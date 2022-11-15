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Новини Війна
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Генсек НАТО Столтенберг візьме участь у засіданні групи у форматі "Рамштайн"

столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг візьме участь у засіданні країн у форматі "Рамштайн", яке відбудеться у середу, 16 листопада.

Про це у вівторок повідомляє штаб-квартира НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У пресрелізі уточнюється, що засідання відбуватиметься у віртуальному форматі під головуванням міністра оборони США Ллойда Остіна та голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі.

Раніше заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що сьоме засідання Контактної групи з оборони України відбудеться віртуально в Пентагоні, і "дасть змогу держсекретарю та міністрам оборони майже 50 країн обговорити зусилля щодо забезпечення України засобами для захисту її суверенітету від подальшої російської агресії".

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Автор: 

Столтенберг Єнс (1596)


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А **** тут обсуждать? Меньше внимания на осуждения и даже на санкции и больше внимания на производство вооружений, чтобы было из чего поставлять, а то ведь реально иногда просто нету необходимого количества в наличии. Для начала ввести на военных заводах рабочую смену в воскресенье (в ЕС в куче стран вообще запрещено работать в воскресенье, многие даже не ожидают этого, пытаясь купить лекарство или хавчик в воскресенье, а негде) и ночную, за х1.5 оплату разумеется. Вот сюда выделить деньги, произвести лишнее вооружение и уже иметь больше возможностей для оказания помощи. Упор сделать на дроны-ракетоносцы (бримстоун, хелфайр с лазерным наведением, а лазерную точку даст другой более легкий дрон в зоне боевых действий), бронетехнику и ракеты, артиллерийские снаряды довольно дорогие, 1 томагавк по сути как 2 экскалибура стоит, ну даже если как 5 экскалибуров, то все равно это очень и очень выгодно за счет его дальности и боевой части. И задушить кацапов количеством плюс качеством. К тому же у кацапов пара взрывов и нет трубопровода и нет бабла, на танкер нефтяной закинуть взрывчатки и подорвать его в акватории Южной Азии, сразу компенсация за экологическую катастрофу на миллиарды прилетит, ну и те же заводы взорвал и нет ракет новых. А в ЕС все защищено и распределено относительно неплохо, особенно если ввести тотальные визы и запрет на въезд очередным Башировым.
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15.11.2022 15:40 Відповісти
 
 