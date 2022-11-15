У Печерському районі Києва влучання у два житлові будинки: Відомо про одну жертву. ВIДЕО (оновлено)
Ворог атакував ракетами столицю.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Атака на столицю. В Печерському районі влучання, за попередньою інформацією, в два житлові будинки. Кілька ракет збили ППО над Києвом. Медики і рятувальники на місці влучань. Більш детальна інформація згодом", - зазначив Кличко.
Згодом очільник міста повідомив: "На Печерську, в одному з будинків, куди влучила ракета, рятувальники виявили тіло одного загиблого. Рятувально-пошукові роботи тривають".
В Офісі президента опублікували відео з місця влучання.
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Топ коментарі
+28 Andrey #537460
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+20 Ярослав Викторович
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+19 Вячеслав #508718
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то я ненормальна, якщо вдома, бо укриттів немає?
я не лікар, звернися до профільного спеціаліста, нехай скаже з приводу твоєї нормальності.
а з приводу укриттів - їх достатньо, немає бажання у багатьох іти до них. бо це ж далеко, треба сраку від дивану відірвати. краще поскиглити, що немає укриття...
захисник зедебіла, блін
а на ЗЕ мені покласти, в мене просто є розум на відміну від тебе.
То пропуски то отходы
Не столько мощно сколько показательно
ну не можна у гівні жити ж..мізки повинні вмикатись..
вважають , що допомога кацапам , не завадить ‼️😠
"Ми станемо ЗА жінками і дітьми." © ***** 🤬
по парашникам гражданским тоже бахнуть нужно только так нужно что бы до ватноголовых доходило
Взагалі не зрозуміло, як ці ракети взагалі до міст долітають. Певно я не дуже розбираюсь в цьому питанні - чи не краще ППО ставити на кордоні, щоб збивати на подльоті? Хай фахівці роз'яснять. Це питання не мене одного хвилює, а тим паче мешканців Дніпра та Запоріжжя