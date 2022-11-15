Із понад 90 випущених окупантами ракет збито 73, із 10 "Шахедів" збито всі, - Повітряні сили ЗСУ

Російські окупанти у вівторок випустили по території України понад 90 крилатих ракет і 10 дронів-камікадзе, 73 ракети і всі дрони були збиті силами ППО.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні вже у нас понад 90 ракет підтверджено - понад 90 ракет випущено за сьогодні. Крім того, вже додалася інформація, що є ще 10 "Шахедів"… ударних дронів-камікадзе, 10 з них знищено на півдні України повітряним командуванням "Південь". І у нас непогані результати протиповітряної оборони... У нас із понад 90 збито 73 ракети. Це досить пристойний результат", - сказав Ігнат в ефірі телемарафону.

При цьому він зазначив, що окупанти "перевершили" свою атаку 10 жовтня, коли по Україні було випущено 84 крилаті ракети. При цьому, за словами спікера Командування ЗС ЗСУ, тоді було збито 45 ракет. Наступного дня з 28 випущених ракет було збито 20, а 31 жовтня, коли в системі сил ППО вже працювали німецькі системи Iris-T, було збито 45 із 55 випущених окупантами ракет. У вівторок, крім Iris-T, атаку окупантів відбивали також норвезькі комплекси Nasams, що нещодавно надійшли.

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