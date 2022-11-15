Масованим обстрілом Росія продовжує свій принизливий вихід з Херсона, - посол Великої Британії Сіммонс
Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України, але продовжує принизливий вихід з Херсона.
Про це у Twitter повідомила посол Великої Британії Мелінда Сіммонс, інформує Цензор.НЕТ.
"Як ніч змінюється днем, так Росія продовжує принизливий вихід з Херсона ракетними ударами по енергетичній інфраструктурі в Києві та інших місцях. Велика Британія перечікує разом з українцями", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+6 Да-это-я
показати весь коментар15.11.2022 18:20 Посилання
+6 Сергей Гусаченко #510887
показати весь коментар15.11.2022 18:26 Посилання
+4 Прощай немытая раССея
показати весь коментар15.11.2022 18:17 Посилання
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Мы можем наблюдать баллистический жилет Руин-3 с керамическими пластинами NIJ IV и шлем NIJ II, оба произведены 🇮🇷 Milad Industrial.
Єдина можлива відповідь суспільства - передати Україні балістичні (так, у першу чергу балістичні, середньої дальності) ракети, та дозволити діяти у відповідь!
Так і ніяк інакше, з дальністтю до мААскви!
Крутой розворот Европы в Украине 🔱❤️🖤🔱