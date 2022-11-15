Прем’єр Індії Моді закликав до переговорів та припинення вогню в Україні

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, виступаючи на саміті G20 на Балі у вівторок вранці, закликав до миру та дипломатичних переговорів щодо припинення розв’язаної Росією війни в Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

"Я неодноразово говорив, що маємо знайти спосіб повернутися на шлях дипломатії та припинення вогню в Україні", - сказав Моді, додавши, що відповідальність за створення нового світового порядку в постковідний період "лежить на наших плечах".

За його словами, необхідно "продемонструвати конкретну та колективну рішучість забезпечити мир, згоду та безпеку в усьому світі".

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Варто зазначити, що раніше Індія утримувалася в ході голосувань в ООН, які засуджують російське вторгнення, залишаючись зовні "нейтральною". Однак за лаштунками світової дипломатії "Моді залишається в постійному контакті з Путіним", пише видання. Вважається, що Індія відіграла певну роль у тому, щоб переконати Росію відкрити зерновий коридор для кораблів з українським збіжжям.

Індія наступного року головуватиме у G20 і прийматиме саміт.