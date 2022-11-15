Генсек НАТО Столтенберг візьме участь у засіданні групи у форматі "Рамштайн"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг візьме участь у засіданні країн у форматі "Рамштайн", яке відбудеться у середу, 16 листопада.

Про це у вівторок повідомляє штаб-квартира НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У пресрелізі уточнюється, що засідання відбуватиметься у віртуальному форматі під головуванням міністра оборони США Ллойда Остіна та голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі.

Раніше заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що сьоме засідання Контактної групи з оборони України відбудеться віртуально в Пентагоні, і "дасть змогу держсекретарю та міністрам оборони майже 50 країн обговорити зусилля щодо забезпечення України засобами для захисту її суверенітету від подальшої російської агресії".

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