Єдиний і найкращий шлях для подолання продовольчої й енергетичної криз - завершення безглуздої війни Росії проти України, - Мішель

Одним із глобальних наслідків російської агресії проти України стало загострення продовольчої кризи, для вирішення якої необхідно продовжити дію зернової угоди, що була започаткована за ініціативою генерального секретаря ООН.

Про це сьогодні на Балі під час пресконференції в рамках зустрічі G20 заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"До війни Україна експортувала 45 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції на світовий ринок. Завдяки "коридорам солідарності" ЄС ми допомогли Україні експортувати 15 мільйонів тонн, і на додаток ще 10 мільйонів тонн були експортовані завдяки чорноморській зерновій ініціативі. Важливо, щоб ця ініціатива генерального секретаря ООН Гутерреша була продовжена", - заявив президент Європейської Ради.

Він зауважив, що саміт G20 у Балі відбувається в обставинах, що є дуже відмінними від попередньої зустрічі у Римі. Причиною стало те, що Росія, яка є постійним членом Ради Безпеки ООН та учасницею G20, атакувала Україну, вільну та суверенну європейську державу. Війна Росії "проти всіх" призвела до численних проблем для найбільш вразливих країн Африки, Азії та Близького Сходу, населення яких найбільше страждає від продовольчої кризи та підвищення цін на енергію. Кількість людей, що стикаються із загрозою голоду, продовжує зростати по усьому світу.

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"Кремль вирішив перетворити продовольство на зброю, провокуючи глобальні наслідки - голод, бідність та нестабільність, у тому числі тут, в Азії. Повторюю ще раз: санкції, які ЄС ухвалив проти Росії, не спрямовані проти сільськогосподарських та продовольчих товарів. Вони не спрямовані проти експорту добрив з Росії. З іншого боку, Росія наклала обмеження на експорт власного продовольства. Ще до того, як розпочати війну, саме вони запровадили обмеження на експорт добрив", - наголосив Мішель.

Він нагадав, що ЄС шукає шляхи для вирішення існуючих проблем продовольчої безпеки. Вже зараз країни Європейського союзу мобілізували фінансову допомогу у 8 мільярдів євро, щоб знизити гостроту із забезпеченням харчами країн, що розвиваються. Водночас ЄС докладає зусиль для зниження світових цін на добрива. У цьому контексті, на переконання Президента Європейської Ради, варто допомогти таким країнам розвити власні спроможності для виробництва добрив, як це було зроблено свого часу для налагодження власного виробництва вакцин проти COVID-19 безпосередньо у країнах, що їх потребували.

"Єдиний та найкращий шлях для завершення триваючої кризи у продовольстві та в енергетиці, є завершення безглуздої війни Росії, та її повага до Хартії ООН", - підкреслив Мішель.

Нагадаємо, 15 листопада на індонезійському курортному острові Балі розпочався дводенний саміт лідерів країн Великої двадцятки, на якому багато уваги буде приділено ситуації в Україні та глобальним наслідкам неспровокованої агресії Росії проти суверенної європейської держави.

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