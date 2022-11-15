У Вінниці знеструмлено одну з насосних станцій, мешканців просять запастися водою, - міськрада
Одна з водопровідних насосних станцій знеструмлена у Вінниці після ракетного обстрілу російських окупантів.
Про це повідомляється у телеграм-каналі Вінницької міської ради, інформує Цензор.НЕТ.
"Через можливі перебої з електроенергією всіх вінничан закликають терміново подбати про запас води", - йдеться у повідомленні.
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Ksenia VB
показати весь коментар15.11.2022 18:29 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
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