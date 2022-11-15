На лівому березі Дніпра окупанти залишають облаштовані рубежі та просуваються вглиб на 15-20 км, - ОК "Південь"
Логістика ворога на лівому березі Дніпра перебуває під вогневим контролем ЗСУ.
Про це повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.
"Гіпотетично ворог може загрожувати Херсону, тому що відстань дозволяє використовувати різні види зброї, але ЗСУ теж не стоять на місці та використовують контрбатарейну боротьбу. У зв’язку з чим спостерігається активність ворожих військ на лівому березі Дніпра щодо просування вглиб від берега на 15-20 км", - пояснила вона.
За словами Гуменюк, навіть облаштовані рубежі на самому березі Дніпра противник залишає і просувається глибше, щоб врахувати далекобійність артилерії ЗСУ.
Топ коментарі
+24 Роман с камнем
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+15 Aleksey NotBad
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+10 ьля
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Хаймерсы будут вас утилизировать с Правого берега=)
03.03.2022
Бо бувають філологи, а бувають філолохи!
На такі нюанси в світобаченні здатна тільки людина з вищою освітою!
Це так факультет із факультета ,,приколувались,,.
Так що в слові філолох треба літеру о замінить на у.
Жартую звичайно, але зауваження про відступ звичайно вірне!
Кидають 15-20 км. через те, що достає артилерія - так їх займуть і потрібно буде знову на 15-20 км. відступати.
І ніякої кращої оборони аніж широченна ріка в них там не буде.
Пентагон повідомляє коли передає зброю, та ще й принципійно нову.
Бо коли ми читаємо в підручниках історії "Конкістадори просунулись вглиб території Центральної Америки", то там йшлося про просування вперед.
Є варіанти "відсувають оборонні рубежі", "відходять від Дніпра вглиб тимчасово зайнятої території".
"Просуваються вглиб" - це вже зовсім по-дебільному написано...