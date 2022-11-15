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Заклади освіти на Київщині з 16 листопада до кінця тижня працюватимуть онлайн

образование,онлайн,домашнее,удаленное

Через обстріли 15 листопада заклади освіти Київської області з 16 листопада до кінця тижня працюватимуть у дистанційному режимі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал Київської обласної державної адміністрації.

Як зазначається, таке рішення було прийнято з огляду на безпекову ситуацію у зв’язку з масованими ракетними атаками, що відбулися 15 листопада.

У разі інших змін у навчальному процесі інформуватимуть додатково.

Жителів Київщини закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги та правилами безпеки.

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Автор: 

Київська область (4081) освіта (1310) обстріл (28993)


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Как учиться и работать на удаленке, если есть перебои с подачей электроэнергии. В ближайшее время врядли будет такой же массовый ракетный удар как сегодня. им нужно накопить ракет, что они и делали последние 2 недели. По-этому, а смысл?
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15.11.2022 20:24 Відповісти
 
 