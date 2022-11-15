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Викрито двох зрадників з Чугуївщини, які закликали підтримувати дії країни-агресора, - прокуратура

колаборант

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру двом чоловікам за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними дізнання, на початку війни 51-річний чоловік переїхав зі свого постійного місця проживання, а саме з м. Старобільск Луганської області, до смт Чкаловське Чугуївського району, що на Харківщині. На той час населений пункт вже перебував під окупацією.

Колаборант активно пропагував у Чкаловському "русский мир". Так, місцевим мешканцям він постійно повторював, що "після встановлення російської влади в Україні життя покращиться, а ЗСУ вже не повернуться на територію Харківської області".

Інший підозрюваний — 43-річний мешканець м. Вовчанськ — неодноразово закликав жителів міста до співпраці з країною-агресором.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ закликає українців повідомляти про зрадників на Миколаївщині та Херсонщині

Викрито двох зрадників з Чугуївщини, які закликали підтримувати дії країни-агресора, - прокуратура 01
Викрито двох зрадників з Чугуївщини, які закликали підтримувати дії країни-агресора, - прокуратура 02

Автор: 

Харківщина (6054) колабораціонізм (1168)


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Хотя бы ФСБшный тезис распространял из методички без изменений от своего лица. Значит, не идиот зомбированный, а просто обычный алчный человек, который за деньги от кацапов продал Родину. Теперь суд, тюремный срок и конфискация полученных средств. Послужит хорошим уроком остальным желающим. Слабенькая в итоге у кацапов пропаганда, раз не могут переобучать людей на свою идеологию, думал лучше работать будут. Им даже свои не верят, глядя на то, как дочка Шойгу второй раз за 5 месяцев получает 10 млрд рублей на туристический бизнес где-то там за ленинградом. Геббельс хотя бы семью нормальную имел, 5 или 6 детей, обычную жену и обычную жизнь, не демонстрировал напоказ такую уязвляющую других роскошную жизнь, и собственным примером показывал превосходство своей идеологии, а у кацапов дыра от бублика даже с пропагандой вышла, только преступников за бабки и могут вербовать, та и тем им не верят.
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15.11.2022 15:54 Відповісти
чому їх рила приховують? ці покидьки повинні отримати від людей все те ,що вони заслужили.
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15.11.2022 15:55 Відповісти
 
 