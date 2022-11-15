Росіяни атакують у районі Бахмута та Авдіївки, але зазнають великих втрат, - речник ЗСУ Череватий

Російські окупанти ведуть цілодобові штурми на Бахмутському та Авдіївському напрямках, зазнаючи великих втрат.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, противник веде постійні штурми у районі Бахмута та Авдіївки, намагаючись прорвати українську оборону.

Він зазначив, що Збройні Сили України завдають вогневого ураження всіма видами озброєнь, а росіяни зазнають великих втрат, що можна помітити за зведеннями Генерального штабу.

"Інтенсивність атак нівелюється нашим вогнем і якістю нашої оборони. Для будь-якої нормальної армії світу вони вже зазнають критичних втрат, ворог може втрачати до батальйону щодня. Вони могли б замислитися і змінити тактику, але поки що цього не видно — вони слідують завданню політичного керівництва" - сказав Череватий.

Спікер ЗСУ наголосив, що перекинути війська з Херсонської області РФ буде "не так просто", а українське командування не дасть противнику цього зробити.

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