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В Естонії закликають збільшити обсяг підтримки України до 1% від ВВП Євросоюзу

рейнсалу

Європа має змінити свою модель підтримки України та збільшити її до 1% від валового внутрішнього продукту ЄС.

Таку заяву зробив глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС в Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на естонського мовника ERR.

"Європейські країни повинні застосувати інший підхід, іншу парадигму підтримки України. Нинішнього темпу недостатньо", - сказав міністр.

"Подивімося на ситуацію в перспективі: ВВП України становить один відсоток від ВВП Євросоюзу. По суті, вся ця боротьба зараз тримається на Україні. Велика частина витрат на цю боротьбу. А Європа загалом підтримала їх приблизно п'ятою частиною відсотка свого ВВП. Ми вже змінимо ситуацію, якщо зможемо підняти підтримку на озброєння і фінансову допомогу до одного відсотка від нашого ВПП. І це зовсім не драматична цифра", - додав Рейнсалу.

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Автор: 

ВВП (1374) допомога (8427) Естонія (1642) Євросоюз (13625) Рейнсалу Урмас (68)


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Навіщо? Надати багато зброї і ця війна закінчиться за місяць. І не потрібно буде більше Україні допомагати.
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15.11.2022 17:38 Відповісти
Все правильно это и есть предложение по оружию
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15.11.2022 17:42 Відповісти
У естонців зброя на деревах росте? Не рахував, скільки вони вже надали?
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15.11.2022 17:48 Відповісти
В ЕС мало оружия, в США только много. Но у США военных контрактов есть и еще будет на пару триллионов долларов именно от Европы и именно против failed state. Они же не идиоты, чтобы расеюшка развалилась и перестала представлять угрозу. Все военные контракты тут же полетят в помойку, а Европе есть куда тратить деньги. Мы можем США компенсировать эти триллионы убытков (недополученной прибыли)? Нет, мы не Тайвань какой-то с суперпроизводством суперважных вещей, нам нечего им предложить ценного. Ну вот и будем получать, шо дают и не вякать, а на остальное только самосборка типа ракет и других нужных вещей для победы, только сами.
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15.11.2022 17:48 Відповісти
все вірно - дайте 3-5 % і побачите результат- кацапія зникне із мапи світу
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15.11.2022 17:38 Відповісти
вимагаю наглядача за грішма..бо будуть там, де гуманітарка
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15.11.2022 17:44 Відповісти
Нам не відсотки фінансові потрібні а реальна далекобійна зброя-її зеленим важче красти
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15.11.2022 18:33 Відповісти
 
 