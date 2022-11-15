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Мер Дніпрорудного Матвєєв і заступник мера Енергодара Самойдюк живі, але у полоні окупантів, - ОВА

енергодар

Мер окупованого Дніпрорудного та перший заступник міського голови Енергодара, що в Запорізькій області, перебувають у полоні, але вони живі.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вони в заручниках - і мер Дніпрорудного Євген Матвєєв і перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк. Є інформація, що вони живі. В складних умовах. Люди з березня у заручниках. На жаль, на обмін їх не виставляють і не віддають", - сказав він.

Щодо ситуації по області, то за добу було 111 обстрілів по лінії зіткнення. Це приблизно на третину більше, ніж за попередню добу. Із загальної кількості - 56 обстрілів було завдано по цивільній інфраструктурі. Одна людина загинула, зруйновано більше двох десятків приміщень.

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Автор: 

полон (1578) Запорізька область (3700) полонені (2292) Старух Олександр (199)


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На кафыровцев менять будут, понятное дело. Надо бы отправить зеленых человечков куда-то на Каспий, споймать какую-то сходку у озера (где они будут пить алкоголь и жрать свинину, мусульмане так называемые) и всех похитить в лучших чеченских традициях, вывезти на лодках через Азербайджан и самолетом к нам, например. Сразу всех выменяем. Чеченцы особо кукарекать не станут, просто тихо обменяют.
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15.11.2022 18:27 Відповісти
 
 