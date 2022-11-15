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У Печерському районі Києва влучання у два житлові будинки: Відомо про одну жертву. ВIДЕО (оновлено)

Ворог атакував ракетами столицю.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Атака на столицю. В Печерському районі влучання, за попередньою інформацією, в два житлові будинки. Кілька ракет збили ППО над Києвом. Медики і рятувальники на місці влучань. Більш детальна інформація згодом", - зазначив Кличко. 

Згодом очільник міста повідомив: "На Печерську, в одному з будинків, куди влучила ракета, рятувальники виявили тіло одного загиблого. Рятувально-пошукові роботи тривають".

В Офісі президента опублікували відео з місця влучання.

Також читайте: У Києві зафіксовано два вибухи, - ОВА (оновлено)

Автор: 

вибух (4507) Київ (19632) ракети (4051) Повітряні атаки на Київ (805)


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Топ коментарі
+28
Цивілізований світ запрошує рашку на саміт G20, а рашка водить їм **** по губах, запускаючи свої ракети в мирні міста.
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15.11.2022 15:48
+20
Цаплієнко питає, звідки на рашистських пабліках вже за секунду після прильоту з'являються фото. СБУ погано працює, чи це у Київі стільки вати?
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15.11.2022 15:44
+19
почему то бункерного зеленского никто вчера в Херсоне не обстреливал хотя он был под боком рсзо очень странно и это смахивает на ермаковские оманские договорняки
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15.11.2022 16:04
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всі нормальні люди, яких турбує своє життя та здоров'я, а особливо в таких містах як Київ, під час терористичних атак параші перебувають в укриттях.
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15.11.2022 15:45 Відповісти
то він найбільш за всіх цим питанням переймається.

то я ненормальна, якщо вдома, бо укриттів немає?
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15.11.2022 15:50 Відповісти
точно найбільш за всіх? ЗЕ сам тобі сказав?
я не лікар, звернися до профільного спеціаліста, нехай скаже з приводу твоєї нормальності.
а з приводу укриттів - їх достатньо, немає бажання у багатьох іти до них. бо це ж далеко, треба сраку від дивану відірвати. краще поскиглити, що немає укриття...
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15.11.2022 15:55 Відповісти
не пінди, ще на станцію метро запропонуй поїхати. і підвали не вважаються укриттями. і не посилай, бо бумеранг цікава штука

захисник зедебіла, блін
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15.11.2022 15:59 Відповісти
ось ти сама відповіла на своє питання про нормальність. профільного лікаря можеш не турбувати.
а на ЗЕ мені покласти, в мене просто є розум на відміну від тебе.
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15.11.2022 16:03 Відповісти
почему то бункерного зеленского никто вчера в Херсоне не обстреливал хотя он был под боком рсзо очень странно и это смахивает на ермаковские оманские договорняки
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15.11.2022 16:04 Відповісти
слухай, бидло, тикай своїм браттям по розуму..побекаєте разом
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15.11.2022 16:57 Відповісти
Весь свій розум ти витратив на бородьбу с Порохом, щоб привести до влади пісюніста.
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15.11.2022 17:56 Відповісти
запоребрик детектед
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15.11.2022 23:20 Відповісти
на востоке бойцам гуманитарку передает
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15.11.2022 15:46 Відповісти
:-
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15.11.2022 15:58 Відповісти
то питання не до мене..дурне якесь питання
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15.11.2022 15:48 Відповісти
Да, то он - шобы не молчать, по-ментовски... а то, шо дурне - то дурне.
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15.11.2022 15:54 Відповісти
Тобі в штани сере.
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15.11.2022 15:48 Відповісти
"В Украине идиотов на сто лет вперёд припасено "
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15.11.2022 15:56 Відповісти
А , ти гнида де?Тебе до Порошенко …
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15.11.2022 15:52 Відповісти
песты твоим кацапам дает
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15.11.2022 15:59 Відповісти
А шо Порох все ще головна бяка ,здається на його місце призначили Притулу чи ти стару методичку муштруєш.
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15.11.2022 16:02 Відповісти
Та ***** насрать на это. Ему нужна лишь собственная власть. Он специально по методичкам драпает из Херсона с оленеводом в кадре, а когда пускает ракеты (которые программируют недели до пусков, учитывая и метеоусловия, то есть все давно и заранее прописано, программируют долго из-за страха того, чтобы никто в Кремль не пустил ракету), то свое ***** светит. Обычная работа на эмоции, позитивные с собой, негативны с другими, рейтинг у ватного народца растет. На результат войны, на сепаров и крымчан, та даже на русаков ***** вообще максимально насрать. Главное, чтобы вата радовалась, постоянно и непрерывно проводятся соцопросы, что вам будет максимально приятно и доставит наибольшее удовольствие. Ну вата и говорит, что именно. Туда и будут стрелять, показав на ТВ-картинке тоже что им угодно, а ***** поднимет несколько процентов рейтинга и будет более незаменимым в случае государственного переворота.
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15.11.2022 15:46 Відповісти
Ага. Очень странная война с точки зрения истории. Раньше войны велись ради победы, а теперь ради рейтингов.
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15.11.2022 15:48 Відповісти
Если посмотреть по моментам то война странная действительно

То пропуски то отходы
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15.11.2022 15:54 Відповісти
В отходах нет ничего странного.
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15.11.2022 15:55 Відповісти
там серіал документальниййде по ящику - смерть диктатора..дуууже повчальний..чекаймо на серію про путіна..
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15.11.2022 15:52 Відповісти
їм той зелений всрався. їх мета залякати українців. поки наші не почнуть відповідати по їхнім житловим кварталам так ші далі буде продовжуватися.
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15.11.2022 15:48 Відповісти
Не по домам, а по технике. Те же аэродромы и прочее.
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15.11.2022 15:49 Відповісти
інфраструктура теж непагано
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15.11.2022 15:53 Відповісти
России похер на инфраструктуру всяких Белгородов. Если бы под угрозой была Москва, то другое дело.
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15.11.2022 15:54 Відповісти
Какой то строят аппарат который должен ударить по Москве

Не столько мощно сколько показательно
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15.11.2022 15:57 Відповісти
та я про те, може прокинуться..як там - у пушкіна, лист до чаадаєва "Товарищ, верь: взойдет она, Звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, И на обломках самовластья. Напишут наши имена" (с)

ну не можна у гівні жити ж..мізки повинні вмикатись..
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15.11.2022 16:04 Відповісти
по Печерську?? є більш заселені райони й без бункерів та укриттів
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15.11.2022 15:54 Відповісти
А хто тобі сказав, що цілили по Зеленому?
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15.11.2022 15:55 Відповісти
Якби їм потрібен був Зеленський, вони б його дістали мінометом вчора в Херсоні. Як він поїхав, тільки через 2 години почали обстріл, Комаров попав під цей мінометний прильот. Слаба Богу всі живі.
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15.11.2022 15:58 Відповісти
вот именно почему то бункерного зеленского никто вчера не обстреливал хотя он был под боком рсзо - очень странно и это смахивает на ермаковские оманские договорняки зеленого предателя
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15.11.2022 16:03 Відповісти
Це вілео "залили" ще вчора.
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15.11.2022 15:58 Відповісти
почему?
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15.11.2022 16:55 Відповісти
Сказано не розміщувати відео падіння ракети , а в офісі презЕдента
вважають , що допомога кацапам , не завадить ‼️😠
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15.11.2022 16:07 Відповісти
Ви ще чомусь дивуєтесь? Ім теж припікає..свій прожитковий мінімум заробляють, але не український
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15.11.2022 17:00 Відповісти
Они по-другому не могут. Видосики..... вся их суть.
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15.11.2022 17:02 Відповісти
Цаплієнко питає, звідки на рашистських пабліках вже за секунду після прильоту з'являються фото. СБУ погано працює, чи це у Київі стільки вати?
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15.11.2022 15:44 Відповісти
Ответ ты и сам знаешь.
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15.11.2022 15:47 Відповісти
Ага. Теж помiтила-що в наших паблiках новин ще немае, а в них тут як тут про вибухи. Моментально. Теж саме про зброю. Нашi ше нiчого не сказали про передачу зброi, а в них про то вже пишуть.
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15.11.2022 15:52 Відповісти
У твіттері вже з десяток відео. Так і живемо.
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15.11.2022 15:53 Відповісти
Корисних ідіотів вистачає. Якось після артобстрілу виїхали на ліквідацію пожежі, приїхали, проводимо розгортання. Відразу впали в очі кілька чоловік в військовій формі, які знімали на телефони результати обстрілу. Через кілька хвилин напарнику зателефонував син і похвалився, що в фейсбуці спостерігає за гасінням пожежі. Я підійшов до "кіношників" і поцікавився, чи не хочуть вони, щоб телефони їм засунули в дупу. Вони щиро здивувалися, мовляв, не знали, що не можна викладати результати обстрілів в мережу. Це військовослужбовці. Коротше кажучи, піпець.
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15.11.2022 15:58 Відповісти
Повна Лавра і не лише. До речи, якраз Печерська.
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15.11.2022 18:27 Відповісти
Твари. Горите в Аду.
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15.11.2022 15:45 Відповісти
Цивілізований світ запрошує рашку на саміт G20, а рашка водить їм **** по губах, запускаючи свої ракети в мирні міста.
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15.11.2022 15:48 Відповісти
Не им же запускает , вот они и телятся ! Пока сами не прочувствуют , как Штайнмайер
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15.11.2022 15:57 Відповісти
Просто расіяні це ублюдки.
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15.11.2022 15:48 Відповісти
Главное на саммит G20 не забывайте росийских террористов приглашать
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15.11.2022 15:52 Відповісти
Завтра с утра унылую лошадь будут запрягать. А вообще это очередная орочья тупость. Если и оставались какие-то сомнения на Западе передавать или нет СУшки со Скальпами и ракеты 500+, то сегодняшним демаршем эти сомнения окончательно пропали. А в Стамбуле сейчас Нарышкину будут делать очень больно, если не сбежал уже.
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15.11.2022 17:07 Відповісти
Той, хто не спроможний воювати з військом воює з цивільними.
"Ми станемо ЗА жінками і дітьми." © ***** 🤬
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15.11.2022 15:52 Відповісти
целый стояк горит в пятиэтажке киевской
по парашникам гражданским тоже бахнуть нужно только так нужно что бы до ватноголовых доходило
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15.11.2022 15:54 Відповісти
у нас месть будет другой , мы этих тварей будем резать однозначно,
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15.11.2022 15:57 Відповісти
Ну, и что там с ПВО? Несколько - это сколько на момент попадания в дома ДВУХ ракет?
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15.11.2022 15:57 Відповісти
А нафига ОП, а затем Кличко выложили и притом так оперативно видео с места прилета? Вы же истеричите шо не нада снимать, а сами хайпуете ?
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15.11.2022 16:05 Відповісти
Ну то нам нельзя, как журналистам иностранцам в херсоне, и нашим "неправильным" журналистам тоже..... Можно если очень хочется, но не всем и не везде....
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15.11.2022 16:39 Відповісти
Где Iris-T? Здесь говорили что одна батарея может закрыть весь Киев. Где ПВО? 10й месяц войны.
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15.11.2022 16:11 Відповісти
Скорее всего на северном направлении. Говорилось уже, что эта установка не в Киеве.
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15.11.2022 17:09 Відповісти
Так бл..ди сказали что к концу октября еще 3 !передадут. Где они?
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15.11.2022 17:17 Відповісти
В декабре. Это максимум, что они могут сделать. Собственно говоря в Украину передали единственный имеющийся экземпляр.
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15.11.2022 17:41 Відповісти
"бл-ди" - это те твари, что 3 года разваливали ВСУ и оборонпром. Хотя, "бл-ди" точно лучше, человечнее всяких зекрыс
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15.11.2022 19:12 Відповісти
Кияни, доки будете молитись московським попам у Києво - Печерській лаврі?!
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15.11.2022 16:31 Відповісти
то не кияни..а понаєхавшіє..Київ не гумовий, а сюди все їдуть без кінця..доречі, хресні ходи й раніш були МП й початок був з областей..
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15.11.2022 17:04 Відповісти
там і кияни малохольні є... звісно, основна маса понаєхавшіє..
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15.11.2022 20:35 Відповісти
Ми їх усіх вб'ємо. А хто скаже, що я не у собі після Мвріку - той йде нах.
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15.11.2022 17:48 Відповісти
а де ППО? Писали, що 4 ракети випустили, 2 влучили. Це що? Ефективність ППО 50%, та вже скільки всього натащіли! І IRIS I NASAMS - це не рахуючи тих мобільних ППО, що були на початку війни.
Взагалі не зрозуміло, як ці ракети взагалі до міст долітають. Певно я не дуже розбираюсь в цьому питанні - чи не краще ППО ставити на кордоні, щоб збивати на подльоті? Хай фахівці роз'яснять. Це питання не мене одного хвилює, а тим паче мешканців Дніпра та Запоріжжя
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15.11.2022 19:24 Відповісти
Я в своєму житті зустрічав багато людей, які казали Бандери погані речи робили. Я намагався заперечувати , а ти свчку тримав чи бачив. Чи може то були перодягнені. Зараз я розумію Бандерівців. Вони просто як бачили , що пахне москалем зразу під ніж без зайвих зауважен. Я б цю руцкую гидоту так би і викорчовував в Україні. Треба як бурьян на городі. Бо ця кількість брехні, що рашка пускає зараз просто вражає, те саме вони робили і тоді. Це і є вся суть руцкого мира. Всіх обісрати і звалити все на бандерівців.
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15.11.2022 21:09 Відповісти
 
 