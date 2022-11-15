УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13147 відвідувачів онлайн
Новини
6 579 10

Графіті Бенксі в Бородянці хочуть демонтувати та передати до майбутнього музею. ФОТОрепортаж

Місцева влада в Бородянці на Київщині збирається демонтувати та зберегти два графіті, створених легендарним вуличним художником Бенксі, а в майбутньому передати їх до музею.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав в.о. Бородянського селищного голови Георгій Єрко.

"Ми його повинні зберегти для того, щоб показувати людям. Ми зараз хочемо знайти шляхи, щоб його заґрунтувати і помістити десь у більш безпечне місце. І закрити для того, щоб потім виставити в музей", - розповів він.

В Бородянці Бенксі намалював два графіті: маленького хлопчика, який кидає на підлогу дорослого дзюдоїста (дзюдо займається президет РФ Володимир Путін. - Ред.) та дівчинку-акробатку.

Читайте: Бенксі підтвердив, що створив в Україні сім муралів. ФОТО

Графіті Бенксі в Бородянці хочуть демонтувати та передати до майбутнього музею 01Графіті Бенксі в Бородянці хочуть демонтувати та передати до майбутнього музею 02

Георгій Єрко розповів, що малюнок із дзюдоїстом зроблений на цегляній стіні, вкритій штукатуркою. Демонтувати його й зберегти легше, ніж малюнок дівчинки-акробатки.

"Дівчинка-акробат, яку він намалював на стінах нашого зруйнованого будинку, там набагато складніше буде її зберегти і вирізати, тому що будинок на сьогодні стоїть в аварійному стані, і він у нас іде під знесення. ... Треба вивчити питання, як я вже казав, стосовно демонтажу цих плит і багатоповерхового будинку", - каже в.о. селищного голови.

Також дивіться: Бенксі зробив графіті на руїнах знищеної окупантами багатоповерхівки у Бородянці на Київщині. ФОТО

Графіті Бенксі в Бородянці хочуть демонтувати та передати до майбутнього музею 03

За словами Єрко, малюнки привертають увагу перехожих, люди пдіходять до них, фотографують.

"Він (художник Бенксі. - Ред.) привернув на певний час ще увагу до нашого маленького містечка. Для того, щоб люди бачили руйнацію, яку завдали нам російські війська. Щоб бачили, що Бенксі несе мир, насолоду і творчість, а росіяни принесли смерть і розруху", - підсумував Єрко.

Графіті Бенксі в Бородянці хочуть демонтувати та передати до майбутнього музею 04
Графіті Бенксі в Бородянці хочуть демонтувати та передати до майбутнього музею 05
Графіті Бенксі в Бородянці хочуть демонтувати та передати до майбутнього музею 06

Графіті Бенксі в Бородянці хочуть демонтувати та передати до майбутнього музею 02Графіті Бенксі в Бородянці хочуть демонтувати та передати до майбутнього музею 08
Графіті Бенксі в Бородянці хочуть демонтувати та передати до майбутнього музею 09

Автор: 

графіті (31) мистецтво (138) Київська область (4081) Бородянка (82) Бенксі (15)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
Цегляна стіна розвалиться. А бетонні плити потребують потужної техніки.
Краще запросити фотографів і відзняти при різному освітленні.
показати весь коментар
15.11.2022 16:58
+2
ТОЧНО!!! щоб ми без вас робили!
показати весь коментар
15.11.2022 17:08
+2
Otshen silnyje kartinki. Odin pro vsju Ukrainu v polititsheskom smysle a VSU -eto paren, pokazavshii put medvedjevyh v sled koroblja. ..
показати весь коментар
15.11.2022 18:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цегляна стіна розвалиться. А бетонні плити потребують потужної техніки.
Краще запросити фотографів і відзняти при різному освітленні.
показати весь коментар
15.11.2022 16:58 Відповісти
ТОЧНО!!! щоб ми без вас робили!
показати весь коментар
15.11.2022 17:08 Відповісти
ой, блд..чого від твоїх порад зуби ниють?
показати весь коментар
15.11.2022 17:25 Відповісти
Таким язикатим зуби часто вибивають.
показати весь коментар
15.11.2022 17:44 Відповісти
ти блд налякав мене)))
показати весь коментар
15.11.2022 18:25 Відповісти
Просто передбачив.
показати весь коментар
15.11.2022 18:48 Відповісти
Придётся осторожно вырезать.
показати весь коментар
15.11.2022 17:17 Відповісти
так, балерина взагалі частково на торці перпиндикулярної стіни нанесена...А фрагмент цегляної стіни мабуть зафіксують стяжками з 4-х кутів і просто покладуть на щит
показати весь коментар
15.11.2022 17:28 Відповісти
Говорить легко. А когда нет ни лишних денег, ни техники - 95%, что
всё просто снесут и забудут. Останутся фото.
показати весь коментар
15.11.2022 17:55 Відповісти
Otshen silnyje kartinki. Odin pro vsju Ukrainu v polititsheskom smysle a VSU -eto paren, pokazavshii put medvedjevyh v sled koroblja. ..
показати весь коментар
15.11.2022 18:17 Відповісти
 
 