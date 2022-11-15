У зв’язку з ворожими атаками на інфраструктуру деякі пасажирські поїзди прямуватимуть із затримкою, - Укрзалізниця (оновлено)

У зв’язку з ворожими атаками РФ на інфраструктуру України деякі пасажирські поїзди прямуватимуть із затримкою.

По це поідомляє пресслужба Укрзалізниці, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що затримується на відправку на 30 хвилин поїзд №42 Трускавець — Дніпро. Поїзд №31/32 Запоріжжя — Перемишль затримується на 20 хвилин.

"Загалом станом на зараз 4 рейси затримуються на час до 30 хвилин, інші 23 рейси курсують за графіком", - йдеться у повідомленні.

Також Укрзалізниця підготувала резервні тепловози для рейсів, на які може вплинути відсутність електроенергії.

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Станом на 18-00 через відсутність напруги в контактній мережі та масштабну повітряну тривогу затримуються такі рейси:

№88 Ковель — Запоріжжя затримується орієнтовно на 30 хвилин;

№17 Харків — Ужгород затримується на 30 хвилин;

№711 Краматорськ — Київ вирушив під резервним тепловозом із затримкою в межах 40 хвилин.

Також через відсутність напруги на невизначений час затримуються рейси №715 Київ — Перемишль, №750 Ужгород — Київ, безпересадкові вагони Відень — Київ, №772 Хмельницький — Київ, №86 Львів — Запоріжжя, №55 Київ — Рахів.