Заклади освіти на Київщині з 16 листопада до кінця тижня працюватимуть онлайн
Через обстріли 15 листопада заклади освіти Київської області з 16 листопада до кінця тижня працюватимуть у дистанційному режимі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал Київської обласної державної адміністрації.
Як зазначається, таке рішення було прийнято з огляду на безпекову ситуацію у зв’язку з масованими ракетними атаками, що відбулися 15 листопада.
У разі інших змін у навчальному процесі інформуватимуть додатково.
Жителів Київщини закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги та правилами безпеки.
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показати весь коментар15.11.2022 20:24 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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