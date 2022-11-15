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Новини Війна
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На саміті G20 набирає силу консенсус щодо засудження російського вторгнення в Україну, - Шольц

шольц,путін

На саміті G20 на Балі спостерігаються обнадійливі ознаки консенсусу з приводу того, що війна Росії проти України неприйнятна.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

Він також зазначив, що може бути досягнута згода і з приводу того, що ядерна зброя не повинна використовуватися.

"Це консенсус, який тут набирає силу", - сказав Шольц журналістам на Балі.

Відповідаючи на запитання про розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, Шольц сказав: "Він стояв біля мене і сказав пару речень, така була розмова".

Окрім того, канцлер Німеччини зазначив, що продовжить розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб знайти рішення для припинення війни проти України.

Також читайте: Найкращий спосіб відновлення світової економіки - припинення війни РФ проти України, - Шольц на G20

Автор: 

Лавров Сергій (1605) путін володимир (24068) росія (65856) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+17
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15.11.2022 13:28
+13
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15.11.2022 13:24
+12
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15.11.2022 13:26
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Лавров чіплявся до шольца.
Ходить там по g20, пристає до світових лідерів.
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15.11.2022 13:23 Відповісти
Не так. "Ходить там, по 20грам пропонує, пристає до світових лідерів з пропозицією випити з ним."- так правильніше. 😊
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15.11.2022 13:33 Відповісти
Хто де ходить то таке. Головне Шольц прозріває. Це радує.
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15.11.2022 13:55 Відповісти
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15.11.2022 13:24 Відповісти
лошадь щось проіржала
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15.11.2022 13:24 Відповісти
А що, могло бути інакше?)
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15.11.2022 13:24 Відповісти
всього навсього- ЗАСУДЖЕННЯ...
ЩОБ КОЖНА КРАІНА ВІДЧУЛА НА СОБІ КАСАБІВ І РУСКІЙ МІР..В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ
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15.11.2022 13:24 Відповісти
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15.11.2022 13:26 Відповісти
Ціль операціі кримлівського вилупка і жорстокого вбивці ,
жахлива - це знищення украінськоі націі та знищення всієі інфраструктури нашо краіни ,
тому кривавого ху@ла потрібно знищити
фізично , без суда і слідства 😠‼️
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15.11.2022 13:33 Відповісти
інфраструктуру-то вони спочатку не хотіли скоріш за все знищувати, хотіли залишити собі. А укрїнців вони хотіли полонити і знищити їх у війнах проти іншіх держав, так, як вони зараз знищують ті народності, яким не пощастило вирватися з рф, бо вони прокакали свої позиції в Азії і китайці їх витіснять з Сибіру, і що тоді? як же їм свою метрополію годувати, а вона звикла жерти в три горла от і вирішили, окупувати Україну, українців вбити, так чи інакше, а самім заселити наші землі, і відкрито про це оголошували.
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15.11.2022 20:58 Відповісти
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15.11.2022 13:28 Відповісти
Начинает доходить?
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15.11.2022 14:00 Відповісти
А по *****?
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15.11.2022 15:53 Відповісти
Шольц стал бандеровцем)))
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15.11.2022 14:24 Відповісти
не осуждать а клепать.а клепать так что бы свинорылые места себе не находили ни на этом и на том свете места себе суки не находили.
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15.11.2022 14:52 Відповісти
олаф, подивіться, будь ласка, на парашкинські мирні ініціативи. якраз долетіли до україни. поводіть там всією 19-кою хоч лаврову по губам, раз вова не приїхав.
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15.11.2022 15:54 Відповісти
та добре що не поїхав, бо русскіє напевно влаштували би там якусь провокацію.
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15.11.2022 20:59 Відповісти
Значить ядерним не можна, а ракетами та шахідами та іншим можно, бо на це консенсусу нема так получається. А розмовляти Щольцу та іншим можно довго, тільки кремлівська мразь розуміє тільки силу.
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15.11.2022 16:53 Відповісти
Я бляха под столом валяюсь так ржу - "Він стояв біля мене і сказав пару речень", для меня это прозвучало как - типа алкаш подзаборний подошел попросить пару грн на чекушку, ну а я по сути с ним и не говорил, просто могло так показаться, просто он что-то промычал, так что не вините меня. Уровень главы дипломатии - просто пи*дец.
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15.11.2022 17:52 Відповісти
Рашистам ***** вірити, себе занапастити !!
Приклад срюськага міра, - ракетні обстріли УКРАЇНИ, смерть та руйнація Енергосистеми!!
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15.11.2022 19:24 Відповісти
 
 