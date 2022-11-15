В Естонії закликають збільшити обсяг підтримки України до 1% від ВВП Євросоюзу

Європа має змінити свою модель підтримки України та збільшити її до 1% від валового внутрішнього продукту ЄС.

Таку заяву зробив глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС в Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на естонського мовника ERR.

"Європейські країни повинні застосувати інший підхід, іншу парадигму підтримки України. Нинішнього темпу недостатньо", - сказав міністр.

"Подивімося на ситуацію в перспективі: ВВП України становить один відсоток від ВВП Євросоюзу. По суті, вся ця боротьба зараз тримається на Україні. Велика частина витрат на цю боротьбу. А Європа загалом підтримала їх приблизно п'ятою частиною відсотка свого ВВП. Ми вже змінимо ситуацію, якщо зможемо підняти підтримку на озброєння і фінансову допомогу до одного відсотка від нашого ВПП. І це зовсім не драматична цифра", - додав Рейнсалу.

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