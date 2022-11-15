Євросоюз в бюджеті наступного року підвищить витрати на оборону та допомогу біженцям

Міністри фінансів країн Європейського союзу ухвалили бюджет, за допомогою якого намагатимуться розв’язувати основні проблеми, спричинені війною в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW. Зокрема, у новому фінансовому плані на 2023 рік закладено підвищені витрати на підтримку сусідніх країн, військову мобільність та подолання енергетичної кризи.

Так, у бюджеті на загальну суму 186,6 млрд євро у статті видатків на допомогу сусіднім країнам закладено майже 15 мільярдів євро. 3,7 млрд євро відведено на студентську програму "Erasmus плюс" - це внесок в освіту школярів і студентів, які втекли з України.

"Витрати на цю програму були суттєво збільшені, щоб допомогти українським вченим, студентам інтегруватися до європейських університетів коштом бюджету ЄС", - повідомив член спецкомітету Європарламенту з бюджетів Микола Стефанута у вівторок, 15 листопада.

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