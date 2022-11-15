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Львів і три райони Львівщини залишилися без електроенергії після ракетного обстрілу, - ОВА

львів

Львів і частини Яворівського, Золочівського та Червоноградського районів Львівської області залишилися без електроенергії після ракетного обстрілу РФ.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, інформує Цензо.НЕТ.

"Масштаби ситуації фахівці зможуть оцінити після закінчення повітряної тривоги", - написав Козицький у телеграм-каналі.

Внаслідок ударів по території Львівської області мобільні оператори обмежили роботу деяких сервісів, щоб заощадити електроенергію та забезпечити можливість здійснювати дзвінки.

Також читайте: У Львові вибухи під час повітряної тривоги (оновлено)

Автор: 

Львів (3087) енергетика (2611) електроенергія (6245) Львівська область (2452)


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Шо звірі кацапські, не можете Україну на полі бою перемогти, так мирні міста обстрілюєте ? Гинуть жінки, діти! Старі люди! Шо ж ви за плем'я таке дике і без всякої совісті і моралі? Погибель на ваші голови за це!
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15.11.2022 18:12 Відповісти
Та они не звери. Они намного хуже. Зверь просто хочет выжить и делает все необходимое для этого. Кацапы делают зло ради удовольствия, вот как обезьяны-шимпанзе могут поймать кота, затем начать издеваться над ним и швырять его с большой высоты и радостно гоготать при этом всем стадом. Тоже самое и кацапы. Посмотрите на любого кацапа: он сегодня визжит от удовольствия, что кому-то стало плохо. Чтобы другие страдали так же, как страдают эти тупые, ленивые, безынициативные и трусливые людишки. Хорошие русские-либералы только для вида сделают грустное лицо, с трудом сдерживая наслаждения от величия собственной нации, иначе мало ли кормушку из ЕС прикроют, ну и формально примазываются для вида якобы они тоже против *****.
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15.11.2022 18:23 Відповісти
Там совiстi нема.. Як моя прабабця казала,що москаль може двi речi робити-вбивати й брехати. То всю iсторiю так було.... В багатьох украiнцiв просто було знищено iсторичну память розмовами "про адин народ"... Може, прозрiли?
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15.11.2022 18:19 Відповісти
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15.11.2022 18:38 Відповісти
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15.11.2022 19:09 Відповісти
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15.11.2022 18:40 Відповісти
раSSія це імперія Зла, країна терорист!

в Україні не має бути нічого російського, окрім могил окупантів......
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15.11.2022 19:31 Відповісти
Нагадайте мені, а то я вже забув, хто з наших А Х У Є Н Н И Х спеціалістів запевняв що на росіїї вже закінчился ракети?
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15.11.2022 22:10 Відповісти
 
 