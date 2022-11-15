Кулеба очікує від G20 реакції на масований ракетний обстріл України без "закликів до обидвох сторін"
Глава МЗС Дмитро Кулеба очікує реакції саміту G20 на масований ракетний обстріл України російськими загарбниками.
Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Росія б’є смертоносними ракетами по мирних українських містах, руйнує житлові будинки та об’єкти енергетичної інфраструктури. Я чекаю на принципову реакцію саміту "Групи двадцяти". І, будь ласка, уникніть "закликів до обидвох сторін". Станьте на бік людей, а не воєнних злочинців", - наголосив міністр.
Топ коментарі
+12 Alex K #323845
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+11 Frol Fedoroff
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+6 Сум
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и вообще сейчас проходит смена поколений в политике Украины- и это хорошо. А вот в раше маразматики у власти , включая Лаврова . Там уже к психиатраМ надо ходить , а не в политику играть
https://iskra-m.ru/2020/07/bibliya-vozdastsya/ Каждому воздастся по делам его
та то ссиль на пісню була, чи на Булгакова?
я ж тобі не тикала, довбаком не називала..чому ж до мене така неповага? тому що киянка, і що тебе в моєму пості так вкозлило??? те що не можна вбивати людей??? чи читати не вмієш??
шукайте проданезбіжжя, куди пішла енергетика,хтосидить у бункері..ну і відосики дивіться від омана найвеличніного гундоса першого
а, я з рідними у Києві..закарбуйте на своєму столику
про все інше, ти, заднєприводноє, отримаєш своє..дитя років 12, яке фрапсить на фотки й балдіє з кончекозловських своїх текстів
Автомат з міцними пружинами,всунути і натиснути "розкрити" ....
Вірусне відео точно буде!