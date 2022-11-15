У тренувальній місії для України братимуть участь всі країни ЄС, - Боррель

У допоміжній військовій місії ЄС для України, яка невдовзі зможе одночасно готувати до 15 тисяч українських військовослужбовців, братимуть участь не лише країни на кордонах з Україною, але й всі країни-члени ЄС, кожна з яких візьме на себе специфічні напрямки такого тренування.

Про це сьогодні у Брюсселі перед початком другого дня роботи Ради міністрів ЄС за участі міністрів оборони заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні ми розглянемо, як просуватися у практичній імплементації тренувальної місії для української армії. Ця місія набуває оперативної спроможності протягом лише трьох місяців (від початку планування. – Ред.), і це рекордний час для європейців. 15 тисяч українських солдатів набудуть тренування у різних країнах-членах ЄС. Це будуть великі зусилля, щоб відновити та покращити спроможності української армії. Ця місія буде ключовою для нашої військової допомоги для України", - підкреслив Боррель.

Він зауважив, що українці отримуватимуть за допомогою цієї військової допоміжної місії ЄС саме ті знання і навички, яких потребують, оскільки програма такого тренування складена у координації та за запитом військових штабів самої України.

"Це дуже специфічне тренування, якого потребують солдати. Війна зараз є дуже сучасною справою, вона вимагає спеціальних спроможностей, здатності використовувати сучасну зброю та сучасну тактику. Це війна, яка повністю відрізняється від "класичних" воєн, які ми бачили у минулому. Важливим є те, що різні країни-члени будуть допомагати із різними тренувальними спроможностями. В країні, яку я знаю найкраще, у моїй країні - в Іспанії, - буде тренування для українських солдатів. Не лише в Польщі, не лише у країнах на кордонах з Україною, - всі європейські країни зроблять свій внесок", - повідомив високий представник ЄС.

"Ситуація змінюється. Українська армія веде наступ, Росія відводить свої війська. Ця війна зараз знаходиться в абсолютно іншій ситуації, ніж та, яку Путін міг собі уявляти, коли починав цю атаку проти України 9 місяців тому", - додав Боррель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз офіційно запустив тренувальну місію для 15 тисяч українських військових

Він зауважив, що міністри обговорять також плани щодо створення військової тренувальної місії для Нігеру, який також потребує допомоги ЄС у зміцненні безпеки.

З огляду на те, що значні кошти міждержавного Європейського фонду миру вже були використані для допомоги Україні, яка отримала від ЄС 3,1 мільярда євро на закупівлю зброї та військового обладнання, міністри також зважать, як скористатися ті ресурси, що залишаються, і які кошти можуть бути необхідними у перспективі для військової підтримки на адресу партнерів ЄС.

Нагадаємо, 14 листопада Європейський Союз офіційно запустив тренувальну місію для українських бійців. У рамках місії буде підготовлено до 15 тисяч військових.