У зв’язку з ворожими атаками на інфраструктуру деякі пасажирські поїзди прямуватимуть із затримкою, - Укрзалізниця (оновлено)
У зв’язку з ворожими атаками РФ на інфраструктуру України деякі пасажирські поїзди прямуватимуть із затримкою.
По це поідомляє пресслужба Укрзалізниці, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що затримується на відправку на 30 хвилин поїзд №42 Трускавець — Дніпро. Поїзд №31/32 Запоріжжя — Перемишль затримується на 20 хвилин.
"Загалом станом на зараз 4 рейси затримуються на час до 30 хвилин, інші 23 рейси курсують за графіком", - йдеться у повідомленні.
Також Укрзалізниця підготувала резервні тепловози для рейсів, на які може вплинути відсутність електроенергії.
Станом на 18-00 через відсутність напруги в контактній мережі та масштабну повітряну тривогу затримуються такі рейси:
- №88 Ковель — Запоріжжя затримується орієнтовно на 30 хвилин;
- №17 Харків — Ужгород затримується на 30 хвилин;
- №711 Краматорськ — Київ вирушив під резервним тепловозом із затримкою в межах 40 хвилин.
Також через відсутність напруги на невизначений час затримуються рейси №715 Київ — Перемишль, №750 Ужгород — Київ, безпересадкові вагони Відень — Київ, №772 Хмельницький — Київ, №86 Львів — Запоріжжя, №55 Київ — Рахів.
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