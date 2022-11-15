У Печерському районі Києва влучання у два житлові будинки: Відомо про одну жертву. ВIДЕО (оновлено)

Ворог атакував ракетами столицю.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Атака на столицю. В Печерському районі влучання, за попередньою інформацією, в два житлові будинки. Кілька ракет збили ППО над Києвом. Медики і рятувальники на місці влучань. Більш детальна інформація згодом", - зазначив Кличко.

Згодом очільник міста повідомив: "На Печерську, в одному з будинків, куди влучила ракета, рятувальники виявили тіло одного загиблого. Рятувально-пошукові роботи тривають".

В Офісі президента опублікували відео з місця влучання.

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