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Кулеба очікує від G20 реакції на масований ракетний обстріл України без "закликів до обидвох сторін"

кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба очікує реакції саміту G20 на масований ракетний обстріл України російськими загарбниками.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Росія б’є смертоносними ракетами по мирних українських містах, руйнує житлові будинки та об’єкти енергетичної інфраструктури. Я чекаю на принципову реакцію саміту "Групи двадцяти". І, будь ласка, уникніть "закликів до обидвох сторін". Станьте на бік людей, а не воєнних злочинців", - наголосив міністр.

Також читайте: Окупанти випустили по Україні близько 100 ракет, - Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

G20 (323) обстріл (28993) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+12
а що раніше він казав нерозумного?
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15.11.2022 17:52
+11
Украине нужны дальнобойные ракеты.. Чтобы "от Москвы до самых до окраин"
https://iskra-m.ru/2020/07/bibliya-vozdastsya/ Каждому воздастся по делам его
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15.11.2022 17:50
+6
Єдине зважене ставлення до росіян у Українців: їх треба відправляти на концерт до Кобзона,і бажано-великою аудіторією.Інших стосунків з ними у нормальних людей і бути не може.
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15.11.2022 17:51
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Нарешті Кулеба сказав щось розумне.
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15.11.2022 17:50 Відповісти
а що раніше він казав нерозумного?
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15.11.2022 17:52 Відповісти
Кулеба - хороший дипломат.

и вообще сейчас проходит смена поколений в политике Украины- и это хорошо. А вот в раше маразматики у власти , включая Лаврова . Там уже к психиатраМ надо ходить , а не в политику играть
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15.11.2022 17:58 Відповісти
А який сенс у цьому? Там на джі 20 друзі хутіна. А ті, що не друзі, вони й так все знають давно.
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15.11.2022 18:01 Відповісти
Не тошните ! Нужно бить во Все колокола постоянно ,напоминая всем ,что время очнутся и задавить эту РАШИСТСКУЮ ГИДРУ ВСЕМ МИРОМ
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15.11.2022 18:19 Відповісти
Украине нужны дальнобойные ракеты.. Чтобы "от Москвы до самых до окраин"
https://iskra-m.ru/2020/07/bibliya-vozdastsya/ Каждому воздастся по делам его
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15.11.2022 17:50 Відповісти
цитуєте россайт?)

та то ссиль на пісню була, чи на Булгакова?
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15.11.2022 17:53 Відповісти
Єдине зважене ставлення до росіян у Українців: їх треба відправляти на концерт до Кобзона,і бажано-великою аудіторією.Інших стосунків з ними у нормальних людей і бути не може.
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15.11.2022 17:51 Відповісти
руйнує..вбиває мирних громадян - оце повинно проходити червоною ниткою..розламали залізячча й бетон - пофіг, а ось люди..
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15.11.2022 17:52 Відповісти
нічого не пофіг, бо так договоримся, що щось можна, а щось ні. За все має бути відповідь. За життя людей в першу чергу.
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15.11.2022 17:56 Відповісти
то я й кажу, спочатку люди
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15.11.2022 18:12 Відповісти
а..в цьому місці мені повинно бути соромно, так?

я ж тобі не тикала, довбаком не називала..чому ж до мене така неповага? тому що киянка, і що тебе в моєму пості так вкозлило??? те що не можна вбивати людей??? чи читати не вмієш??
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15.11.2022 18:11 Відповісти
ту тоді Вам до лікаря.

шукайте проданезбіжжя, куди пішла енергетика,хтосидить у бункері..ну і відосики дивіться від омана найвеличніного гундоса першого
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15.11.2022 18:25 Відповісти
Извинитесь за хамство перед Мариной ‼️
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15.11.2022 18:28 Відповісти
вибачаюсь, до мене дійшло, що воно написало
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15.11.2022 18:30 Відповісти
вчи українську, бидлокаціпня. КПІ - там благородно посилають, не сумуй.
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15.11.2022 18:44 Відповісти
в мене подруг зовсім немає)) я й так без світла, воду на замовлення, тепло непотрібне. ще питання?

а, я з рідними у Києві..закарбуйте на своєму столику
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15.11.2022 18:28 Відповісти
лікуйтесь..хоча ваш випадок..
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15.11.2022 18:32 Відповісти
Ну в тебе нулями в табло мабудь. Козломордий, ти береги сплутав. Хоч один приклад, де я прильотам раділа. Ти хвора бидлота.
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15.11.2022 18:47 Відповісти
точно кацап..а як питну воду отримати?я ж не басейн 30х20 метрів заповнювала.

про все інше, ти, заднєприводноє, отримаєш своє..дитя років 12, яке фрапсить на фотки й балдіє з кончекозловських своїх текстів
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15.11.2022 18:58 Відповісти
За хамство
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15.11.2022 18:54 Відповісти
Вбити хутина ‼️‼️‼️ Як Каддафі - парасолькою у дупу
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15.11.2022 17:55 Відповісти
Не як Кадафі! А от думка про парсольку цікава!
Автомат з міцними пружинами,всунути і натиснути "розкрити" ....
Вірусне відео точно буде!
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15.11.2022 18:16 Відповісти
как Усаму бен Ладена или ******** можно только в воздухе подорвать , оно совсем недавно перелетало ! У США есть высокоточнейшее оружие , было -бы желание ! И разведка ( знали точно о начале войны в Украине)
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15.11.2022 18:26 Відповісти
ну є інший варіант..робити, як НКВС..виводити на розтріл, чи суди..стріляти над вухом..щось таке..
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15.11.2022 18:34 Відповісти
Не парасолькою, а кривым осиновым кодом.
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15.11.2022 18:03 Відповісти
колом
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15.11.2022 18:05 Відповісти
 
 