Із понад 90 випущених окупантами ракет збито 73, із 10 "Шахедів" збито всі, - Повітряні сили ЗСУ
Російські окупанти у вівторок випустили по території України понад 90 крилатих ракет і 10 дронів-камікадзе, 73 ракети і всі дрони були збиті силами ППО.
Про це повідомив речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні вже у нас понад 90 ракет підтверджено - понад 90 ракет випущено за сьогодні. Крім того, вже додалася інформація, що є ще 10 "Шахедів"… ударних дронів-камікадзе, 10 з них знищено на півдні України повітряним командуванням "Південь". І у нас непогані результати протиповітряної оборони... У нас із понад 90 збито 73 ракети. Це досить пристойний результат", - сказав Ігнат в ефірі телемарафону.
При цьому він зазначив, що окупанти "перевершили" свою атаку 10 жовтня, коли по Україні було випущено 84 крилаті ракети. При цьому, за словами спікера Командування ЗС ЗСУ, тоді було збито 45 ракет. Наступного дня з 28 випущених ракет було збито 20, а 31 жовтня, коли в системі сил ППО вже працювали німецькі системи Iris-T, було збито 45 із 55 випущених окупантами ракет. У вівторок, крім Iris-T, атаку окупантів відбивали також норвезькі комплекси Nasams, що нещодавно надійшли.
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А мы потерпим.
Страшно было первую неделю, а теперь есть только уверенность: кацапам @#₽да!
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одна из ракет не захотела покидать родную говень
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БЕЛГОРОД, 15 ноя - РИА Новости.
При обстреле города Шебекино в Белгородской области погибли два мирных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"По предварительной информации, в результате вечернего обстрела города Шебекино есть двое погибших и трое пострадавших. Ракета попала в аптеку и магазин.", - написал он в своем Telegram-канале.
АЛЕ Ж ЖИВИЙ!
Дякую ППО, дякую ЗСУ!
Мої так і кажуть (зв'язок ще дуже плохий, але основне встигли за 1-2 хвилини сказати).
А ще казали, коли кацапи ще в Херсоні були: краще під обстрілами чим «під» ціми у@бками……
🙂
Последние ракеты в унитаз сливают....ещё полгода войны и Раисю можно до Москвы гнать....у неё уже НИЧЕГО не останется от армии...
Ps; тем временем под Кремминой орки бегут..
X101 - 13 млн.
Калибр - 5млн.
90 ракет. если по сборной солянке как заявляется то это же 600-800млн$. сколько больниц и школ можно было бы построить...
@oksanetta11
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https://twitter.com/oksanetta11/status/1592586189667983361 13 мин
2 російські ракети впали у Люблінському воєводстві в Польщі Прем'єр Польщі Моравецький скликав екстрене засідання Комітету Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони
Це скільки вильотів було цих сраних Ту, мабуть вильоів 10.