом навчань будуть змодельовані надзвичайні ситуації, що можуть виникнути в умовах воєнного стану.



До заходів будуть залучені представники органів місцевої влади, підрозділи ДСНС, Національної поліції, екстреної, невідкладної медичної допомоги та військові.



Повідомляється, що навчання не передбачають перекриття автомобільного руху або будь-яких інших обмежувальних дій для цивільного населення.



"Жителі Київщини! Зберігайте спокій, у жодному разі не робіть фото-, відеофіксацію переміщення техніки та особового складу", - попередили в ОВА.

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