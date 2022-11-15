UNITED24 та Метінвест випустили у продаж останній наклад браслетів із довоєнної сталі "Азовсталі"
Фандрейзингова платформа Президента України UNITED24 та Група Метінвест створили фінальну серію браслетів "Азовсталь. Символ незламності". Останній наклад браслетів виготовили зі 17-метрових сталевих літер "Вірю в ЗСУ", які протягом місяця стояли біля підніжжя найбільшого прапора України. Це - остання довоєнна партія сталі комбінату "Азовсталь".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт UNITED24.
Коштує браслет 1 500 грн, придбати його можна не тільки в Україні, але й у ЄС, США та Канаді. Весь прибуток від продажу браслетів піде на створення першого в історії флоту морських дронів для Військово-морських сил Збройних сил України.
Для кожного українця "Азовсталь" – більше, ніж назва металургійного комбінату. Це символ мужності й незламності захисників України, які виявилися міцнішими за сталь. Саме тому випущені у жовтні 30 000 браслетів зі сталі "Азовсталі" в межах першого та другого накладу розкупили за лічені дні! Кошти від продажу цих накладів браслетів пішли на проєкт "Армія дронів" - комплексну програму фандрейзингової платформи UNITED24, Генерального штабу ЗСУ, Міністерства цифрової трансформації та Держспецзв'язку, що передбачає системну закупівлю дронів, їхній ремонт та оперативну заміну, а також курс навчання пілотів.
"У світовій історії ще не було прикладів, коли металургійний завод ставав таким символом держави, а браслети зі сталі розкуповувалися за лічені години. Бо "Азовсталь" – це об'єднавчий символ для кожного українця, символ незламності й нашого прагнення до перемоги. Символічно, що останній наклад браслетів зі сталі "Азовсталі" допоможе побудувати для держави флот морських дронів, адже флагман українського флоту, корвет "Гетьман Іван Мазепа", також виготовлено з маріупольської сталі Метінвесту. Певен, що увесь наклад браслетів розійдеться Україною і світом за кілька днів. Сподіваюся, що наступну партію браслетів ми виготовимо вже з першої партії сталі з відбудованої "Азовсталі" в українському Маріуполі", – зауважив Юрій Риженков, генеральний директор Групи Метінвест.
Від початку війни Група Метінвест Ріната Ахметова та Вадима Новинського перерахувала на допомогу Україні й українцям 2,1 млрд грн. Також Рінат Ахметов створив "Сталевий фронт" - ініціативу, яка спрямована на допомогу українським військовим та пришвидшення перемоги України. Сума ініціативи від початку війни сягнула понад 3 млрд грн: в її рамках українські військовослужбовці отримують 150 тис. бронежилетів, тисячі рацій та дронів, системи наведення вогню, 700 авто, пів мільйона літрів пального та спеціальні сталеві укриття для передової.
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і чи не доклався він до руйнування і Маріуполя, Азовсталі і безпроблемного захоплення Півдня та Херсона?
браслєтами вирішили відкупитися?
В 2014 году он лично уговорил руководителя силовых структур Украины, которые прибыли в Донбасс для ликвидации блокирования захваченного здания обладминистрации НЕ Начинать штурм здания.
Ахметов был «переговорщиком» и лично обещал, что утром сепаратисты сложат оружие и выдут из здания.
Но такого не произошло...
»Донбасс пораженчества не гонит»?
Так началось вооруженное «столкновение» на Донбассе.
Убегая, Янукович. При поддержке Ахметова поджег Донбасс. Этот Пожар Украина тушит до сегодняшнего дня.
Место граждан на Ахметова на скамье подсудимых! Точка.