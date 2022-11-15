Кулеба про масований обстріл України: Досить пропонувати нам прийняти російські ультиматуми, терор можна зупинити лише силою нашої зброї

Російський терор можливо зупинити лише силою зброї, тому не варто пропонувати Україні прийняти російські ультиматуми.

Про це у Twitter повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські ракети зараз вбивають людей і руйнують інфраструктуру по всій Україні. Ось що Росія має сказати щодо мирних переговорів. Досить пропонувати Україні прийняти російські ультиматуми! Цей терор можна зупинити лише силою нашої зброї та принципів", йдеться в повідомленні.

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