Генсек НАТО Столтенберг візьме участь у засіданні групи у форматі "Рамштайн"
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг візьме участь у засіданні країн у форматі "Рамштайн", яке відбудеться у середу, 16 листопада.
Про це у вівторок повідомляє штаб-квартира НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
У пресрелізі уточнюється, що засідання відбуватиметься у віртуальному форматі під головуванням міністра оборони США Ллойда Остіна та голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі.
Раніше заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що сьоме засідання Контактної групи з оборони України відбудеться віртуально в Пентагоні, і "дасть змогу держсекретарю та міністрам оборони майже 50 країн обговорити зусилля щодо забезпечення України засобами для захисту її суверенітету від подальшої російської агресії".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль