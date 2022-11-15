НАБУ розшукує екснардепа Грановського: Його підозрюють в організації корупційної схеми на "Одеському припортовому заводі"

Екснардепа Олександра Грановського вважають організатором корупційної схеми завдання 93,3 млн грн шкоди АТ "Одеський припортовий завод" (99,57% належать державі).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"НАБУ розшукує колишнього народного депутата України, якого вважають організатором корупційної схеми завдання 93,3 млн грн шкоди АТ "Одеський припортовий завод" (99,57% належать державі)



21 жовтня 2022 року НАБУ і САП повідомили йому про підозру", - йдеться в повідомленні.

У березні 2020 року НАБУ спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою повідомили про підозру Ользі Ткаченко - довіреній особі колишнього народного депутата Олександра Грановського в завданні збитку в 93,3 млн грн Одеському припортовому заводу.

У серпні 2019 року повідомлялося, що Олександр Грановський також проходить у справі про незаконне кримінальне переслідування лідера партії "УКРОП" Геннадія Корбана і у справі про втечу судді Миколи Чауса. ЄСПЛ визнав незаконними затримання й арешт Корбана в 2015 році, його тримання у клітці під час судових засідань.

Тоді ж, незадовго до втрати депутатської недоторканності, Грановський покинув територію України. ЗМІ повідомляли про те, що політик міг отримати імміграційну візу в Ізраїль.

Уже в грудні 2019 року ДБР провело обшуки вдома у Грановського і ексглави ЦВК Тетяни Сліпачук у зв'язку з розслідуванням неправомірних дій з боку ЦВК і ексдепутата, спрямованих на зняття кандидатури Олександра Куницького з парламентських виборів 2019 року.

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