Львів і три райони Львівщини залишилися без електроенергії після ракетного обстрілу, - ОВА

Львів і частини Яворівського, Золочівського та Червоноградського районів Львівської області залишилися без електроенергії після ракетного обстрілу РФ.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, інформує Цензо.НЕТ.

"Масштаби ситуації фахівці зможуть оцінити після закінчення повітряної тривоги", - написав Козицький у телеграм-каналі.

Внаслідок ударів по території Львівської області мобільні оператори обмежили роботу деяких сервісів, щоб заощадити електроенергію та забезпечити можливість здійснювати дзвінки.

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