ЄС затвердив виділення ще 16 млн євро для підтримки нарощування потенціалу ЗСУ

Рада ЄС затвердила виділення 16 млн євро з Європейського фонду миру (EPF) для підтримки нарощування потенціалу Збройних сил України за допомогою військової місії ЄС для України (EUMAM).

Про це у вівторок повідомила пресслужба Ради ЄС, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що цей крок був розроблений на підставі оперативних потреб України. Кошти профінансують надання державами-членами ЄС боєприпасів, військової техніки та платформ, призначених для доставки летальної сили, а також транспортування, зберігання та технічне обслуговування і ремонт обладнання, що фінансується за рахунок допомоги.

Цей захід діятиме протягом 24 місяців і доповнить внески ЄС для України в рамках Європейського фонду миру, які зараз становлять понад 3,1 млрд євро.

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