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Росіяни здійснили масовий пуск ракет X-101 з району Волгоград-Астрахань: У більшості областей оголошено повітряну тривогу

ракета

Російські загарбники масово запустили ракети X-101.

Про це повідомив начальник Криворізької ВА Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

"Кривий Ріг. Терміново переходимо в укриття. Масовий пуск ракет Х-101 з Ту-95 з району волгоград-астрахань. Ймовірні дві хвили. Цілі в Україні не відомі", - зазначив він.

Голова Миколаївської ОВА повідомив, що ракети у повітрі та закликав всіх прямувати в укриття.

Очільник Запорізької обладміністрації Олександр Старух також заявив про вірогідність масованої ракетної атаки ворога.

У більшості областей України оголошено повітряну тривогу.

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Росіяни здійснили масовий пуск ракет X-101 з району Волгоград-Астрахань: У більшості областей оголошено повітряну тривогу 01

Автор: 

Вілкул Олександр (329) обстріл (28993) ракети (4051) Кім Віталій (471) Старух Олександр (199)


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Топ коментарі
+28
п.....и. шоб вам ті ракети на старті вибухнули.
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15.11.2022 14:05
+22
Кацапи ,здохніть всі та дайте спокійно жити всьому світу 😠
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15.11.2022 14:12
+16
лучше в место старта шобы развернулись
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15.11.2022 14:09
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п.....и. шоб вам ті ракети на старті вибухнули.
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15.11.2022 14:05 Відповісти
Сподіваюсь, на Москву та Пітер.
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15.11.2022 14:07 Відповісти
лучше в место старта шобы развернулись
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15.11.2022 14:09 Відповісти
Це ******* ракети -невидимки. Точні і влучні. Випустили мабуть 5-10 тон. В укриття усім
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15.11.2022 14:09 Відповісти
Ага, вот только наши их дохера сбивают. Если выпустили не больше 20 могут и все сбить
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15.11.2022 14:10 Відповісти
Я тільки за. Але є інші реалії з якими треба рахуватися. Вся надія на ппо і пілотів для перехоплення
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15.11.2022 14:15 Відповісти
Які інші реалії? Це факти
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15.11.2022 14:16 Відповісти
Можу звістно помилятися але 101 збивали? Взагалі були?
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15.11.2022 14:25 Відповісти
Так збивали
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15.11.2022 14:26 Відповісти
це крилаті а не балістичні, тому збити можливо
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15.11.2022 14:52 Відповісти
На Ту-95 МС на реаольверну катапультну установку влазить 6 раке, Х-55, Х-55СМ, Х101.
Все. Під МСМ на пілонах підвісити можуть +8.
Що там хлопець написав про 5-10 тон, незрозцміло (БЧ - десь 400-450 кг).
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15.11.2022 14:18 Відповісти
Ту95 може бути не один. Так шо нема даних шоб рахувати.
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15.11.2022 14:23 Відповісти
Ми все умрьом?
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15.11.2022 14:36 Відповісти
Я ніхачу умірать січас! Нада срочна догавариваться гдє-то посєрєдінє!
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15.11.2022 14:41 Відповісти
А до чого розповіді про десять тонн точних ракет-невидимок, про 40+ бомбардувальників напоготові?
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15.11.2022 14:53 Відповісти
він з сєкти "кацапські савєцькі громихаючі літаючі карита - неймовірно *******"
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15.11.2022 14:55 Відповісти
Та ні, з секти "єто мьі єщє даже нє начіналі".
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15.11.2022 14:58 Відповісти
так те це саме
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15.11.2022 15:05 Відповісти
Ну а ви з Польщі будете втішатись думкою про ракети, що летять в Україну, з якої, доречі, пан Борменталь Незабаром нікуди не втік.
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15.11.2022 15:04 Відповісти
ми усі помремо в будь якому випадку
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15.11.2022 14:40 Відповісти
а былі случаї ...
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15.11.2022 14:53 Відповісти
Немає у рашистів великої кількості. ТУ-22 розбирають на запчастини, щоб літало хоч декілька штук.
ТУ-160 взагалі кажуть вже тільки один може літати. Мабуть і ТУ-95 не більш у якісному стані, бо Мотор-Січ двигуни вже не поставляє.
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15.11.2022 14:40 Відповісти
х101 довжина 7 м ширина 075 м
які накуй 400-500 кг
х 102, та ж самах101 носить ядерний заряд в 10 раз більщий чим був в Херосимі
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15.11.2022 14:57 Відповісти
да что бы этих ****** запустило к ****** собачим.
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15.11.2022 14:09 Відповісти
Кацапи ,здохніть всі та дайте спокійно жити всьому світу 😠
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15.11.2022 14:12 Відповісти
У Вілкула хоч одна влучить ?
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15.11.2022 14:17 Відповісти
Нєдопєрєпіл?
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15.11.2022 14:25 Відповісти
Фанат ригів ?
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15.11.2022 14:27 Відповісти
Пам'ять як у рибки? Це ***** вылкул десять років пропагандувало сруський мір, воно не зрадило тільки тому шо кацапи не дійшли до міста
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15.11.2022 14:38 Відповісти
Він конкретно і дуже ефективно займається обороною Криворіжжя і сусідам допомогає! Хоча вам звідти, звичайно, видніше...
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15.11.2022 14:43 Відповісти
Що конкретно вірю, а в інше ні.
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15.11.2022 14:46 Відповісти
І звідки ви не вірите?
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15.11.2022 14:49 Відповісти
Бо воно падлюкою було і падлюкою здохне, і цього вже не змінити.
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15.11.2022 14:58 Відповісти
Це як з Януковочем - він вже іншим не стане.
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15.11.2022 15:08 Відповісти
https://www.facebook.com/bryhynets?__cft__[0]=AZWofW8uNvBIn4Ur-th21djIPxTbmCndvPELmX6GqZA8a2LeB8sYrruHu9vmawM6CNgBg-UX-JEyAVtyyuLEoP6xiBY-ylz51Z-alviXLdmC747ak5Z4-BFuQJTwQo9P1zN2wy1t1tapMMKZ_ipibUDXcwJt52YKuwBhZA42aXn-Ag&__tn__=-UC%2CP-R Олександр Бригинець
Зі звільненням Херсона для влади повернулась нова преблема - люди, які були ізольовані окупацією, тепер, як ми у березні, питають: чому ЦЕ сталося?

І Арестовича з його «про@бали» мало(

ЗСУ звільнить, народ зможе, але «чому це…» залишається для нашої внутрішньоукраїнськоі Гааги!

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15.11.2022 14:31 Відповісти
От за такі незручні запитання ОПа і забанила незалежних журналістів.
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15.11.2022 14:36 Відповісти
така сама куйня була в Гостомелі! на территорії аеропорту вже йшла справжня війна, жодна зелена блювота не попередила місцевих, щоб рятувалися, та рятували близьких!
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15.11.2022 14:42 Відповісти
После войны России надо запретить иметь и производить ракеты средней и большой дальности. И уничтожить все имеющиеся.
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15.11.2022 14:37 Відповісти
Так Росія і зробить!
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15.11.2022 16:02 Відповісти
ты бы кацап еще путлера с большой буквы написал
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15.11.2022 16:08 Відповісти
По https://t.me/insiderUKR/45637 ракетам . Был взлет до 14 вражеских самолетов Ту-95. в 13:35 был первый доклад о пусках с района Волгодонск-Астрахань. Потом был повторный пуск. Суммарный залп может насчитывать до 70 ракет. Не 70, до 70.

Расчетное время подлета ракет: 14:50-15:30.
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15.11.2022 14:37 Відповісти
Аеродром Ахтубінська, де базуються ця стратегічна авіації, треба знищити якнайшвидше
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15.11.2022 14:55 Відповісти
Нужна ответка по этим городам.
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15.11.2022 14:38 Відповісти
нужно сбивать эти тушки в воздухе как только они взлетают
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15.11.2022 16:09 Відповісти
Збивати з F-35 ********* самонавідними ракетами повітря-повітря?

Вибачте, Байдену не до того. Він Дзиньпіню руки жме, і радіє від комуняцьких озабочєностєй.
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15.11.2022 16:58 Відповісти
тут надо не только на Байдена давить нужно на весь американский политикум - уничтожить все тушки и тогда бомбить москву не по требуется
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15.11.2022 17:56 Відповісти
Думав, що старух вже покази щодо гуманітарки дає разом із сосною. А він керую досі...
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15.11.2022 14:39 Відповісти
зеленые мародеры друг друга не посадят..
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15.11.2022 16:10 Відповісти
ту 95 техніка 40-50 років, к війні з НАТой готові
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15.11.2022 14:41 Відповісти
проти НАТи ні, а ось терроризувати сусідні мирні країни - легко
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15.11.2022 14:43 Відповісти
Штатівський B-52 який й в минулому році пролітав над Україною, і якому так раділи у нас, в строю з 1955 року, а ми розпиляли більш ******* ТУ-160 і за знищенням літаків спостерігали військові США, в більшості полковники, а наші полковники льотчики плакали, а що поробиш, наказ. Найкращі ТУ-160 віддали кацапами за міфічні борги.
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15.11.2022 14:56 Відповісти
так чего же ты распилил самолеты а не оставил для обороны?
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15.11.2022 16:11 Відповісти
Ніби так важко вже зробити сотню дронів-камікадзе, якими по прикладу чф, атакувати їхні аеродроми, де стоять носії цих ракет. Тим паче можна отримати точні координати розташування цих літаків на аеродромах з супутників перед запуском цих дронів.
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15.11.2022 14:47 Відповісти
Може краще балістична ракета
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15.11.2022 14:55 Відповісти
Нам не дають балістичних ракет, тим паче з дальністю до 1000 км. А дрони-камікадзе можуть летіти на таку відстань і їх наші підприємства можуть зробити. Бо балістичні ракети зараз немає де виготовляти в Україні.
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15.11.2022 15:30 Відповісти
А самі ми вже не вміємо робити ракети? Чи не заказують? Думаю, друге!!!
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15.11.2022 16:04 Відповісти
Ми не можемо їх виготовляти в Україні, бо потужності знищені, повністю, або частково. А налагодити виробництво рідинних ракет, чи метенових, з нашим керівництвом нереально.
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15.11.2022 17:28 Відповісти
Зато рашисты визжат что им незаконно репарации заставили платить. Видимо решили гулять так гулять и дальше продолжают обстреливать
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15.11.2022 14:48 Відповісти
Відповідь ООН і g20?! Свинособак будуть бити і можливо ногами!🤔
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15.11.2022 14:56 Відповісти
Проміжок між масованими ракетними атаками в порівнянні з минулими збільшується! Хочу сподіватись, що це пов'язано із якимись проблемами у орди!
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15.11.2022 15:07 Відповісти
Почала здихати.
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15.11.2022 15:15 Відповісти
Хтось думкою багатіє!
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15.11.2022 16:22 Відповісти
Сьогоднi саме про це написав iнститут вивчення вiйн
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16.11.2022 19:20 Відповісти
Ці дозвукові ракети х 101 летять зі швидкістю 720 км в годину, частина зібє наше ППО, пустили 14 00, в Харкові і інших містах може бути десь у 15 50, це кацапи роблять психічну атаку, типу налякаємо хо*лов, щоб здаватися побігли, а зараз в очікування ракет хай нервують 😀
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15.11.2022 15:12 Відповісти
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15.11.2022 15:14 Відповісти
https://t.me/zelenicholovichky/7039 Інформація стосовно ракетної атаки русні‼️

За наявною інформацією, у небо підняли до 14 літаків Ту-95.
О 13:35 був перший доклад про пуск ракет з району Астрахані-Волгограду. Згодом відбувся другий пуск.
Наразі є загроза, що в повітрі до 70 руснявих ракет типу Х-101.

 Попередній час підльоту з 14:50 до 15:30.
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15.11.2022 15:31 Відповісти
А когда начнут отвечать. У Зеленского мозгов только на подрыв Крысиного моста хватило?
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15.11.2022 16:43 Відповісти
Поки Україна не буде відповідати такими ж ударами по московії- таке буде продовжуватись і надалі. Але ж НАТО бздить....або хоче щоб ми були максимально зруйновані.
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15.11.2022 16:45 Відповісти
Сколько еще ракет должно прилететь в жилые дома Украины, чтобы международный трибунал начал свою работу, путинский режим был признан террористическим, военные преступники были заочно осуждены, объявлены в международный розыск и стали в очередь на ликвидацию?

Понятно, что эти террористические атаки никак не влияют на продвижение ВСУ, а только вдохновляют украинцев и украинскую армию на сопротивление до полной победы, но как быть с циничными убийствами невинных людей на глазах у всего мира? Или всё это не повод додавить Путина несколькими волевыми решениями нескольких западных лидеров?

Нет воли?

Нет лидеров?

Нет совести?

Что-то явно отсутствует
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15.11.2022 16:45 Відповісти
Это не просто ракетный обстрел Украины, а циничный посыл на хер всего мира. В день, когда были представлены условия окончания войны; в день когда глава мид рф лавров убеждал лидеров G20 в том, что это Украина сопротивляется переговорам. Животное - лавров как ему сейчас, все норм? Сердечко не шалит? Скотина....
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15.11.2022 16:47 Відповісти
На ракету надо ракетой отвечать,а не жалобой в трибунал при левацком ООН.
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15.11.2022 17:22 Відповісти
 
 