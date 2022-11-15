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Новини Війна
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На лівому березі Дніпра окупанти залишають облаштовані рубежі та просуваються вглиб на 15-20 км, - ОК "Південь"

рф,армія,водій

Логістика ворога на лівому березі Дніпра перебуває під вогневим контролем ЗСУ.

Про це повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Гіпотетично ворог може загрожувати Херсону, тому що відстань дозволяє використовувати різні види зброї, але ЗСУ теж не стоять на місці та використовують контрбатарейну боротьбу. У зв’язку з чим спостерігається активність ворожих військ на лівому березі Дніпра щодо просування вглиб від берега на 15-20 км", - пояснила вона.

За словами Гуменюк, навіть облаштовані рубежі на самому березі Дніпра противник залишає і просувається глибше, щоб врахувати далекобійність артилерії ЗСУ.

Також читайте: Росіяни не збираються залишати решту окупованої України. Будуть важкі бої, - Пентагон

Автор: 

Гуменюк Наталія (804) ЗСУ (7642) Херсонська область (5847)


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Топ коментарі
+24
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15.11.2022 11:49
+15
Бегите сцуки
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15.11.2022 11:47
+10
як філолох за освітою, я б замінив "просування вглиб" на "відступ", для кращого сприйняття.
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15.11.2022 11:53
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Бегите сцуки
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15.11.2022 11:47 Відповісти
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15.11.2022 11:49 Відповісти
Тепер головне переправити Хаймерси та інших богів війни і надійно їх замаскувати.
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15.11.2022 11:51 Відповісти
Для того, щоб туди переправити дорогоцінні Хаймерси, нашим треба спочатку створити ну дуже надійний плацдарм на Лівому березі.
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15.11.2022 11:56 Відповісти
Нет, Ваня.. Найс трай, но нет...
Хаймерсы будут вас утилизировать с Правого берега=)

03.03.2022
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15.11.2022 11:59 Відповісти
Чувак, я, взагалі-то, зараз на правому березі. Ти може думати будеш перед тим, як пернути?
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15.11.2022 13:32 Відповісти
А між іншим, гарна пропозиція! Переправити з десяток дерев'яних M142 та "надійно замаскувати" 🤣
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15.11.2022 13:32 Відповісти
Якщо надати Україні достатньо *********** для HIMARS, ще й далекобійних, і з Криму до Ростова тікатимуть.
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15.11.2022 11:52 Відповісти
як філолох за освітою, я б замінив "просування вглиб" на "відступ", для кращого сприйняття.
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15.11.2022 11:53 Відповісти
А що означає "філолох", це світобачення чи реальний рівень компетентності в якійсь сфері діяльності 🤔🧐😁😝😝😝😝🤪
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15.11.2022 11:58 Відповісти
Це світобачення!
Бо бувають філологи, а бувають філолохи!
На такі нюанси в світобаченні здатна тільки людина з вищою освітою!
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15.11.2022 12:11 Відповісти
людина - самоіронізує! чому це так складно зрозуміти?
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15.11.2022 12:23 Відповісти
В нас, ще в інституті, були зоолухи, біолухи, філолухи і бовтаніки!
Це так факультет із факультета ,,приколувались,,.
Так що в слові філолох треба літеру о замінить на у.
Жартую звичайно, але зауваження про відступ звичайно вірне!
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15.11.2022 12:05 Відповісти
Біжи Федя -- біжи .
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15.11.2022 11:54 Відповісти
А в чому тоді їх логіка? Кидають облаштовані рубежі - відходять на не підготовлені.
Кидають 15-20 км. через те, що достає артилерія - так їх займуть і потрібно буде знову на 15-20 км. відступати.
І ніякої кращої оборони аніж широченна ріка в них там не буде.
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15.11.2022 11:56 Відповісти
правильно. Бежать надо сразу в Ростов и Краснодар.
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15.11.2022 12:00 Відповісти
За Урал лучше
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15.11.2022 13:16 Відповісти
Хаймарс їм в поміч, особливо в розрізі останніх інформаційних повідомлень щодо надходження в розпорядження ЗСУ боєзарядів типу ATACMS
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15.11.2022 12:01 Відповісти
Про ATACMS мабуть знов інформація фейкометів.
Пентагон повідомляє коли передає зброю, та ще й принципійно нову.
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15.11.2022 12:05 Відповісти
Там такі облаштування, що обняти і плакати - бетонні буди і окопи вздовж берега Дніпра які в багатьох містах просто понабирали води по коліно
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15.11.2022 12:53 Відповісти
)))Не только там) Несколько дней назад встречал где то, что русня настроила окопов чуть южнее Геническа, на Арабатской Стрелке) Досками обшили т.д.) А я знаю, что там копнешь см на 30 и уже вода стоит)
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15.11.2022 14:57 Відповісти
"Просуваються вглиб" - це "отрицательное наступление"?

Бо коли ми читаємо в підручниках історії "Конкістадори просунулись вглиб території Центральної Америки", то там йшлося про просування вперед.

Є варіанти "відсувають оборонні рубежі", "відходять від Дніпра вглиб тимчасово зайнятої території".

"Просуваються вглиб" - це вже зовсім по-дебільному написано...
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15.11.2022 11:59 Відповісти
Є містке українське слово - "задкують".
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15.11.2022 12:59 Відповісти

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15.11.2022 12:02 Відповісти
Відсувається глибше
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15.11.2022 12:04 Відповісти
на нові рубежі? і залишають облаштовані? Шо зима настає? чи обстрілювати будуть?
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15.11.2022 12:05 Відповісти
От тупі кацапи,досі не зрозуміли,що найбезпечніше їм буде в зауральських ******...
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15.11.2022 12:30 Відповісти
Хай відходять на надійні рубежі у ростовський області
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15.11.2022 12:49 Відповісти
Крім ,,задкують"є ще місткіше слово- з&обують...
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15.11.2022 13:13 Відповісти
рота ширше роззявляйте, щоб поглибше зайшло))
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15.11.2022 13:37 Відповісти
 
 