На лівому березі Дніпра окупанти залишають облаштовані рубежі та просуваються вглиб на 15-20 км, - ОК "Південь"

Логістика ворога на лівому березі Дніпра перебуває під вогневим контролем ЗСУ.

Про це повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Гіпотетично ворог може загрожувати Херсону, тому що відстань дозволяє використовувати різні види зброї, але ЗСУ теж не стоять на місці та використовують контрбатарейну боротьбу. У зв’язку з чим спостерігається активність ворожих військ на лівому березі Дніпра щодо просування вглиб від берега на 15-20 км", - пояснила вона.

За словами Гуменюк, навіть облаштовані рубежі на самому березі Дніпра противник залишає і просувається глибше, щоб врахувати далекобійність артилерії ЗСУ.

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