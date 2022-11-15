Прем’єр Індії Моді закликав до переговорів та припинення вогню в Україні
Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, виступаючи на саміті G20 на Балі у вівторок вранці, закликав до миру та дипломатичних переговорів щодо припинення розв’язаної Росією війни в Україні.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.
"Я неодноразово говорив, що маємо знайти спосіб повернутися на шлях дипломатії та припинення вогню в Україні", - сказав Моді, додавши, що відповідальність за створення нового світового порядку в постковідний період "лежить на наших плечах".
За його словами, необхідно "продемонструвати конкретну та колективну рішучість забезпечити мир, згоду та безпеку в усьому світі".
Варто зазначити, що раніше Індія утримувалася в ході голосувань в ООН, які засуджують російське вторгнення, залишаючись зовні "нейтральною". Однак за лаштунками світової дипломатії "Моді залишається в постійному контакті з Путіним", пише видання. Вважається, що Індія відіграла певну роль у тому, щоб переконати Росію відкрити зерновий коридор для кораблів з українським збіжжям.
Індія наступного року головуватиме у G20 і прийматиме саміт.
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шо сами пан Моді зробив шо б зупинит війну крім прокацапського піздежу?
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Мирный план
Какие, вашу мать, переговоры?!
Всю эту нечисть - вешать на столбах!
Пусть все подельники кремлевской своры
Домой вернутся в цинковых гробах!
Мучители, убийцы, мародеры,
Насильники, бандиты, подлецы -
Всей низости людской, людского сора
Собравшиеся вместе образцы!
Кого прощать? Какие коридоры?
Как праведных найти среди чертей?
Кто непричастен к грабежам? К террору?
Не прятался за женщин и детей?
Все холуи ***** и Хама-вора
Пусть захлебнутся собственной войной,
Пускай получат тот лишь мир - и скоро! -
Который заслужили: мир иной.
Далбайоб!