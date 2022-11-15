Масованим обстрілом Росія продовжує свій принизливий вихід з Херсона, - посол Великої Британії Сіммонс

Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України, але продовжує принизливий вихід з Херсона.

Про це у Twitter повідомила посол Великої Британії Мелінда Сіммонс, інформує Цензор.НЕТ.

"Як ніч змінюється днем, так Росія продовжує принизливий вихід з Херсона ракетними ударами по енергетичній інфраструктурі в Києві та інших місцях. Велика Британія перечікує разом з українцями", - йдеться в повідомленні.

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