УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10798 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 267 5

Активи підприємств російського олігарха на суму 500 млн грн передано в АРМА

арма

АРМА передано активи групи підприємств, які належали російському олігарху, на 500 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

"За клопотаннями прокурорів Офісу Генерального прокурора в управління АРМА передано арештовані корпоративні права групи підприємств – одного з найбільших виробників пластмасової трубної продукції на території України. Також передано майнові комплекси 2 трубних заводів, 27 транспортних засобів і права на 9 торговельних марок. Загальна сума переданих активів становить майже 500 млн грн", - йдеться у повідомленні.

 За даними слідства, в Україні діяла група підприємств, кінцевим бенефіціаром яких є російський олігарх. Вони займалися виробництвом полімерних трубопровідних систем для зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення, газорозподілу, гарячого водопостачання і опалення. Крім України, структурні підрозділи фірм розташовані на території РФ, РБ та Республіки Казахстан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд передав АРМА права на готель "Газпрому" в окупованому Криму вартістю 1,8 мільярда, – StateWatch

"Керівництво компанії, діючи в інтересах країни-агресора, створило на тимчасово окупованій території АР Крим торгові представництва підприємств і організувало реалізацію пластмасових труб. Також підприємства здійснювали будівництво трубопровідних мереж та водогону на тимчасово окупованому півострові", - додають у Офісі Генпрокурора.

 Встановлено, що лише упродовж 2020-2021 років підприємства експортували до Російської Федерації виготовленої продукції на 100 млн гривень.

росія (65856) АРМА (573) Офіс Генпрокурора (3268)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
чомусь зовсім не чути про мільярди
чи вже все???
переоформлено піідставлено і отримано???
показати весь коментар
15.11.2022 14:45 Відповісти
Ось вам поступово і репарації треба взагалі російський бізнес в Україні конфіскувати чому Росія повинна заробляти гроші в Україні а потім йти війною?
І таких бізнесів мабуть ще багато де російські олігархи реєструють свій бізнес під чужим прізвищем
показати весь коментар
15.11.2022 14:48 Відповісти
За клопотаннями прокурорів Офісу Генерального прокурора в управління АРМА передано арештовані корпоративні права групи підприємств Джерело:

А потім ці бізнесмени ЧЕРЕЗ « справедливий реформований суд» все повернуть обратно .
Треба рішенням верховного суда закріплять рішення
показати весь коментар
15.11.2022 14:51 Відповісти
і хто ж цей каzzломордий нуворіш, називаючий себе олігархом? Ім'я в нього є?
показати весь коментар
15.11.2022 15:11 Відповісти
АРМА їх успішно розкраде. Знаємо як вони це вміють.
показати весь коментар
15.11.2022 16:39 Відповісти
 
 