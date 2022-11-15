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Новини
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НАБУ розшукує екснардепа Грановського: Його підозрюють в організації корупційної схеми на "Одеському припортовому заводі"

Екснардепа Олександра Грановського вважають організатором корупційної схеми завдання 93,3 млн грн шкоди АТ "Одеський припортовий завод" (99,57% належать державі).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"НАБУ розшукує колишнього народного депутата України, якого вважають організатором корупційної схеми завдання 93,3 млн грн шкоди АТ "Одеський припортовий завод" (99,57% належать державі)

21 жовтня 2022 року НАБУ і САП повідомили йому про підозру", - йдеться в повідомленні.

НАБУ розшукує екснардепа Грановського: Його підозрюють в організації корупційної схеми на Одеському припортовому заводі 01

У березні 2020 року НАБУ спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою повідомили про підозру Ользі Ткаченко - довіреній особі колишнього народного депутата Олександра Грановського в завданні збитку в 93,3 млн грн Одеському припортовому заводу.

У серпні 2019 року повідомлялося, що Олександр Грановський також проходить у справі про незаконне кримінальне переслідування лідера партії "УКРОП" Геннадія Корбана і у справі про втечу судді Миколи Чауса. ЄСПЛ визнав незаконними затримання й арешт Корбана в 2015 році, його тримання у клітці під час судових засідань.

Тоді ж, незадовго до втрати депутатської недоторканності, Грановський покинув територію України. ЗМІ повідомляли про те, що політик міг отримати імміграційну візу в Ізраїль.

Уже в грудні 2019 року ДБР провело обшуки вдома у Грановського і ексглави ЦВК Тетяни Сліпачук у зв'язку з розслідуванням неправомірних дій з боку ЦВК і ексдепутата, спрямованих на зняття кандидатури Олександра Куницького з парламентських виборів 2019 року.

Також читайте: Суддя ВАКС відсторонив від справи екснардепа Грановського головного детектива через його "погану комунікацію з прокурором", - Шабунін

Автор: 

НАБУ (5086) розшук (655) Грановський (235)


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Топ коментарі
+5
ось така гниль в лавах БПП один з факторів що зараз "зелена" влада а клоун президент
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15.11.2022 12:09
+5
Він дрібний капосник у порівняні навіть з Верщучкою чи БезВуглою,не говорячи про більш одіозні фігури слуг урода!
Це лише те,що ми знаємо за зе та слуг зараз,а що виявиться після?!!
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15.11.2022 12:31
+4
Кажись Ізраіль не видає .
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15.11.2022 11:40
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Кажись Ізраіль не видає .
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15.11.2022 11:40 Відповісти
він також фігурував у справі, де він сотоваріщі віджав в естонського бізнесмена SkyMall. Hе те, щоб естонський бізнесмен Тедер був білим та пухнастим - з ним самим зараз йде корупційний процес в Естонії
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15.11.2022 11:47 Відповісти
Що діється людоньки, украв якигось 3 млн. доларів і розслідування тягнеться 3 роки. Аж тепер оголосили у розшук. По-перше: а як же портново-татаровський КПК і строки розслідування? А де ж ви хлопці були усі ці 3 роки. А по -друге і це доволі не смішко: коломойський зі своєю мафіозною структурою вивів лише з одного Приват 5,5 млрд. доларів, за які скупив нерухомість, в т.ч. заводи в США , але його ніхто не затримує, не обирає запобіжного заходу, мільярдної застави ( згідно КПК можна і 5,5 млрд. дол. на суму заподіяної шкоди). А він далі щось відсуджує, йому держава надалі щось компенсує у мільярдах. Далі ще більш не смішно: людина, яка вкрала біля 200 млн. була призначена головою національного банку країни, а тепер у розшуку. Отак порозслідують кілька років, буде бабло- застосують КПК щодо строків, не буде бабла, будуть подібні статті. Так уже і за леру Г. забули, і рожкова при посаді. Щось давно про мартиненка не було чутно, та й майна у медведчуків поназалишалось не вилученими. Хто ж цим усім управляє? -АРМА, СБУ чи приватні фірми при них? Уже ті фігуранти з тими недолугими структурами....
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15.11.2022 12:45 Відповісти
Ви краще скажіть,а як Коломойський міг вивести з України 5,5 млрд. доларів?Без допомоги попередньої верхівки влади,це зробити неможливо.
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15.11.2022 15:13 Відповісти
І знову фігурант - #ид. Це от від великого розуму чи від національності
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15.11.2022 11:51 Відповісти
ксенофобія це не добре, але гірше що забули вказати з якої партії цей "білий-пухнастий"
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15.11.2022 12:07 Відповісти
А кто Грановский по национальности? Бурят или чечен?
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15.11.2022 12:01 Відповісти
Лєзгін -- може станцювати 7-40 .
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15.11.2022 12:12 Відповісти
Тсссс. Нізяяяя. Це недоречно. І ваащє це Зеленський його "призначив". Чому?
А тому що вони одної нації.
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15.11.2022 12:49 Відповісти
ось така гниль в лавах БПП один з факторів що зараз "зелена" влада а клоун президент
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15.11.2022 12:09 Відповісти
Він дрібний капосник у порівняні навіть з Верщучкою чи БезВуглою,не говорячи про більш одіозні фігури слуг урода!
Це лише те,що ми знаємо за зе та слуг зараз,а що виявиться після?!!
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15.11.2022 12:31 Відповісти
звісно, дурні трубадури велика біда, для нашої країни, але корупція це саме те що руйнує Державність. Грановський розумний корупціонер, тому якщо його і порівнювати з кимось з "зеленими", то не с цією шушерою, а з Арахамією, наприклад
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15.11.2022 17:19 Відповісти
Якщо якийсь алкоголік вкрав півлітра горілки в магазині,два роки забезпечено,чиновники і всякі прихвосні крадуть мільйони,мільярди і нічого.Як з цим боротися і що робити?
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15.11.2022 12:51 Відповісти
Дивіться фільм "Ворошилівський стрілець".
На правосуддя сподіватись, на жаль, марно.
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15.11.2022 13:43 Відповісти
Беню Каламойшу чомусь не розшукують і навіть немає жодних підозр
в розкраданні державного майна , правда цікаво 🤔
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15.11.2022 14:08 Відповісти
На выборах мэра в Харькове ещё при гепуциане, эта будка не вмещалась в билборды, ржал народ глядя! Давно смотался в Израиль, вся эта комель разбираться, оперетка очередная для лошков--- речь о нас. В догон. Прохиндей космического уровня, вадик- гадик не попадает!
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15.11.2022 14:11 Відповісти
Комедь, читать во 2 предложении комента.
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15.11.2022 14:14 Відповісти
 
 