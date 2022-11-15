Армії Пригожина та Кадирова створювали для придушення потенційних повстань в РФ, - ГУР МО

Спочатку армії "кухара путіна" Євгена Пригожина й голови Чечні Рамзана Кадирова створювали для придушення потенційних повстань в Росії. Однак, Кремль найшов їм застосування й під час війни проти України.

Про це повідомив представник ГУР МО України Андрій Черняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Пригожин та Кадиров - це люди, які заради збереження путінської влади мають право на створення власних армій. Ці армії створювалися насамперед для придушення будь-яких потенційних повстань всередині Росії", - пояснив він.

За словами представника воєнної розвідки України, демонстрація "добре навчених й хоробрих" кадирівців передусім спрямована на російську публіку. Сьогодні, у повномасштабній війні проти України, кадирівці використовуються на фронті в якості "загороджувальних загонів", які не дають мобілізованим або ж іншим солдатам відступити. Тобто основне завдання армії Кадирова – залякування росіян.

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