Активи підприємств російського олігарха на суму 500 млн грн передано в АРМА

АРМА передано активи групи підприємств, які належали російському олігарху, на 500 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

"За клопотаннями прокурорів Офісу Генерального прокурора в управління АРМА передано арештовані корпоративні права групи підприємств – одного з найбільших виробників пластмасової трубної продукції на території України. Також передано майнові комплекси 2 трубних заводів, 27 транспортних засобів і права на 9 торговельних марок. Загальна сума переданих активів становить майже 500 млн грн", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, в Україні діяла група підприємств, кінцевим бенефіціаром яких є російський олігарх. Вони займалися виробництвом полімерних трубопровідних систем для зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення, газорозподілу, гарячого водопостачання і опалення. Крім України, структурні підрозділи фірм розташовані на території РФ, РБ та Республіки Казахстан.

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"Керівництво компанії, діючи в інтересах країни-агресора, створило на тимчасово окупованій території АР Крим торгові представництва підприємств і організувало реалізацію пластмасових труб. Також підприємства здійснювали будівництво трубопровідних мереж та водогону на тимчасово окупованому півострові", - додають у Офісі Генпрокурора.

Встановлено, що лише упродовж 2020-2021 років підприємства експортували до Російської Федерації виготовленої продукції на 100 млн гривень.