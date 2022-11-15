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Німеччина створить у Словаччині центр для ремонту поставлених Україні зброї та техніки, - Reuters

бмп,німеччина

Німеччина створить у Словаччині центр, де ремонтуватиме зброю та техніку, поставлені Україні для боротьби з російською агресією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це повідомила міністерка оборони ФРН Крістін Ламбрехт.

"Ми досягли угоди, і робота може розпочатися негайно, щоб все обладнання, яке було поставлене, могло бути відремонтоване після виходу з бою", – розповіла вона журналістам про центр у Словаччині.

Також читайте: Близько 5 тис. українських солдат пройдуть навчання у Німеччині до червня 2023 року, - Міноборони ФРН

Автор: 

Німеччина (7449) зброя (7512) Словаччина (1113) Ламбрехт Крістін (57)


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Топ коментарі
+3
Словакия - за нас... И в этом нет ничего удивительного, бо мы - потомки киммерийцев наших земель. Словаки тоже потомки киммерийцев(поздних), кторые звались, кто мурдасами, кто галлами, а в Словакии - кельтами, бастарнами... пришедшими в Словакию с наших территорий.
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15.11.2022 14:07
+3
Як не крути, а готської крові в Українцях чимало. Після Чорнобиля доводилось Україні шукати донорів кісткового мозку, набільш придатні як донори були німці (чи германці). Донорський матеріал з кацапердії зовсім не годився (лише на 30%)
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15.11.2022 14:29
+2
Зер гут.
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15.11.2022 13:48
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Зер гут.
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15.11.2022 13:48 Відповісти
Sehr gut.

Please restrain from using the 'Z' .

Either for Putin's abuse of that letter,
or for the letter being part of names
of politicians like scholZ, Selininskyi and so on ...
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15.11.2022 15:55 Відповісти
мож запретить букву Ц, бо у нас это именно Z - zeitung
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15.11.2022 16:35 Відповісти
Кое-то нас более глубоко в этом проинформирует.
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15.11.2022 13:57 Відповісти
...з перших вуст.
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15.11.2022 13:59 Відповісти
Словакия - за нас... И в этом нет ничего удивительного, бо мы - потомки киммерийцев наших земель. Словаки тоже потомки киммерийцев(поздних), кторые звались, кто мурдасами, кто галлами, а в Словакии - кельтами, бастарнами... пришедшими в Словакию с наших территорий.
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15.11.2022 14:07 Відповісти
100% цим вони і керуються
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15.11.2022 14:25 Відповісти
Як не крути, а готської крові в Українцях чимало. Після Чорнобиля доводилось Україні шукати донорів кісткового мозку, набільш придатні як донори були німці (чи германці). Донорський матеріал з кацапердії зовсім не годився (лише на 30%)
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15.11.2022 14:29 Відповісти
Це наслiдок завоювання Берлiну декiлькома украiнськими фронтами у 2МВ. Нашi дiди дивилися в майбутне.
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15.11.2022 16:12 Відповісти
« МИ С ТОБОЙ ОДНОЙ КРОВИ» це про словаков , немцев , австрийцев, Чехов, словенцев и украинцев
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15.11.2022 15:03 Відповісти
Austrians are valley shitters to me ...
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15.11.2022 15:59 Відповісти
пане, каждому свое... Но как бы там ни было, https://youtu.be/oqvXquqTwoU When We Start Again, Please
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15.11.2022 16:29 Відповісти
Территория этих стран является ареалом расселения мурдасов. Чехи. нам самые близкие как гаплогруппно, среди всех славян, так и по языку, потому с этой стороны нам и помощь идет. Раньше мы этого не понимали, бо ставили главный заслон на западе, не подозревая, что главный враг - на востоке.
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15.11.2022 16:41 Відповісти
Пан Шамов, не пишите ерунду - я Вам уже один раз объясняла
Самые близкие по языку и генетике - словаки , Чехи - онемеччины, а словаки пересидели в горах все проблемы
и мне , наверно, лучше знать про Чехов и словаков
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15.11.2022 17:09 Відповісти
Мабуть, я перестану верить генетикам с языковедами...
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15.11.2022 18:42 Відповісти
ЗЫ... Дай, бог, только пережить сегодняшнюю мощнейшую ракетную атаку. Брат говорит, что в Кривом Рогу мощное зарево, слышал 3 мощных взрыва... Львов отключен... практически, лысое падло ударило по всем областным центрам.
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15.11.2022 18:45 Відповісти
Был бы я жанчынай, я бы Вас порвал в лахмотья По митохондриальной ДНК(по материнской линии) картина еще безрадостнее для русских имперцев. Украинцы генетически оказываются ближе немцам чем "русcким" Поволжья.
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15.11.2022 19:35 Відповісти
Could we please
leave such debates for more peacefull times ?

Please !
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15.11.2022 15:58 Відповісти
Пане, дык, я вас не принуждаю ща диспутировать ...ЗЫ... I am thinking it`s RICHTIG think
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15.11.2022 16:21 Відповісти
 
 