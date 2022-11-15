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Новини Війна
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На саміті G20 Росії чітко дали зрозуміти, що війна в Україні неприйнятна і має припинитися, - Шольц

олаф,шольц

Прийшов час Росії зрозуміти необхідність завершити війну та вивести свої війська з території України.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, коментуючи перший день дискусій у межах саміту G20 в Індонезії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз важливо, щоб Росія припинила свою агресивну війну і вивела свої війська. Це основа для досягнення ситуації, в якій можна говорити про мир, але це не буде мир під диктування Росії. Україна цього не сприйме, але – можна сказати сьогодні – і світова спільнота також… Зрештою, має настати момент, коли Росія побачить і визнає, що їй потрібно вийти з цієї ситуації зараз. Одна вимога – виведення військ", - сказав Шольц.

За його словами, на саміті Росії чітко дали зрозуміти, що ця загарбницька війна не є прийнятною, і необхідно уважно розглянути її вплив на решту світу з точки зору загрози голоду та цін на енергоносії і зробити все, щоб запобігти цьому негативному впливу. Водночас було чітко заявлено про неприпустимість використання ядерної зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба очікує від G20 реакції на масований ракетний обстріл України без "закликів до обидвох сторін"

Шольц заявив, що учасники саміту мають консенсус з цих питань. Водночас він визнав, що у світі "існують і інші погляди".

На думку глави німецького уряду, важливим є продовження діалогу, контактів і розмов з усіма, в тому числі з Росією, навіть якщо сторони бачать ситуацію по-різному.

Нагадаємо, саміт G20 проходить 15-16 листопада на Балі. Участь у ньому беруть глави держав і урядів найпотужніших економік світу. Росія представлена міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

Також читайте: На саміті G20 набирає силу консенсус щодо засудження російського вторгнення в Україну, - Шольц

Автор: 

G20 (323) росія (65856) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+11
Чітко - це якби кацапська делегація була арештована, як терористи. В все інше - дурне патякання.
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15.11.2022 18:03
+8
Путін також чітко дав відповідь у розмірі 100ракет, а ви продовжуйте своє бла-бла-бла.
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15.11.2022 18:10
+7
Я вважав його розумнішим. Він так і не зрозумів що таке кацапи.
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15.11.2022 18:04
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Чітко - це якби кацапська делегація була арештована, як терористи. В все інше - дурне патякання.
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15.11.2022 18:03 Відповісти
Так немає поки юридичних підстав. Коли справу зберуть, тоді лошадка зі своєю алкашкою не будут кататися по світу.
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15.11.2022 18:06 Відповісти
В самому розпалі. Як її можна припинити ?
Допомагайте військами.
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15.11.2022 18:03 Відповісти
Я вважав його розумнішим. Він так і не зрозумів що таке кацапи.
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15.11.2022 18:04 Відповісти
Та все він розуміє... Тільки контракт із газпромом (з відкритою датою) вже давно підписаний...
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15.11.2022 18:56 Відповісти
Путін також чітко дав відповідь у розмірі 100ракет, а ви продовжуйте своє бла-бла-бла.
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15.11.2022 18:10 Відповісти
Кількість ракет пропорційна кількості "понять". Чим більше "понятій", тим більше можна ракет.
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15.11.2022 19:00 Відповісти
Як тільки настох....ли їхні занепокоєння! Краще б пару гаубиць підкинули!
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15.11.2022 18:12 Відповісти
А чому не можете взяти своїх сотню САУ "Богдана", де вони? Чому готові критикувати німців і цим відводити удар від наших, які цього не робили? Що у німців війна і в них немає гаубиць? Та ні, німці в НАТО і ще навіть мають свої, а ми під час війни будували дороги.
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15.11.2022 21:44 Відповісти
Ваши "дали понять" - это до пи@ды дверца. Нужно больше оружия, а не в час по чайной ложке.
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15.11.2022 18:13 Відповісти
щось на морді коняки лаврова не видно слідів зрозуміння.
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15.11.2022 18:17 Відповісти
Срать ***** хотело на все ваши дали понять.,.пока не будет адекватной ответки по мордора..***** не успокоится!
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15.11.2022 18:29 Відповісти
Удар по Москве промоит мозги, если они остались.
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15.11.2022 18:30 Відповісти
Шольц, вы там конечно говорить должны, работа у вас такая, но ты бы лучше дома взял за горло производителей и ускорил выпуск Iris. А еще лучше запустили бы по максимуму штук так на ....надцать систем. А потом хоть 24 часа в сутки на поговорить.
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15.11.2022 19:30 Відповісти
Відповідав вже безліч раз і Вам відповім. Чому Шольц має турбуватися за ППО України? Чому німці мають виробляти для нас гармати? У Вас і нашого Президента було більше 3-х років, щоб робити і гармати і системи ППО, то чому він їх не зробив? Чому час і гроші зарив в асфальт? Про це не думали, чи краще хай будуть винні німці, французи, США?
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15.11.2022 20:19 Відповісти
Попробую об'яснить.... Этого беспринципного зверя вырастил и воспитал коллективный Запад. Если бы не жевали сопли когда кацапы вперлись в Приднестровье, не было бы Грузии, да и много чего бы не было. Даже в 2014 году если бы не ввели смешные санкции за Крым и еще 8 лет не кормили страну-уродину, сейчас не творился бы этот ужас в Украине. Так что вооружение - это минимум того, что Запад должен и может дать. Оркостан - это проблема не только украинцев. Не открою наверное большой секрет, но лучше иметь за спиной такого партнера как Турция, которая наплевала на пуйло и выперла его с его хотелками из Карабаха. А сейчас, два года спустя сделала из него шута в Самарканде и показала всему миру как надо говорить с питерским подонком из подворотни. Пока эта недострана не будет подыхать с голоду как в 90-е годы, они ничего не поймут и будут постоянной угрозой соседям. Да и после этого нужно поколение, чтобы из стада сделать подобие людей.
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15.11.2022 21:55 Відповісти
Ну такі "беззубі" як і їх заяви.
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16.11.2022 05:04 Відповісти
 
 