Росіяни здійснили масовий пуск ракет X-101 з району Волгоград-Астрахань: У більшості областей оголошено повітряну тривогу
Російські загарбники масово запустили ракети X-101.
Про це повідомив начальник Криворізької ВА Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.
"Кривий Ріг. Терміново переходимо в укриття. Масовий пуск ракет Х-101 з Ту-95 з району волгоград-астрахань. Ймовірні дві хвили. Цілі в Україні не відомі", - зазначив він.
Голова Миколаївської ОВА повідомив, що ракети у повітрі та закликав всіх прямувати в укриття.
Очільник Запорізької обладміністрації Олександр Старух також заявив про вірогідність масованої ракетної атаки ворога.
У більшості областей України оголошено повітряну тривогу.
Топ коментарі
+28 SabakaBarabaka Yo #524041
показати весь коментар15.11.2022 14:05 Посилання
+22 Amber
показати весь коментар15.11.2022 14:12 Посилання
+16 alexandr shamov
показати весь коментар15.11.2022 14:09 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Все. Під МСМ на пілонах підвісити можуть +8.
Що там хлопець написав про 5-10 тон, незрозцміло (БЧ - десь 400-450 кг).
ТУ-160 взагалі кажуть вже тільки один може літати. Мабуть і ТУ-95 не більш у якісному стані, бо Мотор-Січ двигуни вже не поставляє.
які накуй 400-500 кг
х 102, та ж самах101 носить ядерний заряд в 10 раз більщий чим був в Херосимі
Зі звільненням Херсона для влади повернулась нова преблема - люди, які були ізольовані окупацією, тепер, як ми у березні, питають: чому ЦЕ сталося?
І Арестовича з його «про@бали» мало(
ЗСУ звільнить, народ зможе, але «чому це…» залишається для нашої внутрішньоукраїнськоі Гааги!
Расчетное время подлета ракет: 14:50-15:30.
Вибачте, Байдену не до того. Він Дзиньпіню руки жме, і радіє від комуняцьких озабочєностєй.
За наявною інформацією, у небо підняли до 14 літаків Ту-95.
О 13:35 був перший доклад про пуск ракет з району Астрахані-Волгограду. Згодом відбувся другий пуск.
Наразі є загроза, що в повітрі до 70 руснявих ракет типу Х-101.
Попередній час підльоту з 14:50 до 15:30.
Понятно, что эти террористические атаки никак не влияют на продвижение ВСУ, а только вдохновляют украинцев и украинскую армию на сопротивление до полной победы, но как быть с циничными убийствами невинных людей на глазах у всего мира? Или всё это не повод додавить Путина несколькими волевыми решениями нескольких западных лидеров?
Нет воли?
Нет лидеров?
Нет совести?
Что-то явно отсутствует