UNITED24 та Метінвест випустили у продаж останній наклад браслетів із довоєнної сталі "Азовсталі"

Фандрейзингова платформа Президента України UNITED24 та Група Метінвест створили фінальну серію браслетів "Азовсталь. Символ незламності". Останній наклад браслетів виготовили зі 17-метрових сталевих літер "Вірю в ЗСУ", які протягом місяця стояли біля підніжжя найбільшого прапора України. Це - остання довоєнна партія сталі комбінату "Азовсталь".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт UNITED24.

Коштує браслет 1 500 грн, придбати його можна не тільки в Україні, але й у ЄС, США та Канаді. Весь прибуток від продажу браслетів піде на створення першого в історії флоту морських дронів для Військово-морських сил Збройних сил України.

Для кожного українця "Азовсталь" – більше, ніж назва металургійного комбінату. Це символ мужності й незламності захисників України, які виявилися міцнішими за сталь. Саме тому випущені у жовтні 30 000 браслетів зі сталі "Азовсталі" в межах першого та другого накладу розкупили за лічені дні! Кошти від продажу цих накладів браслетів пішли на проєкт "Армія дронів" - комплексну програму фандрейзингової платформи UNITED24, Генерального штабу ЗСУ, Міністерства цифрової трансформації та Держспецзв'язку, що передбачає системну закупівлю дронів, їхній ремонт та оперативну заміну, а також курс навчання пілотів.

"У світовій історії ще не було прикладів, коли металургійний завод ставав таким символом держави, а браслети зі сталі розкуповувалися за лічені години. Бо "Азовсталь" – це об'єднавчий символ для кожного українця, символ незламності й нашого прагнення до перемоги. Символічно, що останній наклад браслетів зі сталі "Азовсталі" допоможе побудувати для держави флот морських дронів, адже флагман українського флоту, корвет "Гетьман Іван Мазепа", також виготовлено з маріупольської сталі Метінвесту. Певен, що увесь наклад браслетів розійдеться Україною і світом за кілька днів. Сподіваюся, що наступну партію браслетів ми виготовимо вже з першої партії сталі з відбудованої "Азовсталі" в українському Маріуполі", – зауважив Юрій Риженков, генеральний директор Групи Метінвест.

Від початку війни Група Метінвест Ріната Ахметова та Вадима Новинського перерахувала на допомогу Україні й українцям 2,1 млрд грн. Також Рінат Ахметов створив "Сталевий фронт" - ініціативу, яка спрямована на допомогу українським військовим та пришвидшення перемоги України. Сума ініціативи від початку війни сягнула понад 3 млрд грн: в її рамках українські військовослужбовці отримують 150 тис. бронежилетів, тисячі рацій та дронів, системи наведення вогню, 700 авто, пів мільйона літрів пального та спеціальні сталеві укриття для передової.

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