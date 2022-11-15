Німеччина створить у Словаччині центр для ремонту поставлених Україні зброї та техніки, - Reuters
Німеччина створить у Словаччині центр, де ремонтуватиме зброю та техніку, поставлені Україні для боротьби з російською агресією.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це повідомила міністерка оборони ФРН Крістін Ламбрехт.
"Ми досягли угоди, і робота може розпочатися негайно, щоб все обладнання, яке було поставлене, могло бути відремонтоване після виходу з бою", – розповіла вона журналістам про центр у Словаччині.
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+3 alexandr shamov
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Please restrain from using the 'Z' .
Either for Putin's abuse of that letter,
or for the letter being part of names
of politicians like scholZ, Selininskyi and so on ...
Самые близкие по языку и генетике - словаки , Чехи - онемеччины, а словаки пересидели в горах все проблемы
и мне , наверно, лучше знать про Чехов и словаков
leave such debates for more peacefull times ?
Please !