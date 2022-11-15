Кулеба про масований обстріл України: Досить пропонувати нам прийняти російські ультиматуми, терор можна зупинити лише силою нашої зброї
Російський терор можливо зупинити лише силою зброї, тому не варто пропонувати Україні прийняти російські ультиматуми.
Про це у Twitter повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські ракети зараз вбивають людей і руйнують інфраструктуру по всій Україні. Ось що Росія має сказати щодо мирних переговорів. Досить пропонувати Україні прийняти російські ультиматуми! Цей терор можна зупинити лише силою нашої зброї та принципів", йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+6 Bob Fayn
показати весь коментар15.11.2022 16:56 Посилання
+3 Владимир Рудяга
показати весь коментар15.11.2022 16:57 Посилання
+3 Alex Foxik
показати весь коментар15.11.2022 17:10 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На приклад Мальцев який з 2006 років проти Пу не може отримати політичного притулку НІДЕ в ЕС... а в РФ він терорист №35...
Тобто план який ми не бачимо чи не розуміємо виконується в повній мірі...
Ні - а значить нація наша на колінах окупації одного з очільників "смотрящих".
Політиків ми не маємо, тільки "говорящие голови", такі собі олов'яні на мотузочках... яких посмикує Беня та Ко.
Понятно, что эти террористические атаки никак не влияют на продвижение ВСУ, а только вдохновляют украинцев и украинскую армию на сопротивление до полной победы, но как быть с циничными убийствами невинных людей на глазах у всего мира? Или всё это не повод додавить Путина несколькими волевыми решениями нескольких западных лидеров?
Нет воли?
Нет лидеров?
Нет совести?
Что-то явно отсутствует.