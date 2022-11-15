УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11580 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 447 4

166 осіб, яких окупанти випустили з ізолятора Херсону, затримано та повернуто до СІЗО, - Нацполіція

наручники

У Нацполіції повідомили про затримання та повернення до СІЗО Миколаївської та Одеської областей 166 осіб, яких тримали в ізоляторі Херсону та яких окупанти випустили на волю під час визволення міста українськими військовими.

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наразі підтверджено інформацію про затримання та повернення до СІЗО у Миколаївській та Одеській областях 166 ув'язнених", - сказав Клименко.

За його словами, поліція за цим напрямом працює на всій території України та разом із Міністерством юстиції та Офісом генпрокурора уточнює списки людей, яких окупанти випустили із СІЗО. Клименко звернув увагу, що кількість ув'язнених, серед яких є засуджені до довічного ув'язнення, ще уточнюють, інформацію збирають в онлайн-режимі.

Голова Нацполіції розповів, що на території Херсонського СІЗО було знайдено особисті справи ув'язнених. "Цю інформацію оперативно передано до штабу Національної поліції, на блокпости, до регіональних підрозділів поліції для того, щоб цих людей найближчими годинами і днями ми могли повернути до місць позбавлення волі", - зазначив Клименко.

Він пояснив, що йдеться про приблизно 450 арештованих та ув'язнених.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни випустили в’язнів із СІЗО Херсона, - Єнін

Автор: 

Нацполіція (15260) СІЗО (727) Херсон (3418) Клименко Ігор (490)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чому повернуто до СІЗО на теплу зону, краще дати по гранатомету, по 10 вистрілів і відправити на передню лінію на Бахмут чи Вугледар. Перевиховання миттєве, за кожну знищену броню ворога списати по року, ще заплатити щоб потім знову не пішли красти і грабувати
показати весь коментар
15.11.2022 12:51 Відповісти
ти хворієш?
показати весь коментар
15.11.2022 12:52 Відповісти
По деревяному гранатомету та паперовій або гороховій гранаті. А найкраще бузинову пукалку . А ворожа куля добряче прочищає мізки. Вся дурня з голови вилітає вмить
показати весь коментар
15.11.2022 14:25 Відповісти
Злочинний світ всього пострадянського простору сьогодні повністю підконтрольний ФСБ. То ж не дивно що єдиною мовою спілкування злочинців є жидобільшовицький кримінальний суржик.
показати весь коментар
15.11.2022 12:57 Відповісти
 
 