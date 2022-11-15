Армії Пригожина та Кадирова створювали для придушення потенційних повстань в РФ, - ГУР МО
Спочатку армії "кухара путіна" Євгена Пригожина й голови Чечні Рамзана Кадирова створювали для придушення потенційних повстань в Росії. Однак, Кремль найшов їм застосування й під час війни проти України.
Про це повідомив представник ГУР МО України Андрій Черняк, інформує Цензор.НЕТ.
"Пригожин та Кадиров - це люди, які заради збереження путінської влади мають право на створення власних армій. Ці армії створювалися насамперед для придушення будь-яких потенційних повстань всередині Росії", - пояснив він.
За словами представника воєнної розвідки України, демонстрація "добре навчених й хоробрих" кадирівців передусім спрямована на російську публіку. Сьогодні, у повномасштабній війні проти України, кадирівці використовуються на фронті в якості "загороджувальних загонів", які не дають мобілізованим або ж іншим солдатам відступити. Тобто основне завдання армії Кадирова – залякування росіян.
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Самим русским не стыдно?
Не знаю навіщо кремлівський недотепа створював і озброював бандитські формування Кадирова та Пригожина, але створив він їх на свою власну голову. Не ті вони люди, щоб одержавши зброю в руки, за командою цю зброю здати назад.