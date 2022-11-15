Росія не змінює своїх цілей в Україні, тому говорити про переговори передчасно, - МЗС Литви
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Росія не змінює цілей війни проти України, а тому наразі немає умов для мирних переговорів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це він сказав на засіданні Ради із закордонних справ Європейського Союзу у Брюсселі.
За його словами, мирні переговори між РФ та Україною можливі лише на прийнятних для України умовах, проте на сьогодні таких умов немає.
"Росія не змінює своїх цілей в Україні, тому говорити про переговори передчасно. ЄС має прислухатися до прохання України та прискорити процеси надання фінансової підтримки Україні", - сказав міністр.
Він зазначив, що необхідно запровадити додаткові санкції проти Ірану за його допомогу Росії у війні.
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всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!