Заклади освіти на Київщині з 16 листопада до кінця тижня працюватимуть онлайн

Через обстріли 15 листопада заклади освіти Київської області з 16 листопада до кінця тижня працюватимуть у дистанційному режимі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал Київської обласної державної адміністрації.



Як зазначається, таке рішення було прийнято з огляду на безпекову ситуацію у зв’язку з масованими ракетними атаками, що відбулися 15 листопада.



У разі інших змін у навчальному процесі інформуватимуть додатково.

Жителів Київщини закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги та правилами безпеки.

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