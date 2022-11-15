На саміті G20 Росії чітко дали зрозуміти, що війна в Україні неприйнятна і має припинитися, - Шольц

Прийшов час Росії зрозуміти необхідність завершити війну та вивести свої війська з території України.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, коментуючи перший день дискусій у межах саміту G20 в Індонезії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз важливо, щоб Росія припинила свою агресивну війну і вивела свої війська. Це основа для досягнення ситуації, в якій можна говорити про мир, але це не буде мир під диктування Росії. Україна цього не сприйме, але – можна сказати сьогодні – і світова спільнота також… Зрештою, має настати момент, коли Росія побачить і визнає, що їй потрібно вийти з цієї ситуації зараз. Одна вимога – виведення військ", - сказав Шольц.

За його словами, на саміті Росії чітко дали зрозуміти, що ця загарбницька війна не є прийнятною, і необхідно уважно розглянути її вплив на решту світу з точки зору загрози голоду та цін на енергоносії і зробити все, щоб запобігти цьому негативному впливу. Водночас було чітко заявлено про неприпустимість використання ядерної зброї.

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Шольц заявив, що учасники саміту мають консенсус з цих питань. Водночас він визнав, що у світі "існують і інші погляди".

На думку глави німецького уряду, важливим є продовження діалогу, контактів і розмов з усіма, в тому числі з Росією, навіть якщо сторони бачать ситуацію по-різному.

Нагадаємо, саміт G20 проходить 15-16 листопада на Балі. Участь у ньому беруть глави держав і урядів найпотужніших економік світу. Росія представлена міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

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