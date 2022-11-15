Кожна бомба, що падає на Україну, зачіпає Молдову та її народ, - глава МЗС Попеску
Унаслідок сьогоднішнього ракетного удару Росії по Україні світло зникає і в Молдові. Влада сусідньої держави обурена черговим терором РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter віцепрем'єр-міністра та міністра закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску.
"Частини Молдови відчувають збої в електропостачанні через те, що російські ракети влучили в українські міста та життєво важливу інфраструктуру", - написав міністр.
За його словами, кожна бомба, яка падає на Україну, також зачіпає Молдову та її народ.
"Ми закликаємо Росію негайно припинити руйнування", - додав Попеску.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що внаслідок масованої ракетної атаки 15 листопада низка великих українських міст залишилася без світла. А в деяких населених пунктах Молдови теж зникла електроенергія. Молдова перестала отримувати електроенергію з Румунії.
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"Провести совместную специальную экологическую операцию в Колбасной, по очистке плодородной поверхности земли от взрывоопасных предметов. По мандату ООН, разумеется.".
кстати молдаване беспредел в украине не устраивают.
в отличий от мышебратьев, многие из которых, с христоматийными "украинскими" фамилиями выносят целые города.
что Попеску что Спыну личности с очень хорошим образованием и честные и порядочные политики которые не воруют и делают своё дело на своих местах
фамилии по чем????
Вот вам и результат безнаказанности влупили по Польше ракетой и убили 2 х человек.
теперь все получат как звиздец так и эскалацию.
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/pfbid023faeMYz9vzFLmx4nJbSHu3CqFE3inaNiKH4rorAcw4foZWEPtmZM1N2MpatMREVhl?__cft__[0]=AZWa94_XoDVRM9bWIfECPpghjZDk7fRiyZEoik8rgHufBhGrC2Li6AEXw1ocpk0X8TZsNdGQJHhAIJWWd21R5v-6UQCI1hY0xjOfY9AyU8R7ZnhMfoZpho9iToeqhuBEp0ryhhV9jGLi8OXjWgWIcJXKxanbltvErKvCcz-cq_PE3A&__tn__=%2CO%2CP-R 30 мин. ·
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