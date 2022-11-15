Масованим ракетним ударом по Україні російські терористи знову продемонстрували своє "бажання" перемовин, - Шмигаль

Російські загарбники намагаються знищити українську енергоінфраструктуру.

Про це глава уряду Денис Шмигаль повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські терористи сьогодні вкотре продемонстрували своє так зване бажання перемовин. Черговий масований ракетний удар під час саміту G20. Є влучання в житловий сектор. Намагаються знищити енергоінфраструктуру. Покарання за злочини для росії буде невідворотним", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Кулеба про масований обстріл України: Досить пропонувати нам прийняти російські ультиматуми, терор можна зупинити лише силою нашої зброї