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Новини Війна
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У Вінниці знеструмлено одну з насосних станцій, мешканців просять запастися водою, - міськрада

вода

Одна з водопровідних насосних станцій знеструмлена у Вінниці після ракетного обстрілу російських окупантів.

Про це повідомляється у телеграм-каналі Вінницької міської ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Через можливі перебої з електроенергією всіх вінничан закликають терміново подбати про запас води", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

Вінниця (626) Вінницька область (1023) обстріл (28993) водопостачання (838)


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15.11.2022 18:29 Відповісти
 
 