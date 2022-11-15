Кулеба очікує від G20 реакції на масований ракетний обстріл України без "закликів до обидвох сторін"

Глава МЗС Дмитро Кулеба очікує реакції саміту G20 на масований ракетний обстріл України російськими загарбниками.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Росія б’є смертоносними ракетами по мирних українських містах, руйнує житлові будинки та об’єкти енергетичної інфраструктури. Я чекаю на принципову реакцію саміту "Групи двадцяти". І, будь ласка, уникніть "закликів до обидвох сторін". Станьте на бік людей, а не воєнних злочинців", - наголосив міністр.

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