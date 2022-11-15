Мер Дніпрорудного Матвєєв і заступник мера Енергодара Самойдюк живі, але у полоні окупантів, - ОВА
Мер окупованого Дніпрорудного та перший заступник міського голови Енергодара, що в Запорізькій області, перебувають у полоні, але вони живі.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Вони в заручниках - і мер Дніпрорудного Євген Матвєєв і перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк. Є інформація, що вони живі. В складних умовах. Люди з березня у заручниках. На жаль, на обмін їх не виставляють і не віддають", - сказав він.
Щодо ситуації по області, то за добу було 111 обстрілів по лінії зіткнення. Це приблизно на третину більше, ніж за попередню добу. Із загальної кількості - 56 обстрілів було завдано по цивільній інфраструктурі. Одна людина загинула, зруйновано більше двох десятків приміщень.
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