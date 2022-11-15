Викрито двох зрадників з Чугуївщини, які закликали підтримувати дії країни-агресора, - прокуратура

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру двом чоловікам за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.



За даними дізнання, на початку війни 51-річний чоловік переїхав зі свого постійного місця проживання, а саме з м. Старобільск Луганської області, до смт Чкаловське Чугуївського району, що на Харківщині. На той час населений пункт вже перебував під окупацією.



Колаборант активно пропагував у Чкаловському "русский мир". Так, місцевим мешканцям він постійно повторював, що "після встановлення російської влади в Україні життя покращиться, а ЗСУ вже не повернуться на територію Харківської області".



Інший підозрюваний — 43-річний мешканець м. Вовчанськ — неодноразово закликав жителів міста до співпраці з країною-агресором.

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