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Масованим обстрілом Росія продовжує свій принизливий вихід з Херсона, - посол Великої Британії Сіммонс

путін

Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України, але продовжує принизливий вихід з Херсона.

Про це у Twitter повідомила посол Великої Британії Мелінда Сіммонс, інформує Цензор.НЕТ.

"Як ніч змінюється днем, так Росія продовжує принизливий вихід з Херсона ракетними ударами по енергетичній інфраструктурі в Києві та інших місцях. Велика Британія перечікує разом з українцями", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Українці вміють боротися взимку, паузи на фронті може й не бути, - посол Великої Британії Сіммонс

Автор: 

обстріл (28993) росія (65856) Херсон (3416) Сіммонс Мелінда (114)


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Топ коментарі
+6
масованими обстрілами інфраструктури параша доводить те, що вона продлвжує тиснути на міжнародне суспільство через біженців з України!
Єдина можлива відповідь суспільства - передати Україні балістичні (так, у першу чергу балістичні, середньої дальності) ракети, та дозволити діяти у відповідь!
Так і ніяк інакше, з дальністтю до мААскви!
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15.11.2022 18:20
+6
путлер спятил окончательно. Этими ударами он ничего кроме невинных жертв он не добился. Оно тупе и протухлое. Я прогнозировал что после окончания саммита G20 эта потвора нанесет удар, но у дедули окончательно сорвало лысую крышу и он начал еще до окончания.
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15.11.2022 18:26
+4
Помимо иранских боеприпасов, #Россия, очевидно, также закупила иранские бронежилеты - этот комплект получили некоторые мобилизованные войска.

Мы можем наблюдать баллистический жилет Руин-3 с керамическими пластинами NIJ IV и шлем NIJ II, оба произведены 🇮🇷 Milad Industrial.


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15.11.2022 18:17
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Помимо иранских боеприпасов, #Россия, очевидно, также закупила иранские бронежилеты - этот комплект получили некоторые мобилизованные войска.

Мы можем наблюдать баллистический жилет Руин-3 с керамическими пластинами NIJ IV и шлем NIJ II, оба произведены 🇮🇷 Milad Industrial.


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15.11.2022 18:17 Відповісти
масованими обстрілами інфраструктури параша доводить те, що вона продлвжує тиснути на міжнародне суспільство через біженців з України!
Єдина можлива відповідь суспільства - передати Україні балістичні (так, у першу чергу балістичні, середньої дальності) ракети, та дозволити діяти у відповідь!
Так і ніяк інакше, з дальністтю до мААскви!
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15.11.2022 18:20 Відповісти
саме на часі ВИМАГАТИ такої допомоги!
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15.11.2022 18:23 Відповісти
Україна має мати власні такі ракети. Тоді може і отримає схожі. Це як з Нептунами, рашисти ніколи не знатимуть, що то було, Нептун, чи Гарпун.
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15.11.2022 22:50 Відповісти
путлер спятил окончательно. Этими ударами он ничего кроме невинных жертв он не добился. Оно тупе и протухлое. Я прогнозировал что после окончания саммита G20 эта потвора нанесет удар, но у дедули окончательно сорвало лысую крышу и он начал еще до окончания.
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15.11.2022 18:26 Відповісти
То може пора вже далекобійні ракети дати! Чи "не на часі"? Ескалація буде, *уйло нападе.
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15.11.2022 18:28 Відповісти
А ми думали, це ракція на виступ,Господи прости,нашого президента. Що Ви так всю тактичну лінію охвісу зломили!
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15.11.2022 18:28 Відповісти
https://youtu.be/gnvDaPa6FPU ....

Крутой розворот Европы в Украине 🔱❤️🖤🔱
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15.11.2022 18:32 Відповісти
Пару Иранских шахедов на московию с ядерными запалами пора отправлять
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15.11.2022 19:10 Відповісти
Рашка просто продовжує на @УЮ вертіти весь світ! Не більше і не менше
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15.11.2022 20:45 Відповісти
Тупой-лысый гандон...(пардон) Кондом.
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15.11.2022 21:29 Відповісти
Вшивая Раша пиз*юлины получает от второй армии мира-ВСУ,потому тупорылый карлик воюет с бабушками ,да сопливой детворой.
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15.11.2022 21:30 Відповісти
Та ні просто путін звичайне бздєловате *****.Як і весь його тупорилий зазомбований плебс.
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15.11.2022 21:13 Відповісти
 
 