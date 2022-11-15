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Новини Війна
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Росія не змінює своїх цілей в Україні, тому говорити про переговори передчасно, - МЗС Литви

путін

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Росія не змінює цілей війни проти України, а тому наразі немає умов для мирних переговорів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це він сказав на засіданні Ради із закордонних справ Європейського Союзу у Брюсселі.

За його словами, мирні переговори між РФ та Україною можливі лише на прийнятних для України умовах, проте на сьогодні таких умов немає.

"Росія не змінює своїх цілей в Україні, тому говорити про переговори передчасно. ЄС має прислухатися до прохання України та прискорити процеси надання фінансової підтримки Україні", - сказав міністр.

Він зазначив, що необхідно запровадити додаткові санкції проти Ірану за його допомогу Росії у війні.

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Упороті .
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15.11.2022 12:14 Відповісти
Треба заборонити раши мати армію на 100 років , або рашу потрібно розвалити
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15.11.2022 12:17 Відповісти
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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15.11.2022 12:18 Відповісти
І це розуміють лише ті країни які побували у найбільшій "тюрмі народів"
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15.11.2022 12:24 Відповісти
 
 