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Новини Війна
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Кулеба про масований обстріл України: Досить пропонувати нам прийняти російські ультиматуми, терор можна зупинити лише силою нашої зброї

кулеба

Російський терор можливо зупинити лише силою зброї, тому не варто пропонувати Україні прийняти російські ультиматуми.

Про це у Twitter повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські ракети зараз вбивають людей і руйнують інфраструктуру по всій Україні. Ось що Росія має сказати щодо мирних переговорів. Досить пропонувати Україні прийняти російські ультиматуми! Цей терор можна зупинити лише силою нашої зброї та принципів", йдеться в повідомленні.

Також читайте: Кулеба сформулював 10 кроків, які допоможуть Україні та ЄС вистояти у воєнну зиму

Автор: 

обстріл (28993) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+6
ну? шо там G20? миротворці паперові.підписали озабоченності? дупу в морі помочили?
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15.11.2022 16:56
+3
Так ніззя американці не дають добро, та і ракет теж.
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15.11.2022 16:57
+3
Сколько еще ракет должно прилететь в жилые дома Украины, чтобы международный трибунал начал свою работу, путинский режим был признан террористическим, военные преступники были заочно осуждены, объявлены в международный розыск и стали в очередь на ликвидацию?

Понятно, что эти террористические атаки никак не влияют на продвижение ВСУ, а только вдохновляют украинцев и украинскую армию на сопротивление до полной победы, но как быть с циничными убийствами невинных людей на глазах у всего мира? Или всё это не повод додавить Путина несколькими волевыми решениями нескольких западных лидеров?

Нет воли?

Нет лидеров?

Нет совести?

Что-то явно отсутствует.
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15.11.2022 17:10
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Неужели полетят ракеты или что нибудь в ответ?😁
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15.11.2022 16:53 Відповісти
Так ніззя американці не дають добро, та і ракет теж.
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15.11.2022 16:57 Відповісти
Якщо Штати не хочуть, щоб Україна завдавала ракетних ударів по території лаптєрейха, то логічно було би тоді швидко і масово забезпечити Україну системами ПВО/ПРО по ленд-лізу, щоб ми мали можливість збивати ті цапські ракети, зберігаючи наші життя та інфраструктуру. А після війни забрали би назад свої Петріоти, ну або ми з часом виплатили би. До того ж ПВО/ПРО - це зброя захисту, а не нападу.
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15.11.2022 18:36 Відповісти
Маєте рацію, плани ФРС/НКВД збігаються - геноцид за "15 млн" на СНГ.... такий план більше 300 років впроваджується, зараз фінальна стадія... У нас 8 років "війна" - а кордони відкриті, мобілізація в московії - кордони також відкриті, тобто ВСЕ роиться щоб розбіглись та не захищали своїх земель від геноциду...

На приклад Мальцев який з 2006 років проти Пу не може отримати політичного притулку НІДЕ в ЕС... а в РФ він терорист №35...

Тобто план який ми не бачимо чи не розуміємо виконується в повній мірі...
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15.11.2022 18:41 Відповісти
це що, якісь теорії заговору? )
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15.11.2022 18:50 Відповісти
"наше оружіє"... Гарпун Нептун Вільха є наявності х10 000?
Ні - а значить нація наша на колінах окупації одного з очільників "смотрящих".
Політиків ми не маємо, тільки "говорящие голови", такі собі олов'яні на мотузочках... яких посмикує Беня та Ко.
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15.11.2022 18:38 Відповісти
ну? шо там G20? миротворці паперові.підписали озабоченності? дупу в морі помочили?
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15.11.2022 16:56 Відповісти
Нажми CAPS LOCK, плохо видно. Да и самому легче будет найти свое чтобы перечитывать
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15.11.2022 17:07 Відповісти
а кто тебе предлагал ультиматумы, болванчик?
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15.11.2022 17:03 Відповісти
Сколько еще ракет должно прилететь в жилые дома Украины, чтобы международный трибунал начал свою работу, путинский режим был признан террористическим, военные преступники были заочно осуждены, объявлены в международный розыск и стали в очередь на ликвидацию?

Понятно, что эти террористические атаки никак не влияют на продвижение ВСУ, а только вдохновляют украинцев и украинскую армию на сопротивление до полной победы, но как быть с циничными убийствами невинных людей на глазах у всего мира? Или всё это не повод додавить Путина несколькими волевыми решениями нескольких западных лидеров?

Нет воли?

Нет лидеров?

Нет совести?

Что-то явно отсутствует.
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15.11.2022 17:10 Відповісти
А что если их (Запада) цель совсем не вот, в чём себя некоторые смогли убедить !?
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15.11.2022 17:30 Відповісти
Кулеба має таку зброю щоб завдавати ударів по московскій житловій інфраструктурі?
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15.11.2022 17:51 Відповісти
"Досить пропонувати Україні прийняти російські ультиматуми! Цей терор можна зупинити лише силою нашої зброї та принципів!"

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15.11.2022 18:15 Відповісти
K bolshomu sozhaleniju Ukrainu pomogajut tolko dlja osljablenija moskovii. Malenkije kak mogut no bolshije sidjat, slozhav rukova. Segodnja Ukraina vojujet za svobodu vsei Evropy no ta-zhe Evropa ne tshuvstvujet/ zhelajet uznavat togo. Sravnit so vtoroi mirovoi? Nikak. Pomogali rezko i opredeljonno, raznyh sammitov gde utshastvujut obe storony, ne ustroili. A mozhet moskovija na stol svetaja dlja nekotoryh stran voobshe? Sralin ved byl Djadja Dzo- v USA, a ne tshelovek, ubivajushii milliony i do voiny.
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15.11.2022 18:35 Відповісти
Prosto nado tshitat knigu finskogo maiora Haudamäki: Finljandija v tsentre shtorma- i do segodnjashnego jasno, kto komu drug.
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15.11.2022 18:39 Відповісти
А хто вам пропонував ультиматуми кацапи? Кореспонденти газет, чи підконтрлольні кацапам країни? Президент США, Канцлер Шольц, особливо Канада і Англія іншої думки. Навіщо впихувати у вуха наріду брехню? Так краще виглядати, мов нас заставляли, а ми не пішли? Не памятаєте, хто "ввідвигав кордони з росією"? А хто давав сепарам концерти в Горлівці?
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15.11.2022 20:26 Відповісти
"...терор можна зупинити лише силою нашої зброї .." Кулебін язик, вечірні гундосики Боневтіка, катки та асфальтоукладачі, мабудь це Кулеба мав на увазі? Бо все інше, зброя надана нашими партнерами, куплена волонтерами, та відновлена при клятім баризі.
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16.11.2022 06:40 Відповісти
 
 