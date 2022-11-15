Масованим ракетним ударом по Україні російські терористи знову продемонстрували своє "бажання" перемовин, - Шмигаль
Російські загарбники намагаються знищити українську енергоінфраструктуру.
Про це глава уряду Денис Шмигаль повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські терористи сьогодні вкотре продемонстрували своє так зване бажання перемовин. Черговий масований ракетний удар під час саміту G20. Є влучання в житловий сектор. Намагаються знищити енергоінфраструктуру. Покарання за злочини для росії буде невідворотним", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+10 Sophia-Maria Duglass
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+7 Sophia-Maria Duglass
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+7 Сергій Петренко #529600
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Рашисти бісяться в агонії, стріляють останніми крилатими ракетими, вже НЗ використовують.....
Через масований ракетний удар РФ по Україні в Одесі та деяких районах області відсутнє світло. Наразі по країні застосовують графіки відключень електроенергії для стабілізації роботи енергосистеми, https://t.me/odeskaODA/928 повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко."
Наші енергетики роблять усе можливе, щоб відновити постачання електроенергії у найкоротший термін. Наразі працює протиповітряна оборона. Прошу усіх залишатись в укриттях!" - зазначив очільник області.
https://suspilne.media/317404-cerez-masovanij-raketnij-udar-rf-po-ukraini-v-odesi-ta-oblasti-vidsutne-svitlo