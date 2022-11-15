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Російський шпигун, який розвідував позиції ЗСУ поблизу північного кордону, затриманий на Чернігівщині, - СБУ. ФОТО

СБУ затримала російського шпигуна, який розвідував позиції Сил оборони поблизу північного кордону України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

У повідомленні зазначається: "Служба безпеки викрила агента фсб під час контрдиверсійних заходів у прикордонних районах Чернігівщини.

Він приховано збирав інформацію про місця дислокації та переміщення українських військ на території регіону.

Насамперед його цікавили дані щодо кількості особового складу, військової техніки та наявного озброєння Сил оборони поблизу державного кордону.

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Співробітники СБУ зірвали плани рашистів і затримали їхнього поплічника на спробі передачі закритої інформації до рф. У зловмисника виявлено мобільний телефон із доказами "листування" з представником російської спецслужби.

За даними слідства, затриманим виявися громадянин рф, який вже декілька років проживав в одному з прикордонних селищ Чернігівської області та займався пасажирськими перевезеннями.

Крім цього, він періодично їздив до росії, де відвідував своїх родичів та вирішував особисті питання. Таким чином потрапив у поле зору спецслужб країни-агресора.

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Встановлено, що під час однієї з таких поїздок він був завербований кадровим співробітником фсб для проведення розвідувально-підривної діяльності на півночі України.

Для цього ворожий агент отримав оперативний псевдонім і детальні інструкції щодо збору і способів передачі секретних відомостей. Для комунікації між собою застосовували анонімні месенджери.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчиненні вказаного злочину.

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Операцію з викриття і нейтралізації російського агента проводили співробітники СБУ Чернігівської області за процесуального керівництва обласної прокуратури".

Також читайте: Затримано ворожого агента, який зливав дані про транспортну інфраструктуру на Одещині, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Російський шпигун, який розвідував позиції ЗСУ поблизу північного кордону, затриманий на Чернігівщині, - СБУ 01

Автор: 

СБУ (12915) шпигунство (1011)


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Топ коментарі
+13
Чергова мерзенна ублюдіна...
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15.11.2022 18:23
+7
Чому воно й досі з ногами?
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15.11.2022 18:37
+6
Нажаль,багата та земля й на підерасів таких.
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15.11.2022 18:23
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Нажаль,багата та земля й на підерасів таких.
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15.11.2022 18:23 Відповісти
Яка це "та земля"? Уточни, будь ласка, "локацію" А то мені чомусь здається, що ти натякаєш на те, що це "швейцарська гвардія" тримала удари кацапні у блокаді більше місяця під Черніговом і "сиділа шилом в задниці" у росіян, не даючи наступать на Київ зі сходу та північного сходу
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15.11.2022 18:58 Відповісти
Я ж не сказав,що всі.Але знаю і тут в Швейцарії ватанів з Чернігівщини,й в Португалії ще більше звідти ватанів знав.І ось знову одного злапали.Спокійно.
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15.11.2022 19:18 Відповісти
Ти "обережніше" з своїм "аналізом" Бо можеш "нарваться" ! "Ватних" на Чернігівщині не більше і не менше ніж в інших областях України Тому нічого робить висновки по окремих "гнидах" Моя дочка з своїм сином (до речі) теж у Португалії два місяці провели І про "ватяників" мені нічого не казали!
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15.11.2022 19:29 Відповісти
Тому що 2 місяці провели,а я 20 років.А щодо аналізу ,то це правда,де регіони окуповані чи перебувають під частковою окупацією,то відсоток вати такий,що тримати оборону результативно просто неможливо.
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15.11.2022 19:32 Відповісти
Не мели дурниць! А щодо "20 років" - то це ти "заслугою" вважаєш? А чим же ти в Швейцарії 20 років займався, що не "перевиховав" тамтешню "вату"? Мій внук, не зважаючи на свої 13 років, активно місцеву дітвору (через дочку подруги у якої вони жили) посвячував у те ЩО собою росіяни представляють!
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15.11.2022 19:42 Відповісти
Чому не перевиховува?))Якраз були всі патріотами до 2014 року)А потім "понялі".Хто сказав,що я собі якісь заслуги приписую?))
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15.11.2022 19:46 Відповісти
Чергова мерзенна ублюдіна...
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15.11.2022 18:23 Відповісти
от курва! і не закінчується це гівно!
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15.11.2022 18:28 Відповісти
по стенке размазать выродка, сколько можно терпеть таких садистов
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15.11.2022 18:47 Відповісти
угу..затримано..ой розтріляно..з пару-вісім десятків під стінку - почали б думати
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15.11.2022 18:49 Відповісти
За яйкі його десь на майдані підвісити-іншим в науку буде. Досить з ними церемонитися!!!
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15.11.2022 18:30 Відповісти
У дворі є гарна деревина з гілляками.
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15.11.2022 18:34 Відповісти
фонарі..дерева пожалійте
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15.11.2022 18:50 Відповісти
Болота ще не замерзли!
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15.11.2022 18:59 Відповісти
бліна..то Ви топити їх хотіли..а я мордяками о кригу..
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15.11.2022 19:01 Відповісти
Знаєте скільки їх у нас по болотянках у березні-квітні залягло? Пішов п"яний кацап увечері по селу - самогонку шукать ("шоб догнаться") і пропав Ні автомата, ні кацапа Автомати-то є - "пад застрєхаю" А кацап підвищив родючість на болоті
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15.11.2022 19:13 Відповісти
та й файні бабулі пиріжками з отрутою допомогали..
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15.11.2022 19:15 Відповісти
Тож не забувайте поливати мастилом кущ агруса, щоб кулемет не заіржавів.
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15.11.2022 20:23 Відповісти
- Діду, а що то правда, що у вас у хліву кулемети заховані?

- Та ти що, то ворог наговорює.

- А правда, що у вас танк у сіні стоїть?

- Та ні, то все кляті вороги.

- Дідусю, а то правда, що в криниці у вас підводний човен?

- Ну, чого нема, того нема...
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15.11.2022 20:25 Відповісти
У нас поліцаї тепер бояться у темну пору доби в села їздить (щоб не спіймать автоматну чергу з кущів) Але й крадіжок стало менше Бо злодії теж бояться лазить по чужому!
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15.11.2022 20:42 Відповісти
Не фонарі-ліхтарі.Напевне не всі бачили як повели себе кацапи з полоненим "вагнерівцем".Більшість на форумі, в коментарях, хоче уподобитися кацапам- бити кувалдою по голові?Не впевнений,що це додасть нам слави чи задоволення...
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15.11.2022 20:42 Відповісти
Ви теж вчитель українької? Й без Вас знаю, можете не виправляйте -он російські тексти у коментах виправляйте, якщо до вподоби х-нею страждати. Можете ще й червоним, рольових ігор не вистачає у Франції?? Для початку почніть зі свого кацапського ніку.
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16.11.2022 14:28 Відповісти
лучше прям на границе
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15.11.2022 21:53 Відповісти
Чому воно й досі з ногами?
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15.11.2022 18:37 Відповісти
А чего у питара рука в кармане, а не переломана?
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15.11.2022 18:53 Відповісти
вздернуть *********** вверх ногами на пограничном столбе.....................................вот же ******..............................................
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15.11.2022 19:28 Відповісти
Всего-то зачем?ДНК хватило бы...
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15.11.2022 19:52 Відповісти
Не перешкоджати рашистові здійснення прикрого самогубства, просто непрешкоджати і все!!
Скотиняку на гілляку !!,
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15.11.2022 19:53 Відповісти
Щоб не розмивати на світлині мармизу, може ліпше зразу мішок на голову?
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15.11.2022 20:13 Відповісти
здається допоки за умов воєнного стану не почнуть розстрілювати зрадників, колаборатнів і шпигунів, то вони будуть множитися.....
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15.11.2022 20:19 Відповісти
Чому він досі живий?
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15.11.2022 20:21 Відповісти
Чому таке гуманне відношення до виродків- не розумію. Він навіть під час затримання стоїть з цигаркою в руці, а не відбитими печінками.
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16.11.2022 05:02 Відповісти
 
 