166 осіб, яких окупанти випустили з ізолятора Херсону, затримано та повернуто до СІЗО, - Нацполіція

У Нацполіції повідомили про затримання та повернення до СІЗО Миколаївської та Одеської областей 166 осіб, яких тримали в ізоляторі Херсону та яких окупанти випустили на волю під час визволення міста українськими військовими.

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наразі підтверджено інформацію про затримання та повернення до СІЗО у Миколаївській та Одеській областях 166 ув'язнених", - сказав Клименко.

За його словами, поліція за цим напрямом працює на всій території України та разом із Міністерством юстиції та Офісом генпрокурора уточнює списки людей, яких окупанти випустили із СІЗО. Клименко звернув увагу, що кількість ув'язнених, серед яких є засуджені до довічного ув'язнення, ще уточнюють, інформацію збирають в онлайн-режимі.

Голова Нацполіції розповів, що на території Херсонського СІЗО було знайдено особисті справи ув'язнених. "Цю інформацію оперативно передано до штабу Національної поліції, на блокпости, до регіональних підрозділів поліції для того, щоб цих людей найближчими годинами і днями ми могли повернути до місць позбавлення волі", - зазначив Клименко.

Він пояснив, що йдеться про приблизно 450 арештованих та ув'язнених.

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