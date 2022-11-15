Відомо про щонайменше три катівні окупантів на деокупованій Херсонщині, - глава Нацполіції Клименко

Поліція володіє інформацію від місцевих жителів про щонайменше три катівні, облаштовані окупантами в Херсоні та області.

Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Безпосередньо у Херсоні на сьогоднішній день працює 500 співробітників поліції, ще близько 300 працюють на всій території деокупованої території Херсонської області", - сказав він.

За його словами, найближчого тижня, після розмінування територій та визначення пріоритетів у роботі поліції, поліцейський контингент у регіоні буде збільшено щонайменше до 2 тисяч осіб.

"Це і співробітники Головного управління поліції в Херсонській області, і зведені загони з інших регіонів нашої країни, які вже мають досвід роботи на деокупованих територіях", - додав він.

Він також зазначив, що на сьогоднішній день працює 23 автопатрулі на деокупованих територіях, поліцейські працюють на 25 блок-постах у Херсоні та Херсонській області.

Також Клименко повідомив, що Нацполіція вже зафіксувала 414 фактів скоєння окупантами воєнних злочинів. Зокрема, за його словами, встановлені три місця, де ймовірно окупанти облаштували катівні.

"Наразі відбувається розмінування. Після цього, гадаю, вже сьогодні, розпочнуться слідчі дії у цих місцях… у нас є докази, свідчення місцевих громадян, що там, ймовірно, утримували та катували наших людей", - наголосив він.

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