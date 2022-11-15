У Вінниці знеструмлено одну з насосних станцій, мешканців просять запастися водою, - міськрада

Одна з водопровідних насосних станцій знеструмлена у Вінниці після ракетного обстрілу російських окупантів.

Про це повідомляється у телеграм-каналі Вінницької міської ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Через можливі перебої з електроенергією всіх вінничан закликають терміново подбати про запас води", - йдеться у повідомленні.

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