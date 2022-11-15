Кожна бомба, що падає на Україну, зачіпає Молдову та її народ, - глава МЗС Попеску

Унаслідок сьогоднішнього ракетного удару Росії по Україні світло зникає і в Молдові. Влада сусідньої держави обурена черговим терором РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter віцепрем'єр-міністра та міністра закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску.

"Частини Молдови відчувають збої в електропостачанні через те, що російські ракети влучили в українські міста та життєво важливу інфраструктуру", - написав міністр.

За його словами, кожна бомба, яка падає на Україну, також зачіпає Молдову та її народ.

"Ми закликаємо Росію негайно припинити руйнування", - додав Попеску.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що внаслідок масованої ракетної атаки 15 листопада низка великих українських міст залишилася без світла. А в деяких населених пунктах Молдови теж зникла електроенергія. Молдова перестала отримувати електроенергію з Румунії.