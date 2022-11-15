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Новини
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Терехов розпочав масове знесення МАФів у Харкові. Демонтують понад 100 кіосків. ДОКУМЕНТИ

харків

У Харкові підуть під знесення понад 100 торгових кіосків, літніх кафе та інших малих архітектурних форм у всіх районах міста

Про це пише сайт "Думка", посилаючись на тексти рішень Виконкому Харківської міськради, ухвалені останніми місяцями.

Згідно з документами, близько сотні МАФів визнаються "самовільно встановленими та незаконними", на підставі чого Департамент інспекційної роботи Харківської міськради отримав розпорядження демонтувати ці об'єкти. Йдеться про торгові точки у всіх районах Харкова.

Водночас, як заявляють підприємці, виконком під керівництвом Ігоря Терехова вважає незаконними й ті МАФи, власники яких не можуть сплатити тарифи за оренду землі, що залишилися на довоєнному рівні, незважаючи на те, що малий бізнес зазнав через бойові дії та обстрілі величезних збитків. Багато кіосків згоріли в пожежах після обстрілів разом із товарами, багато хто не міг працювати більшу частину часу з 24 лютого.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підприємці Харкова, які ведуть бізнес із МАФами, змушені платити КП "Сучасне місто" орендну плату в повному обсязі за довоєнними тарифами, навіть якщо кіоск постраждав або був знищений обстрілами.

На думку представників малого бізнесу, міська влада просто користується ситуацією, щоб знищити більшу частину малого бізнесу, щоб у такий спосіб розчистити ринок для підконтрольних підприємців.

Автор: 

Харків (5665) МАФи (95)


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Топ коментарі
+13
справжній "захисник" батьківщини(((
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15.11.2022 16:27
+6
Тот, кто не даёт людям заработать во время войны = вражеский диверсант
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15.11.2022 16:43
+5
"Саме на часі".
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15.11.2022 16:34
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справжній "захисник" батьківщини(((
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15.11.2022 16:27 Відповісти
Прям атец радной.
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15.11.2022 16:30 Відповісти
"Саме на часі".
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15.11.2022 16:34 Відповісти
Тот, кто не даёт людям заработать во время войны = вражеский диверсант
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15.11.2022 16:43 Відповісти
Ну, не суки!?!

Русские бомбят- разрушают,
горсовет сносит.

Убрать конкурентов супермаркетов - вот задача.
Малый бизнес опять оказался крайним.

Когда вы уже нажретесь? Гереги, Фельдманы, Ахметовы..
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15.11.2022 17:02 Відповісти
Самое время сносить МАФы - больше нечем заняться. Думают о своих карманах, чем о людях. Что же это творится?!!!!!
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15.11.2022 17:05 Відповісти
люди годують родини, роюлять малий бізнес, щось платять в бюджет
що з ними робити???
не легалізувати МАФи не підтримати ФОПів
а знести накуй все...
це дуже розумно та патріотично,
особливо зараз
а для чого???
1. війна війною а зайди, вклонися, віддай дань....
2 ринок повинні захопити супер-гіпермаркети.
більше пояснень нема.
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15.11.2022 17:53 Відповісти
На их містах появятся кисеты терехова. Уж как он натыкал их по городу ,такие кому ещё не удавалось . Этот парень своего не упустит. Давай , Зеленский , награждай его ещё !!
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15.11.2022 18:34 Відповісти
Буде як у Дніпрі, ми вже це проходили. Зносять мафи а на їх місці з'являться каркасні магазини в яких аренда виросте в п' ять разів. А саме головне кому вони належать, в Дніпрі це власність мера Філатова.
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15.11.2022 18:49 Відповісти
Терехов цап , так українську і не опанував, як азіров кривосіся.Терехов, прислухайся: тебе кернєс до себе кличе.
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15.11.2022 19:43 Відповісти
 
 