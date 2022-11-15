Нідерланди виділять додаткові €15 млн для підтримки України у "царині правосуддя", - глава МЗС Гукстра

Нідерланди виділять додаткові 15 мільйонів євро для підтримки у "царині правосуддя" України.

Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою 15 листопада у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Ми виділимо 15 мільйонів євро, щоб підтримати координацію та продовження зусиль у царині правосуддя. І вдруге цього року судово-медична та експертна місія приїздить до Києва і попрацює з вашим інститутом судово-медичної експертизи і міжнародним кримінальним судом, й ми далі докладаємо зусиль, щоб виконати резолюцію ООН", - сказав він.

Гукстра додав, що країна уже надала військової підтримки на понад 80 мільйонів євро. До списку увійшла летальна та нелетальна зброя. Ще 25 мільйонів Нідерланди надали на модернізовані танки Т72. Також до списку допомоги увійшли мобільні шпиталі та пакет швидкого реагування на екстрені ситуації.

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"Допомагатимемо й далі. Сьогодні я наочно пересвідчився що це не кінець", - сказав голова МЗС Нідерландів.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра прибув до України з візитом 15 листопада. Через масовані обстріли Росії він був змушений перебувати в укритті в Києві.

11 листопада Нідерланди оголосили про виділення Україні додаткових 110 мільйонів євро для допомоги Україні в зимовий період. Про це повідомила міністерка внутрішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів Ліше Шрайнемахер.

Вона зазначила, що країна надасть додаткові 110 мільйонів євро Україні для допомоги з енергопостачанням та житлом цієї зими, а загалом - допомога складе 180 мільйонів євро.

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