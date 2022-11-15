На саміті G20 набирає силу консенсус щодо засудження російського вторгнення в Україну, - Шольц

На саміті G20 на Балі спостерігаються обнадійливі ознаки консенсусу з приводу того, що війна Росії проти України неприйнятна.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

Він також зазначив, що може бути досягнута згода і з приводу того, що ядерна зброя не повинна використовуватися.

"Це консенсус, який тут набирає силу", - сказав Шольц журналістам на Балі.

Відповідаючи на запитання про розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, Шольц сказав: "Він стояв біля мене і сказав пару речень, така була розмова".

Окрім того, канцлер Німеччини зазначив, що продовжить розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб знайти рішення для припинення війни проти України.

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