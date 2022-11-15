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Новини Війна
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Армії Пригожина та Кадирова створювали для придушення потенційних повстань в РФ, - ГУР МО

пригожин

Спочатку армії "кухара путіна" Євгена Пригожина й голови Чечні Рамзана Кадирова створювали для придушення потенційних повстань в Росії. Однак, Кремль найшов їм застосування й під час війни проти України.

Про це повідомив представник ГУР МО України Андрій Черняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Пригожин та Кадиров - це люди, які заради збереження путінської влади мають право на створення власних армій. Ці армії створювалися насамперед для придушення будь-яких потенційних повстань всередині Росії", - пояснив він.

За словами представника воєнної розвідки України, демонстрація "добре навчених й хоробрих" кадирівців передусім спрямована на російську публіку. Сьогодні, у повномасштабній війні проти України, кадирівці використовуються на фронті в якості "загороджувальних загонів", які не дають мобілізованим або ж іншим солдатам відступити. Тобто основне завдання армії Кадирова – залякування росіян.

Також дивіться: Російського зека -"вагнерівця", який здався у полон до ЗСУ, а потім знову потрапив до рук росіян, жорстоко вбили. ВIДЕО 18+

Автор: 

Кадиров Рамзан (528) розвідка (3878) росія (65856) Пригожин Євген (522) Андрій Черняк (8)


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путин чеченцев использует, чтобы придавливать восстания в россии.
Самим русским не стыдно?
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15.11.2022 12:41 Відповісти
"Быдло" - В устах помещиков-крепостников - презрительное обозначение крестьянской массы, как безвольного, бессловесного и покорного стада, опекаемого помещиком.
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15.11.2022 13:47 Відповісти
с этих пидоров даже блохи смеются и плюют им в глаза...
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15.11.2022 12:41 Відповісти
Згадую старий радянський фільм "Службовий роман" про Шурочку, "которую выдвинули на общественную работу и теперь никак не могут задвинуть назад".
Не знаю навіщо кремлівський недотепа створював і озброював бандитські формування Кадирова та Пригожина, але створив він їх на свою власну голову. Не ті вони люди, щоб одержавши зброю в руки, за командою цю зброю здати назад.
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15.11.2022 12:44 Відповісти
кадирка тримає значну частину бойовиків в самій маскві...для захоплення влади..просто ще невідомо кого об'являть новим царем..до того і примкне...кадирка цю масковську худобу швидко в стойло поставитьь...а ті телефони --селфі в дупу їм позасоовує.
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15.11.2022 12:46 Відповісти
А ще в ********** є "кізячєство". От де справжнє "дніщє"! ...
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15.11.2022 12:52 Відповісти
 
 