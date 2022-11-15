Графіті Бенксі в Бородянці хочуть демонтувати та передати до майбутнього музею. ФОТОрепортаж

Місцева влада в Бородянці на Київщині збирається демонтувати та зберегти два графіті, створених легендарним вуличним художником Бенксі, а в майбутньому передати їх до музею.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав в.о. Бородянського селищного голови Георгій Єрко.

"Ми його повинні зберегти для того, щоб показувати людям. Ми зараз хочемо знайти шляхи, щоб його заґрунтувати і помістити десь у більш безпечне місце. І закрити для того, щоб потім виставити в музей", - розповів він.

В Бородянці Бенксі намалював два графіті: маленького хлопчика, який кидає на підлогу дорослого дзюдоїста (дзюдо займається президет РФ Володимир Путін. - Ред.) та дівчинку-акробатку.

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Георгій Єрко розповів, що малюнок із дзюдоїстом зроблений на цегляній стіні, вкритій штукатуркою. Демонтувати його й зберегти легше, ніж малюнок дівчинки-акробатки.

"Дівчинка-акробат, яку він намалював на стінах нашого зруйнованого будинку, там набагато складніше буде її зберегти і вирізати, тому що будинок на сьогодні стоїть в аварійному стані, і він у нас іде під знесення. ... Треба вивчити питання, як я вже казав, стосовно демонтажу цих плит і багатоповерхового будинку", - каже в.о. селищного голови.

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За словами Єрко, малюнки привертають увагу перехожих, люди пдіходять до них, фотографують.

"Він (художник Бенксі. - Ред.) привернув на певний час ще увагу до нашого маленького містечка. Для того, щоб люди бачили руйнацію, яку завдали нам російські війська. Щоб бачили, що Бенксі несе мир, насолоду і творчість, а росіяни принесли смерть і розруху", - підсумував Єрко.











