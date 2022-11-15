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Новини Війна
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Росіяни атакують у районі Бахмута та Авдіївки, але зазнають великих втрат, - речник ЗСУ Череватий

зсу

Російські окупанти ведуть цілодобові штурми на Бахмутському та Авдіївському напрямках, зазнаючи великих втрат.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, противник веде постійні штурми у районі Бахмута та Авдіївки, намагаючись прорвати українську оборону.

Він зазначив, що Збройні Сили України завдають вогневого ураження всіма видами озброєнь, а росіяни зазнають великих втрат, що можна помітити за зведеннями Генерального штабу.

"Інтенсивність атак нівелюється нашим вогнем і якістю нашої оборони. Для будь-якої нормальної армії світу вони вже зазнають критичних втрат, ворог може втрачати до батальйону щодня. Вони могли б замислитися і змінити тактику, але поки що цього не видно — вони слідують завданню політичного керівництва" - сказав Череватий.

Спікер ЗСУ наголосив, що перекинути війська з Херсонської області РФ буде "не так просто", а українське командування не дасть противнику цього зробити.

Також читайте: Не даємо прорвати нашу оборону. Я дякую за це кожному нашому воїну, - Зеленський про Донбас

Автор: 

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Череватий виявляється речник МО! А ким Маляр тоді працює?
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15.11.2022 14:27 Відповісти
Є декілька речників 😠
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15.11.2022 14:30 Відповісти
У нас же є самий головний, щовечірній наш Лєвітан!
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15.11.2022 14:36 Відповісти
речник Східного угруповання військ Джерело:

Треба зрідка хоч самі статті читати. Допомагає.
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15.11.2022 14:43 Відповісти
А ким працюэ Кiм?
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15.11.2022 17:49 Відповісти
Кацапи , ви всі будете знищені на нашій землі , тому тікайте , якщо зможете😡
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15.11.2022 14:31 Відповісти
Там біля Авдіївки не дуже добре щось відбувається - орки і з справа і зліва вже далеко по переду.
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15.11.2022 14:32 Відповісти
Майорськ, Опитне, Водяне. Та й Мар'янка. Дуже непросто там...
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15.11.2022 14:45 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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15.11.2022 16:21 Відповісти
 
 