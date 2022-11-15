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Новини
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Кожна бомба, що падає на Україну, зачіпає Молдову та її народ, - глава МЗС Попеску

молдова

Унаслідок сьогоднішнього ракетного удару Росії по Україні світло зникає і в Молдові. Влада сусідньої держави обурена черговим терором РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter віцепрем'єр-міністра та міністра закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску.

"Частини Молдови відчувають збої в електропостачанні через те, що російські ракети влучили в українські міста та життєво важливу інфраструктуру", - написав міністр.

За його словами, кожна бомба, яка падає на Україну, також зачіпає Молдову та її народ.

"Ми закликаємо Росію негайно припинити руйнування", - додав Попеску.

Читайте: У Молдові також перебої зі світлом через раптове припинення імпорту електроенергії з Румунії (оновлено)

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що внаслідок масованої ракетної атаки 15 листопада низка великих українських міст залишилася без світла. А в деяких населених пунктах Молдови теж зникла електроенергія. Молдова перестала отримувати електроенергію з Румунії.

Автор: 

Молдова (2086) обстріл (28993) Україна (5950) електроенергія (6245)


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Топ коментарі
+7
Нам бы тот запас БК с того склада - был бы очень кстати. Там советского дерьма для градов и ураганов хоть попеской жуй. Хоть и состояние его техническое вызывает вопросы. Но это уже совсем другая история
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15.11.2022 20:11
+3
Тогда есть предложение:
"Провести совместную специальную экологическую операцию в Колбасной, по очистке плодородной поверхности земли от взрывоопасных предметов. По мандату ООН, разумеется.".
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15.11.2022 20:09
+2
Больше некому было прокоментировать? Ну прям как анекдот, чесс слово
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15.11.2022 20:10
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Тогда есть предложение:
"Провести совместную специальную экологическую операцию в Колбасной, по очистке плодородной поверхности земли от взрывоопасных предметов. По мандату ООН, разумеется.".
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15.11.2022 20:09 Відповісти
Нам бы тот запас БК с того склада - был бы очень кстати. Там советского дерьма для градов и ураганов хоть попеской жуй. Хоть и состояние его техническое вызывает вопросы. Но это уже совсем другая история
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15.11.2022 20:11 Відповісти
там все гнилое и трухлявое, 30 лет пролежавшее черт знает в каких условиях. Один снаряд из 20 если выстрелит, и то не факт. Кремль использует склады в Колбасной как один из "весомых" предлогов для постоянной дислокации своего окуппационного контингента в Трындецстровье. А по факту нечего ему уже там делать, так как все там на списание и на утилизацию.
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15.11.2022 21:03 Відповісти
другая история? якщо стріляти неякісним бк, може й трагедія статися, то тільки русскіє так роблять, "на авось", що б це не означало.
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15.11.2022 23:14 Відповісти
Больше некому было прокоментировать? Ну прям как анекдот, чесс слово
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15.11.2022 20:10 Відповісти
Ще ви не бачили мамалижники, смаленого вовка
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15.11.2022 20:17 Відповісти
у них там вообще веселуха с фамилиями: "спыну", "попеску" помешанные на частях тела, только и делают, что лезут в политику
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15.11.2022 20:29 Відповісти
нормальные фамилии, что вам не нравится. на молдавско-румынском слово "popa"(лат) означает поп, священник. а "spinu" - крючок, колючка.
кстати молдаване беспредел в украине не устраивают.
в отличий от мышебратьев, многие из которых, с христоматийными "украинскими" фамилиями выносят целые города.
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15.11.2022 21:07 Відповісти
Вата
что Попеску что Спыну личности с очень хорошим образованием и честные и порядочные политики которые не воруют и делают своё дело на своих местах
фамилии по чем????
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15.11.2022 22:11 Відповісти
Нашёл до чего *********??
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15.11.2022 23:21 Відповісти
Можно изгнать кацапов из Украины, но изгнать кацапа из тебя задача видимо нерешаемая. Типично кацапская тактика пытаться принизить кого то. Самому не стыдно?
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16.11.2022 09:26 Відповісти
А може це вже напад на Європу, чи ще ні?
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15.11.2022 20:29 Відповісти
Гарна заява, але марно просити психопата зі зброєю, щоб він не стріляв
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15.11.2022 20:36 Відповісти
А шо там з Польшею?! Начебто ракета впала і вбила двох людей.
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15.11.2022 20:36 Відповісти
"Ми закликаємо Росію негайно припинити руйнування звучить як анегдот
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15.11.2022 20:45 Відповісти
https://liveuamap.com/uk/2022/15-november-2-rockets-suspected-of-being-fired-by-russia https://liveuamap.com/uk/2022/15-november-2-rockets-suspected-of-being-fired-by-russia

Вот вам и результат безнаказанности влупили по Польше ракетой и убили 2 х человек.
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15.11.2022 20:58 Відповісти
а все потому что кто то большой и серьезные в самом начале всего этого звиздеца засцал от возможной эскалации, забздел прикрыть небо и вписаться общими усилиями по серьезному против ущербного бункерного.
теперь все получат как звиздец так и эскалацию.
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15.11.2022 21:36 Відповісти
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZWa94_XoDVRM9bWIfECPpghjZDk7fRiyZEoik8rgHufBhGrC2Li6AEXw1ocpk0X8TZsNdGQJHhAIJWWd21R5v-6UQCI1hY0xjOfY9AyU8R7ZnhMfoZpho9iToeqhuBEp0ryhhV9jGLi8OXjWgWIcJXKxanbltvErKvCcz-cq_PE3A&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/pfbid023faeMYz9vzFLmx4nJbSHu3CqFE3inaNiKH4rorAcw4foZWEPtmZM1N2MpatMREVhl?__cft__[0]=AZWa94_XoDVRM9bWIfECPpghjZDk7fRiyZEoik8rgHufBhGrC2Li6AEXw1ocpk0X8TZsNdGQJHhAIJWWd21R5v-6UQCI1hY0xjOfY9AyU8R7ZnhMfoZpho9iToeqhuBEp0ryhhV9jGLi8OXjWgWIcJXKxanbltvErKvCcz-cq_PE3A&__tn__=%2CO%2CP-R 30 мин. ·

Для всіх кому потрібні гарні новини сьогодні, ось подивіться, що у Орбана з обличчям.
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15.11.2022 21:50 Відповісти
 
 