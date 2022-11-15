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Близько 5 тис. українських солдат пройдуть навчання у Німеччині до червня 2023 року, - Міноборони ФРН

навчання

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт оголосила про те, що до 5000 українських солдатів будуть навчені в Німеччині до червня 2023 року, а в Словаччині буде створено центр технічного обслуговування

ПРо це повідомило у твіттері Міноборони ФРН, інформує Цензор.НЕТ.

"Подальші кроки щодо підтримки України: міністр Ламбрехт оголошує у Брюсселі, що до 5000 українських солдатів будуть навчені в Німеччині до червня 2023 року. Крім того, ми створюємо центр технічного обслуговування в Словаччині, який одразу почне працювати", - зазначено в повідомленні у твіттері.

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Автор: 

Німеччина (7449) військові навчання (2779) Ламбрехт Крістін (57)


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Уже 5 тысяч? Раньше говорили 15...

И только в 2023 году???

Германия явно не торопиться...
Все как обычно.

А ведь политика именно Германии ( фрау Меркель- Ребинтроп)помогла взмостить русский фашизм.
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15.11.2022 14:37 Відповісти
Як погодка в мацквє?
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30.11.2022 20:38 Відповісти
 
 