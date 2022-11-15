Німеччина створить у Словаччині центр для ремонту поставлених Україні зброї та техніки, - Reuters

Німеччина створить у Словаччині центр, де ремонтуватиме зброю та техніку, поставлені Україні для боротьби з російською агресією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це повідомила міністерка оборони ФРН Крістін Ламбрехт.

"Ми досягли угоди, і робота може розпочатися негайно, щоб все обладнання, яке було поставлене, могло бути відремонтоване після виходу з бою", – розповіла вона журналістам про центр у Словаччині.

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