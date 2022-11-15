Росіяни здійснили масовий пуск ракет X-101 з району Волгоград-Астрахань: У більшості областей оголошено повітряну тривогу

Російські загарбники масово запустили ракети X-101.

Про це повідомив начальник Криворізької ВА Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

"Кривий Ріг. Терміново переходимо в укриття. Масовий пуск ракет Х-101 з Ту-95 з району волгоград-астрахань. Ймовірні дві хвили. Цілі в Україні не відомі", - зазначив він.

Голова Миколаївської ОВА повідомив, що ракети у повітрі та закликав всіх прямувати в укриття.

Очільник Запорізької обладміністрації Олександр Старух також заявив про вірогідність масованої ракетної атаки ворога.

У більшості областей України оголошено повітряну тривогу.

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