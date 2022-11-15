Російський шпигун, який розвідував позиції ЗСУ поблизу північного кордону, затриманий на Чернігівщині, - СБУ. ФОТО

СБУ затримала російського шпигуна, який розвідував позиції Сил оборони поблизу північного кордону України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

У повідомленні зазначається: "Служба безпеки викрила агента фсб під час контрдиверсійних заходів у прикордонних районах Чернігівщини.

Він приховано збирав інформацію про місця дислокації та переміщення українських військ на території регіону.

Насамперед його цікавили дані щодо кількості особового складу, військової техніки та наявного озброєння Сил оборони поблизу державного кордону.

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Співробітники СБУ зірвали плани рашистів і затримали їхнього поплічника на спробі передачі закритої інформації до рф. У зловмисника виявлено мобільний телефон із доказами "листування" з представником російської спецслужби.

За даними слідства, затриманим виявися громадянин рф, який вже декілька років проживав в одному з прикордонних селищ Чернігівської області та займався пасажирськими перевезеннями.

Крім цього, він періодично їздив до росії, де відвідував своїх родичів та вирішував особисті питання. Таким чином потрапив у поле зору спецслужб країни-агресора.

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Встановлено, що під час однієї з таких поїздок він був завербований кадровим співробітником фсб для проведення розвідувально-підривної діяльності на півночі України.

Для цього ворожий агент отримав оперативний псевдонім і детальні інструкції щодо збору і способів передачі секретних відомостей. Для комунікації між собою застосовували анонімні месенджери.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчиненні вказаного злочину.

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Операцію з викриття і нейтралізації російського агента проводили співробітники СБУ Чернігівської області за процесуального керівництва обласної прокуратури".

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