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Новини Війна
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Масованим ракетним ударом по Україні російські терористи знову продемонстрували своє "бажання" перемовин, - Шмигаль

шмигаль

Російські загарбники намагаються знищити українську енергоінфраструктуру.

Про це глава уряду Денис Шмигаль повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські терористи сьогодні вкотре продемонстрували своє так зване бажання перемовин. Черговий масований ракетний удар під час саміту G20. Є влучання в житловий сектор. Намагаються знищити енергоінфраструктуру. Покарання за злочини для росії буде невідворотним", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Кулеба про масований обстріл України: Досить пропонувати нам прийняти російські ультиматуми, терор можна зупинити лише силою нашої зброї

Автор: 

G20 (323) обстріл (28993) Шмигаль Денис (4632)


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Топ коментарі
+10
Скоріш би визволити енота із кримського зоопарку А русню скинути у море
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15.11.2022 17:14
+7
Бідненькій енотік - він плаче у полоні
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15.11.2022 17:15
+7
Україна має звернутися сьогодні до країн заходу, щоби хоть одна з них погодилась нам надати ракети. Скільки можна терпіти безнаказанні російські обстріли?
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15.11.2022 17:18
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Скоріш би визволити енота із кримського зоопарку А русню скинути у море
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15.11.2022 17:14 Відповісти
Бідненькій енотік - він плаче у полоні
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15.11.2022 17:15 Відповісти
Тільки прокльони йдуть на думку!
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15.11.2022 17:14 Відповісти
Скільки там ракет впало сьогодні? Прильоти майже в кожній області!
Рашисти бісяться в агонії, стріляють останніми крилатими ракетими, вже НЗ використовують.....
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15.11.2022 17:15 Відповісти
біля ста...більше половини збито
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15.11.2022 17:20 Відповісти
Коли ж буде те покарання? Зелох не дозволяє?
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15.11.2022 17:16 Відповісти
ще не все збіжжя вивезли...
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15.11.2022 17:27 Відповісти
Україна має звернутися сьогодні до країн заходу, щоби хоть одна з них погодилась нам надати ракети. Скільки можна терпіти безнаказанні російські обстріли?
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15.11.2022 17:18 Відповісти
я сподівався на трохи здорового глузду русні, думав почекають закінчення G20. Але ж вони упороті уйобки роблять все щоб посцяти в очі навіть Індії і Китаю
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15.11.2022 17:21 Відповісти
РФ може завдати масованого удару по Україні під час проведення саміту G20, - Повітряні сили Джерело:
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15.11.2022 17:28 Відповісти
************* це з рук не зiйде - бо за все в цiм свiтi треба платити.
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15.11.2022 17:29 Відповісти
Через масований ракетний удар РФ по Україні в Одесі та області відсутнє світло

Через масований ракетний удар РФ по Україні в Одесі та деяких районах області відсутнє світло. Наразі по країні застосовують графіки відключень електроенергії для стабілізації роботи енергосистеми, https://t.me/odeskaODA/928 повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко."
Наші енергетики роблять усе можливе, щоб відновити постачання електроенергії у найкоротший термін. Наразі працює протиповітряна оборона. Прошу усіх залишатись в укриттях!" - зазначив очільник області.
https://suspilne.media/317404-cerez-masovanij-raketnij-udar-rf-po-ukraini-v-odesi-ta-oblasti-vidsutne-svitlo
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15.11.2022 17:32 Відповісти
В Кам'янці зникло світло і опалення.
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15.11.2022 17:41 Відповісти
 
 