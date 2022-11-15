819 2
Близько 5 тис. українських солдат пройдуть навчання у Німеччині до червня 2023 року, - Міноборони ФРН
Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт оголосила про те, що до 5000 українських солдатів будуть навчені в Німеччині до червня 2023 року, а в Словаччині буде створено центр технічного обслуговування
ПРо це повідомило у твіттері Міноборони ФРН, інформує Цензор.НЕТ.
"Подальші кроки щодо підтримки України: міністр Ламбрехт оголошує у Брюсселі, що до 5000 українських солдатів будуть навчені в Німеччині до червня 2023 року. Крім того, ми створюємо центр технічного обслуговування в Словаччині, який одразу почне працювати", - зазначено в повідомленні у твіттері.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И только в 2023 году???
Германия явно не торопиться...
Все как обычно.
А ведь политика именно Германии ( фрау Меркель- Ребинтроп)помогла взмостить русский фашизм.