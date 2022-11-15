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Новини Війна
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Із понад 90 випущених окупантами ракет збито 73, із 10 "Шахедів" збито всі, - Повітряні сили ЗСУ

ракета,крилата

Російські окупанти у вівторок випустили по території України понад 90 крилатих ракет і 10 дронів-камікадзе, 73 ракети і всі дрони були збиті силами ППО.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні вже у нас понад 90 ракет підтверджено - понад 90 ракет випущено за сьогодні. Крім того, вже додалася інформація, що є ще 10 "Шахедів"… ударних дронів-камікадзе, 10 з них знищено на півдні України повітряним командуванням "Південь". І у нас непогані результати протиповітряної оборони... У нас із понад 90 збито 73 ракети. Це досить пристойний результат", - сказав Ігнат в ефірі телемарафону.

При цьому він зазначив, що окупанти "перевершили" свою атаку 10 жовтня, коли по Україні було випущено 84 крилаті ракети. При цьому, за словами спікера Командування ЗС ЗСУ, тоді було збито 45 ракет. Наступного дня з 28 випущених ракет було збито 20, а 31 жовтня, коли в системі сил ППО вже працювали німецькі системи Iris-T, було збито 45 із 55 випущених окупантами ракет. У вівторок, крім Iris-T, атаку окупантів відбивали також норвезькі комплекси Nasams, що нещодавно надійшли.

Також читайте: Унаслідок влучання російських ракет пошкоджено 15 енергооб’єктів, - ОП

Автор: 

крилаті ракети (1076) ППО (3258) Повітряні сили (2730)


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Топ коментарі
+46
Ну немає опалення, то є теплі речі, ну перебої з електрикою, то є газова польова комфорка, ну розморозиться холодильник, то приготую те, що думав приготувати на Миколая чи Різдво...
АЛЕ Ж ЖИВИЙ!
Дякую ППО, дякую ЗСУ!
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15.11.2022 19:42
+33
дивився радісних херсонців, один сказав : у нас сейчас воды нет, света нет, отопления нет, связи нет... но самое главное - у нас сейчас русни тоже НЕТ !!!! и это прекрасно !!!!
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15.11.2022 19:59
+31
Берегли шахиды до последнего, твари. Горели ваши денежки, наши ребята наловчились это дерьмо щёлкать. Будете платить за все это аж гай шуметь будет.
А мы потерпим.
Страшно было первую неделю, а теперь есть только уверенность: кацапам @#₽да!
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15.11.2022 19:35
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15.11.2022 19:33 Відповісти
15 підтверджених прильотів, понад 90 , збили 73. отже 18 не збили і прилетіло. де неспівпадіння? вас головою не вдаряли?
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15.11.2022 19:35 Відповісти
Могло впасти десь у нелюдному місці. Наразі якісь з ракет захотіли повернутися до рідних пенатів у Білгороді.
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15.11.2022 20:25 Відповісти
Деякі могли впасти в нелюдному місці. Наразі, якісь захотіли повернутися до рідних пенатів, у Бєлгород.
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15.11.2022 20:27 Відповісти
Якщо шукаєш зраду вичитуй уважно. Написано : " пошкоджено 15 об'єктів". Я розумію що телемарафон це не інформаційні канали а рекламно-агітаційні але я не їх дивлюсь.
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16.11.2022 04:48 Відповісти
Так, треба тебе забанити. Тому що навряд чи зможеш відповісти за базар і обгрунтувати свою пред'яву
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15.11.2022 19:38 Відповісти
Та пох. Реальність від того рожевою не стане. Вся країна без світла, отже прилетіло скрізь куди летіло. Можна канєшно розказувать і про 100 збитих, тільки нафіга, кого дурять? Кацапи й так знають скільки запустили і скільки долетіло...
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15.11.2022 19:44 Відповісти
Я зы світлом. І ти певно теж. Тоді до чого це ниття?
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15.11.2022 19:52 Відповісти
І що ви пропонуєте? Не збивати? Тоді вам буде легше?
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15.11.2022 19:53 Відповісти
Не пиз@іти я пропоную. Про сотні "збитих" ракет.
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15.11.2022 19:58 Відповісти
Вибачте а у вас є альтернативні данні? Бо поки балабольством займаєтеся ви.
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15.11.2022 20:11 Відповісти
П#здиш якраз тут тільки ти
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15.11.2022 20:51 Відповісти
Ти уточни яка країна без світла ? Я наприклад живу в Вінниці і як ти бачиш з електрикою
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15.11.2022 20:04 Відповісти
Уася, наразі чекаємо на реакцію Польщі. Після двох ракет, та загиблих, вони можуть запросити ввімкнення статті 5. Якщо це буде, то до пацифікації лаптєрейха 3.2.1...
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15.11.2022 22:01 Відповісти
Ну то роскажи правду.
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15.11.2022 21:40 Відповісти
Чудово, якщо така висока результативність нашого ППО.
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15.11.2022 19:35 Відповісти
Берегли шахиды до последнего, твари. Горели ваши денежки, наши ребята наловчились это дерьмо щёлкать. Будете платить за все это аж гай шуметь будет.
А мы потерпим.
Страшно было первую неделю, а теперь есть только уверенность: кацапам @#₽да!
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15.11.2022 19:35 Відповісти
Згідно досліджень Інституту Війни (якщо я не помиляюсь), українці бояться нової загрози 3 дні: хімічна зброя, ядерна зброя, тощо. Після 3 днів приходить усвідомлення що те що станеться - станеться, але боротьба буде продовжена .
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16.11.2022 06:53 Відповісти
гундосики начасі..проте світла в пів країни не буде..
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15.11.2022 19:37 Відповісти
Це дуже гарний результат, враховуючи щільність запусків! Слава ЗСУ!
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15.11.2022 19:36 Відповісти
"понад" - можна розтягнути до нескінченності
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15.11.2022 19:38 Відповісти
********,желаю вам зла
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15.11.2022 19:38 Відповісти
Так,іранська тарадайка пролітала наді мною.Я її бачила.Збили, було чутно вибух в повітрі
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15.11.2022 19:40 Відповісти
и о погоде
///
одна из ракет не захотела покидать родную говень
........
БЕЛГОРОД, 15 ноя - РИА Новости.
При обстреле города Шебекино в Белгородской области погибли два мирных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"По предварительной информации, в результате вечернего обстрела города Шебекино есть двое погибших и трое пострадавших. Ракета попала в аптеку и магазин.", - написал он в своем Telegram-канале.

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15.11.2022 19:41 Відповісти
Ракета вигукнула: "За пацаноффф"!!!(с)
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15.11.2022 19:50 Відповісти
Та аптека була жовто-синього кольору (серьозно), тому ракета мабуть подумала, що вже в Україні
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15.11.2022 19:53 Відповісти
Слава ракетам-патріотам!! Ракєти снаротом!!
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15.11.2022 20:53 Відповісти
Ну немає опалення, то є теплі речі, ну перебої з електрикою, то є газова польова комфорка, ну розморозиться холодильник, то приготую те, що думав приготувати на Миколая чи Різдво...
АЛЕ Ж ЖИВИЙ!
Дякую ППО, дякую ЗСУ!
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15.11.2022 19:42 Відповісти
Так і є. Переживемо. Купив газовий баллон на 5 літрів. Горілку під маленькі баллончики та під сухе пальне в набір для виживання. На випадок евакуації
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15.11.2022 19:58 Відповісти
дивився радісних херсонців, один сказав : у нас сейчас воды нет, света нет, отопления нет, связи нет... но самое главное - у нас сейчас русни тоже НЕТ !!!! и это прекрасно !!!!
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15.11.2022 19:59 Відповісти
Мобільний звізок жеш увімкнули
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15.11.2022 20:06 Відповісти
не всюди
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15.11.2022 20:17 Відповісти
Це правда……
Мої так і кажуть (зв'язок ще дуже плохий, але основне встигли за 1-2 хвилини сказати).
А ще казали, коли кацапи ще в Херсоні були: краще під обстрілами чим «під» ціми у@бками……
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15.11.2022 20:12 Відповісти
Десь так. Трансформатори залізні, їх рано чи пізно полагодять. Хай краще по них чим по житлових будинках чи ТЦ.
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15.11.2022 20:04 Відповісти
Очень ваши правильные слова. Можно жить 2 мес без холодильника даже в тропиках и с очень ограниченным набором продуктов среди которых в основном крупа лук и подсолнечное масло!!! Я лично пережил. Можно пережить холод-главное заранее об этом подумать и носить теплые вещи. Если вы не можете себе дать раду в этих вопросах-не стесняйтесь обращаться к окружающим-вас не бросят умирать с голоду и холоду в УКРАИНЕ. Невозможно пережить только рабство,только отсутствие свободы и диктат русских варваров. Притом что они все рабы поголовно начиная с их королька.Но мы их переживем. Слава Украине. Героям Слава!
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15.11.2022 20:52 Відповісти
Дякую богу, всу, про! 😍
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16.11.2022 07:17 Відповісти
Звиняйте /ппо/..

🙂
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16.11.2022 07:19 Відповісти
НАТО имеет полное право сбивать русские ракеты со своей территории своими расчётами над Западной Украиной. Откуда НАТО знает, что ракеты не к ним летят? Ведь сами русские официально заявили, что их ракеты имеют непредсказуемую траекторию....
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15.11.2022 19:56 Відповісти
Учитывая выброшенные на ветер деньги российского бюджета, сдохших в результате этих расходов от голода пенсионеров вонючей Рашки будет больше, чем жертв от этих ракет в Украине. КАРМА!
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15.11.2022 19:57 Відповісти
Dyk po Polše užo i vrezali ordyncy tupoglazye
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16.11.2022 03:07 Відповісти
Це гарна результативність наших ППО. Це ж скільки пуйло витратило грошей із свого бюджету, щоб нас залякати і спаскудити саміт? Кацапи не розуміють, що ми тільки стаємо на них злішими і будемо їх бити їхніми обісцяними штанами у всіх місцях, де зустрінемо. А бумеранг ніхто не відміняв.
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15.11.2022 20:04 Відповісти
Прикиньте орки вепали 100 ракет надеясь абрушить все и абратить в каменный век а попало еле еле 15.....
Последние ракеты в унитаз сливают....ещё полгода войны и Раисю можно до Москвы гнать....у неё уже НИЧЕГО не останется от армии...

Ps; тем временем под Кремминой орки бегут..
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15.11.2022 20:27 Відповісти
А де там саліВОНЬчик, чого мовчить. Це вже початок примирення???
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15.11.2022 20:29 Відповісти
А де зе-Дерьмачок с зелошковидосым? Мовчать?
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15.11.2022 20:36 Відповісти
два взрыва на територии Польши есть погибшие
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15.11.2022 20:45 Відповісти
😥
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16.11.2022 07:21 Відповісти
это же сколько денег?
X101 - 13 млн.
Калибр - 5млн.
90 ракет. если по сборной солянке как заявляется то это же 600-800млн$. сколько больниц и школ можно было бы построить...
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15.11.2022 20:45 Відповісти
Зачем они среднестатистическому Кузьмичу? Ведь тогда не получится грозить проклятой Нате и всему цивилизованному миру. А для Кузьмича это главная цель в жизни. То что существует он при этом в дерьме и ходит испражняться на очко, его никоим образом не беспокоит.
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15.11.2022 21:04 Відповісти
Поки вони дістають 1млрд баксів на добу з продажу ресурсів, по грошах вони в плюсі.
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16.11.2022 07:09 Відповісти
𝑶𝒌𝒔𝒂𝒏𝒂༻꧂

@oksanetta11

·

https://twitter.com/oksanetta11/status/1592586189667983361 13 мин

2 російські ракети впали у Люблінському воєводстві в Польщі Прем'єр Польщі Моравецький скликав екстрене засідання Комітету Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони
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15.11.2022 20:46 Відповісти
Молодці! Слава нашим захисникам! Слава ЗСУ!!!💙💛✌️💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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15.11.2022 21:12 Відповісти
Нагадайте мені, а то я вже забув, хто з наших А Х У Є Н Н И Х спеціалістів запевняв що на росіїї вже закінчился ракети?
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15.11.2022 22:14 Відповісти
люська... ?
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15.11.2022 22:21 Відповісти
Хіба тільки Люська?
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15.11.2022 22:33 Відповісти
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15.11.2022 22:46 Відповісти
От якби можливо було зробити ,щоб вони назад повертатись
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15.11.2022 22:34 Відповісти
Кацапські п*дораси, в Харкові світла не було 6 годин.
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15.11.2022 22:45 Відповісти
Це брехня . До Львова тільки прилетіло штук 7
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15.11.2022 22:52 Відповісти
90 старих радянських ракет Х101 ?
Це скільки вильотів було цих сраних Ту, мабуть вильоів 10.
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15.11.2022 23:07 Відповісти
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15.11.2022 23:21 Відповісти
 
 